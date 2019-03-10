【插畫】沒神找神，有神快拜

湯米

從前從前，有個常被眾多魔物侵襲的小鎮，有天有位勇者打敗了其中一隻，成為全村簇擁的對象，村民便決定將「打魔物」的工作交給他全權處理。

在此同時，村民發現越來越多那位英雄的事蹟，從救濟貧困、餵養流浪貓狗、扶老太太過馬路、從小白天看魚兒逆流而上夜晚跟著月亮走，充滿道德操守、聖人特質，猶如救世主一般，就只有他，能成為帶領小鎮走出困境的新時代的神。

於是村民負責崇拜勇者，勇者負責幹活，直到有天勇者被魔物打倒，村民才發現他們原本崇拜的神，其實也沒有那麼了不起，只好重新開始尋找另一個救世主，新的魔物終結者。

神起神落，期望失望，村民拼命地尋找下一個神，卻從沒想過好好修築那座位在村子口，可以用來擋住魔物侵犯的圍牆。

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責任編輯：丁肇九

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