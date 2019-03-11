唸MBA不只是選好學校，更要挑選好的「職涯中心」

職涯中心（career management center）在我就讀MBA期間扮演了相當重要的角色，從找實習、練習面試、修改履歷、找校友聯絡資訊，到畢業前夕找工作，只要有相關問題，我都會向職涯中心討教。如果你申請MBA是希望未來轉換職涯跑道或在職涯有所晉升，那你在選校時一定得多留意各校職涯中心所提供的資源是否豐沛。

我的很多學生，是進入MBA之後，才發現職涯中心的重要性，他們認為學校是否能提供最符合需求的服務相當重要，不論是詳盡的就業報告、完整的校友聯絡資料庫，或者邀請產業經驗豐富的業界人士擔任顧問，協助學生練習面試、改履歷，都是學生在MBA時一定會用到的資訊。

所以我常提醒要申請MBA的學生，不要輕忽職涯中心的功能，只要你懂得善用學校提供的資源，一定能將MBA的價值發揮到最大。以下3點是未來計畫申請MBA的你，可以檢視各校職涯中心的方法：

一、了解近年畢業校友的職涯動向

有些職涯中心將替學生找到好工作視為最重要的任務，所以你可以參考各校發出的就業報告，裡面會提到平均薪資、畢業後3個月找到工作的人數比例等統計數字，提醒你，別單就各校一年的就業報告數據做比較，把時間拉長為3年，比較看得出來實際變化。

選校時，若只以各大MBA提供的官方資料做為參考，並不夠全面，畢竟漂亮的文宣人人會寫，能有證據佐證才重要。所以我總會推薦學生們透過我舉辦的Mingle Event或校方舉辦的Info session、Coffee chat認識校友、在校生，聽聽他們的建議，了解他們MBA之後的職涯及在公司的職位為何，會對你有更多幫助。

另一個方法，是上LinkedIn查找你計畫申請學校的畢業校友，現在都做些什麼樣的工作？是否跟所學相關？若差異過大，你可能要想辦法了解原因，並慎重考慮。

二、聽聽近年畢業的校友對職涯中心的評價

既然都已經開始使用LinkedIn聯繫校友了，我會建議申請者也問問近年畢業的校友，如何形容職涯中心的服務；當然，寫信去的時候要謹慎，因為要向校友問好問題是很重要的，所以我有時候還要幫學生看信件草稿！詢問這些校友的意見，是因為他們才剛畢業，對於職涯中心一定是再熟悉不過。事實上我的學生在實習過後，都會清楚了解職涯中心到底有多給力，各校學生也會互相討論。

職涯中心除了替學生找工作，另一個很重要的功能是為學生找到未來職涯方向。有些人可能進入MBA後，因為各種刺激而動了想要轉換職涯跑道的念頭，或者進入MBA時還不確定未來目標，這些都是預料會發生的事，而資源夠豐富的職涯中心應該能適時提供學生所需協助，陪著他們找到未來目標。

Photo Credit: Aly Song / Reuters / 達志影像

三、向校友或在校生詢問校園徵才的情形

不管是實習或者畢業前找工作，職涯中心都會邀請各大企業到校參加校園徵才活動，這些活動當中也有你值得觀察的地方，大至參與徵才的企業種類、公司規模，小至該公司派誰來參加徵才活動，是否有同校MBA校友在該公司任職，並回到母校號召學弟妹加入，都可以是考量的重點。

其實校園徵才的規模多大，參與的企業是否夠多、企業種類是否夠多元，都可以被拿來當作檢視職涯中心是否夠力的依據。想想若你進入一間校園徵才機會並不多的商學院，表示你得自己在各大企業的網站上填寫應徵表格，比起其他在徵才活動上，與公司內部人員面對面聊天的上千名競爭者，誰比較有機會得到工作機會？答案不用我說你也知道，所以正要開始或已經開始做選校功課的你，別忘了要多瞭解學校的職涯中心！

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本文經Sabina授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航