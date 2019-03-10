精彩絕倫、高潮迭起、感人肺腑⋯⋯這些形容詞的英文怎麼說？

每年暑假引頸期盼的蓋茲書單又重出江湖啦！2018年書蟲比爾蓋茲（Bill Gates）又帶了些什麼有趣的書要跟觀眾們分享呢？一起跟著影片，跟蓋茲同遊書中的美妙世界吧。

我們從小就要寫讀後心得，將看完一本書的心得，用洋洋灑灑的文字呈現。我們常用許多成語表現：「發人省思」、「精采絕倫」、「引人入勝」等...這些博大精深的中文成語，你知道用英文要怎麼說嗎？今天就要跟大家分享這些可以運用在讀後心得的形容詞，讓你的英文寫作更有深度！

「精采絕倫」英文怎麼說？

一本書內容精采萬分，讓人看了血脈噴張，捨不得放下，我們可以用這些單字形容：

page-turner

注意這個是名詞喔，字面意思是「書頁翻面」，用來敘述一本讓人想要一頁接著一頁讀下去的書，是不是很傳神呢？可以這樣用：

I never expected this book to be such a page-turner.（我從沒料想到這本書竟然讓人如此捨不得放下。）

spine-tingling

Spine是「脊椎」的意思，而動詞tingle則是「使感刺痛；使激動」的意思。變成複合形容詞後，spine-tingling表示某本書刺激到連你的脊椎都有刺激感，是很強烈的形容詞。

The spine-tingling story makes me want to keep reading.（這令人血脈噴張的故事讓我想要一直讀下去。）

「高潮迭起」英文怎麼說？

小說類型的書籍特別會需要敘述情節，這時候可以運用以下的字：

twisted

Twist原意是「扭轉」的意思，想像一下故事情節扭轉曲折，就可以用這個字形容。

This author is good at telling twisted stories.（這個作者擅長訴說曲折的故事。）

well-plotted

Plot當做動詞是「為（文學作品）設計情節」，一本書、一段故事若是情節設計得當，就能讓人愛不釋手，因此加上副詞well後，well-plotted就能用來形容情節緊湊、高潮迭起的書囉。

This well-plotted novel will keep you guessing the whole way through.（這本高潮迭起的小說會讓你從頭讀到尾都在猜會發生什麼事。）

「引人入勝」英文怎麼說？

spellbinding

這個字組成滿有趣的，spell是「魔咒」的意思，而bind則是「捆、綁」。一本書若是能像魔咒一樣把你綁住，就可以用spellbinding來形容。

This is one of the most spellbinding books I've ever read.（這是我讀過最引人入勝的書之一。）

intriguing / captivating

Intrigue和captivate當做動詞都有「使...感興趣」的意思，變成現在分詞當形容詞用，就可以用來敘述書籍。

This is undoubtedly a captivating book with an intriguing plot.（這無庸置疑是本精采的書，有吸引人的情節。）

「發人省思」英文怎麼說？

thought-provoking

inspirational

Provoke是「激起」的意思，能激起思考，就是能「發人省思」的好書。而inspire則是「賦予...靈感」的意思，變成形容詞inspirational就是形容「帶有靈感的」，讓人能深入思考。

The author has created a book that is both thought-provoking and inspirational.（那位作者寫了一本既發人省思又充滿靈感的書。）

「感人肺腑」英文怎麼說？

說到感人只會用touching跟moving嗎？該拓展一下自己的詞庫囉：

tear-jerking

Tear是「眼淚」，而jerk則是「把…猛地一拉」，一下把眼淚拉出來，表示這本書讓人感動到淚崩啊！

This book is so tear-jerking that I can’t finish it at once.（這本書太賺人熱淚了，我無法一次讀完。）

heart-wrenching

Wrench是「猛扭」的意思，所以這個片語就是用來形容故事情節讓你心都揪起來的感覺。

To Kill a Mockingbird is an essential, heart-wrenching classic to read.（《梅岡城故事》是本不可或缺、令人揪心的經典之作。）

學會這些形容詞，不只寫英文讀書心得時可以運用，電影觀後感也是發揮的好地方。精準生動的用字能讓你的文章更吸引人喔！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈這本書「高潮迭起」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航