侯力元《土裡的私釀》：我是一個易醉但又很懂得矜持的酒徒

文：侯力元

酒徒已遠

於我不長的年歲裡，「酒」的出現有點突兀，開始對它有一些想像，猜測它的味道，質疑它是否真的有什麼優點與壞處，不是因為在親戚的喜酒春酒上看到癲狂的醉漢；亦非母親釀的梅酒藥酒補充了父親的元氣，而是香港電影裡的X.O.與紅酒，頻繁的被劇中人物提點，酒瓶酒杯也時不時出現在畫面中，不禁讓我質疑，那個還要七、八年後才能喝的飲料，到底壞在何處，必須等我成年才能喝？《一世好命》的高僧，他一口飲盡毒酒嚷出那最後一句：「竹葉青加冰，正點！」顯然又幫「酒」說了些好話，酒若是壞的，這麼多人追著它打轉，不單高僧愛之，連詩人都說「惟有飲者留其名」，那肯定也是個壞不到哪裡去的東西吧！

香港電影中動輒使用X.O.作為中產階級甚至名流社會的代表飲品，我對「酒」這個東西便開始有了一點淺薄的認知。我曾以為那是一種可以象徵階級的飲料，什麼身分的人，就會喝什麼酒。但後來知道，所謂的X.O.只能算是白蘭地的陳年標準，十年不長不短，經常被不肖業者拿來混水摸魚，逐漸成為一種失去公信力的頭銜。畢竟白蘭地的等級還是要看用哪一區的葡萄，品質不好的葡萄就算儲了幾十年的陳桶，終是不能逆天成為佳釀的。目前較常見且品質較好的，當屬干邑白蘭地。作為高檔次的代名詞，香港廚師黃永幟發明的X.O.醬，就是取其X.O.的高貴意涵，實際上並未在醬中加入真正的X.O.。

但也有一說，是富商深夜夥同朋友至飯館飲酒，飯館當夜所餘之物無幾，大多是陳年名貴的乾貨，某廚便隨手炒製了這種鹹辣的乾貨醬料，用以助眾人一杯X.O.之酒興，是夜的下酒小點，被富商宣傳開來，從此X.O.醬聲名大噪。只是黃永幟既跟X.O.醬有關聯，又和楊枝甘露牽扯上關係，我不禁合理懷疑這當中有沒有默認或炒作的可能性。但實際對比一九八○年香港各行各業的蓬勃發展，又一個超越百樂門的不夜城時代臨到了旺角，那麼這兩則X.O.醬的故事，可信度應該不算太低。猶記得台灣早年也有這類「富商夜訪欣葉台菜」之類的佳話流傳過，更早以前的知名酒家菜「魷魚螺肉蒜」，也是在巧婦無米的情況下，廚家靈光一閃，用乾貨魷魚和罐頭螺肉，變出一桌熱騰騰的醒酒暖湯。那麼，黃永幟就算不是唯一的發明者，畢竟也在這奢靡國度浸潤過，一片炒製X.O.醬下酒的風潮中，他應該曾替某位名流掌過杓。

年紀尚小，還沒敢喝酒，又不敢吃辣，X.O.醬和X.O.酒都與我無緣。成長的歲月裡，香港的英文名字「Hong Kong」，總是跟「Tokyo」、「Newyork」、「London」、「Paris」寫在一起。都是時裝週的重要城市、電影重鎮，掌握潮流的最尖端。香港就是繁華進步的象徵，一度超越了她學習的上海，九七以前，沒有任何意外，香港就是華人最頂尖的城市。

彷彿隨處都買得到一定水準的X.O.或紅酒，甚至這些洋酒一而再地出現在電影中，人手一杯，上從老倌大少，下至蝦碌的打工仔、闖江湖的古惑仔，都有喝X.O.或紅酒的經驗；張衛健主演的《倫文敘老點柳先開》給「五月黃梅天」做了個「三星白蘭地」的千古名對，若不是白蘭地已經深入香港人的生活中，這種對子肯定是構不成笑點的。

電影《大內密探零零發》，周星馳用筷子夾住醫生的舌頭，藉此說明紅酒的品嘗方式，以及酸甜與苦澀在味蕾上的分布情況。深入淺出地把品酒方式介紹了一遍，但我也不知道那能有幾分真、幾分假，就這麼糊里糊塗把「喝紅酒要把舌頭捲起來」的迷信給深深印在腦海裡。相信許多觀眾也是如此。還有《食神》在頂樓晚宴摔破的那支一九八二年思美酒莊的拉菲紅酒，雖然片中不曾提到價位，但看史提芬周當時的成功人士形象，還有那些侍者大驚小怪的樣子，不難想像，八二年，來頭肯定不小。

於是乎紅酒的高貴形象就此樹立在我腦海，當長輩吃罷酒席，拿著玉泉特級玫瑰紅要乾杯的時候，我總是帶點蔑視的眼神，笑而不語。儘管我根本連法定飲酒年齡都還沒到，但我已經朦朧地有個概念，那就是洋酒有他們品飲的標準與規矩，關於歷史與文化的積累，堪為兩學分的大學學年課。絕不是什麼紅酒配紅肉的謠言，更遑論用白燒酒或黃米酒乾杯下飯的這種牛飲方式來喝紅酒，就算只是一支兩百的特級玫瑰紅，也是非常糟踐酒水的行為。

去雜貨店買俗稱「嗨頭仔」的米酒頭，圖的只是酒價便宜酒質濃醇，貪歡一醉。我也不能說這樣是錯的，因為米酒頭並不限定開放給煮燒酒雞的廚子買，料理米酒也買來喝，絕對是台灣的飲酒文化。我見過不只一次，打赤腳的遊民身邊腳邊都是打印著米酒商標的深色玻璃瓶；對他們來說，酒是避世的靈藥，那是必需品，少了酒，他們或許就不再是自己了。我不怕他們拿這些錢去喝酒，有時候放一些銅板在他們的紙碗裡，可以讓他們活得更有生機。

於是又回到源頭，喝酒的動機是什麼？喝酒到底是追求酒香芳冽，還是務必要醉？我想這在不同生命歷程中，各自會有不同的解答，至少到目前為止，我喝酒、我調酒、我還教別人喝酒調酒，都是為了能夠理解一支酒的來源始末，最好能回歸到酒液尚未發酵、米麥與果實尚未被採集，還留在土田裡的原貌。一邊喝酒，同時窮究文史長河，構思新的酒譜，是我有可能主動喝酒的動機。我是一個易醉但又很懂得矜持的酒徒，所以我也很少真正喝醉，才會橫生出這麼多奇奇怪怪的思索吧。

香港激起了我對酒的想像，但與香港的緣分總是隔著螢幕，○九年好友去了一趟香港，他帶回原版老電影DVD和一些書，我有機會重新回味這些伴我成長的影音文字，我才體驗到，原來香港真的像沈殿霞主演的《富貴逼人系列》一樣，到處都是活力充沛的人，配上了一點殖民地的急躁性格，急著想把事情做好，急著發財，但更急著想讓香港變好。很早就接觸到西來的文化，隨口一兩句夾雜英文的口語，無論粵語或普通話，天外飛來的英語總是自然而然融入對話中，毫不突兀矯作。你的「飛」買了沒？今天看不看「波」？吃個「三文魚」吧？

但是外來語或外來文化沒把香港擊倒，也不是通盤把香港同化。一邊使用便捷的西方文化，但香港自己也有根深蒂固的氣質與美學，像是早茶、小點、武館、粵劇這些老式作派的生活方式，透過電影的輸出，我看見了黃飛鴻、葉問、李小龍，在國際舞台踢打出一片星光熠熠；看見周星馳的《唐伯虎點秋香》和《審死官》，不斷化用粵劇養分，卻又不脫現代人的視野，製造出各種現代人才懂的笑料；還有金庸、倪匡、黃霑、蔡瀾這四大才子，笑傲香江藝文圈，足足橫跨半世紀之久，各自培養出不同的讀者粉絲，也締造了不同的次文化圈。

《倚天屠龍記》又要翻拍，這次是多年前演周芷若的周海媚，媳婦熬成婆，扮起了影史最美的滅絕師太。金庸杳然離世，灑脫得一如他筆下的大俠，也順勢帶走了一代武俠的集體記憶；金庸好，好在他把武俠寫得酣暢淋漓，又把人性詮釋得絲絲入扣，但壞卻也壞在此，金庸以後，誰還見得銀庸銅庸，武學淵脈從此斷絕，越女劍法成了廣陵絕散。香港的奶水就這樣餔育著鄰近國家包括台灣，除了我注意到的洋酒，但凡談到「功夫」二字，人家想到的是香港推起來的武俠風潮，帶點不可思議的飛天遁地和聲光畫電，還有港漫咻咻呼呼「未夠班」的台詞。武當少林正宗門派的一掌一拳、木樁馬步，反而顯得有些枯乏無聊。

除了武俠之外，我還從好友手中看到劉以鬯的《酒徒》，他專程去銅鑼灣的書店買的，單憑酒之一字，便央求他看完借我。那是劉以鬯寫的意識流作品，他寫了一個從小說第一頁就喝拔蘭地，喝到最後一頁還在喝拔蘭地的落魄武俠小說家。落魄的不是他的武俠寫輸金庸，而是他感到自己居然落魄到去寫武俠小說。一方面有許多民初文學的思辨，另一方面又像在質疑純文學的領導地位，這酒徒想得很深很遠，跟我小時候很像。

雖然劉以鬯語帶戲謔地嘲諷逢迎大眾口味，一本四毫的武俠或言情小說，算不得留名青史真具備藝術價值的作品，但金庸是這樣寫起家的；最有諾貝爾聲望的西西也曾揭旗要寫好四毫子文學，無論她的四毫成功沒，她倒是很成功地保住了自己的文學信念，道盡許多港台的女性心聲，寫就一本本果真能在文學史的軌跡上留下腳印的巨著，甚至獲得星雲文學獎貢獻獎一百萬之肯定。

我想，劉以鬯肯定是喝過頭了，才會這麼糊塗；或是說，讓他筆下的人物這麼頭腦不清，居然罔顧讀者才是那個對作品有最終評鑑審查權的人，奢想憑靠一己之力去寫那些出版了跟藏在床頭底下沒兩樣的純文學，無異自找死路。

我調了一杯酒，如果我的客人或學生不買單，無法領略我那杯酒裡的深意；那我調的酒，算是成功的嗎？我在白蘭地的傳統酒譜中，找到好幾種用現代人的角度來看，怎麼喝都很難順口的酒譜，平均每十個人喝，大概只有一兩個人勉強接受或是喜歡那種味道。可是這些酒譜都還是流傳下來了，我認為，那肯定也是有其價值，也有隱藏市場的吧。

劉以鬯是痛苦的，但是他並不是想要控訴這種痛苦而已，他還想去體會一下真正的四毫小說家，究竟是否比純文學家更快樂。在一杯杯拔蘭地之後，他應該得出了一些結論。他沒說，酒徒也沒講，但我們都知道，劉以鬯是戴著銅紫星荊章、藝術貢獻、終身成就等桂冠離開人間的，頭銜獎項都不能代表什麼，但是卻可以證明他的路線，即使是九七後，香港文化輸出地位幾乎殞落的當頭，他一步沒有踏差走錯，就算不是領頭羊，也絕對是不容忽視的耆老。

《酒徒》和那些射鵰射鹿的俠士一樣，留下了一個不斷被歌頌的名字。

相關書摘 ►侯力元《土裡的私釀》：純金變黑金，「剝蕉案」成為農業外銷的遠古寓言

書籍介紹

本文摘錄自《土裡的私釀》，九歌出版

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作者：侯力元

「土壤」，賦予了「文化即土壤」的隱喻，將台灣的水果農產品入酒，喝酒、調酒，是為了能夠理解一支酒的來源始末，回歸到酒液尚未發酵、米麥與果實尚未被採集，還留在土田裡的原貌。作者認真地看待這每一滴穀糧的精魄，重新解讀調酒以及酒類品飲文化背後的文史現象、社會脈動，爬梳文學、電影、藝術文化、釀酒歷史，獨特鮮明極具深意。

全文分【文學與酒】、【私釀】、【酒造】三輯短章與〈碗底沉雪〉、〈杯口浮雲〉兩篇長製。文章似酒， 共構微醺的文化之旅。創作〈青梅〉是專為追花妻子所研發的調酒。十天、半個月，然後是十年、二十年，就這麼釀著兩人的天長地久。〈鄉愁的顏色是黃的〉宜蘭特產金棗糕搭上58°特優黑金龍高粱，鴨賞、膽肝，佐以龜山島的傳說、太平山的日出，思鄉情緒炸得亂七八糟。〈尹公館的酒保〉午點是寧波年糕、湖州粽子，晚飯是金銀腿、貴妃雞、醉蝦、嗆蟹。前後腳跟著白先勇筆下的尹雪艷，調酒給她與她的牌搭子們喝。〈酒徒已遠〉談電影《大內密探零零發》周星馳用筷子夾住醫生的舌頭，《食神》晚宴摔破的那支一九八二年思美酒莊的拉菲紅酒。戲諷品酒，還有紅酒的高貴形象。長篇〈碗底沉雪〉寫中台日韓的酒釀和米穀酒，脈絡綿延，串聯濁酒、白酒的品飲歷史。〈杯口浮雲〉以虛構的筆法，寫中世紀歐洲啤酒的興起與台灣啤酒始末，饒富趣味。

喝不完的不是酒，而是總有讓人眼花撩亂的各種台灣的水果農產品亂入酒譜，一道道混納乾坤，接上本土風味的地氣，這些超市或菜市場貨架攤位上的水果，足以讓你驚喜爆表，難以抗拒。用台灣的眼光來看待源於西方世界的調酒文化，不僅是口味上的變體、食材上的差別，是更深層的創意結合。文字發生氣息，產出味覺，釀成極為珍貴的閱讀經驗。

Ginspiration發琴吧、Inn Bistro、Swagger x Old'98、Bar春花、艾澤拉斯小酒館、Hotel Indigo Pier No. 1、微醺告解室，多位知名調酒師聯手，創造獨一無二的風格酒譜，重磅呈現土地私釀的美好！

本書特色

將調酒與台灣在地農產結合，特色鮮明、創意十足。文章中附上酒譜。

以酒為主軸，暢談酒與文學、電影、藝術文化，豐富可期。

解讀調酒以及酒類品飲文化背後的文史現象與釀酒歷史。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰