丁菱娟：為什麼在顧問產業裡，資深又有產值的人這麼重要？

文：丁菱娟

先做討厭的事才自由

愈想獲得自由和快樂，就得先去面對該處理的難題，接下來就能做自己喜歡的事了。

討厭的事偏偏都是非做不可，喜歡的事卻反而可做可不做。

有些人因誘惑而分心，拖延了原先的預定計畫，他們不諱言應該是自己不專心，事情做到一半，思緒常常飄走，又去做別的事，希望我能提供關於時間管理的建議。

這其實是許多人的通病，我們往往會選擇去做喜歡的事，然後拖延討厭的事。但喜歡的事不見得是重要的，而討厭的事也未必無關緊要。

譬如喜歡打電玩，就由著自己毫無節制的打，不管還有多少要緊事該做，也不管玩到多晚影響睡眠。討厭做家事就任由家裡凌亂，東西愈堆愈多，髒衣服堆積如山，毫無生活品質可言。明明知道熬夜打電玩對身體不好，知道不做家事，居家環境會愈來愈差，但就是無法控制自己。

通常討厭的事偏偏都是非做不可，喜歡的事卻反而可做可不做。但我們卻把有限的時間拿去做喜歡卻不重要的事，造成該做的事遲遲沒動靜，期限到了再來懊惱不已，也讓別人覺得你不可靠、不負責任。所以洞察自己的弱點，進而管理事情的優先順序，便成了我們該學習的課題。

有人喜歡電玩，就表示那件事對他們有吸引力，只是放任自己，不加以克制的話，就變成沉迷。依照人性，我們不可能拒絕誘惑，就算可以也只是表面，內心還是會累積渴望，所以不是去拒絕或壓抑誘惑，而是要引導到另一個方向。引導的思考要類似這樣：「要玩可以，但至少等重要事情辦完才行。」

在職場上，我們一定會先做簡單、容易上手的事，拖延傷腦筋、複雜的事。譬如行政事務上，我們通常一上班打開電腦例行性的看郵件，刷手機留言，回一些簡單信件，一不留神幾個鐘頭就過了，但這些事情緩一點再做其實無傷大雅，卻花了最多時間。而討厭的事情有時卻很重要且有時效性，譬如應該打一通電話去向某位嚴厲的客戶道歉、要準備下週得在長官面前上臺報告的簡報，但我們總是逃避，心想等雜事做完再說，卻拖到下班還是沒做。

為什麼會這樣？明明打一通電話可能只要花五分鐘，簡報也是早晚一定要面對的，卻遲遲不做。主要原因是簡單的事通常較輕鬆、沒壓力，不太需要思考，容易駕輕就熟。

相對的，討厭的事總是較困難、較複雜，而且較傷腦筋，所以心理上會有一種逃避的傾向。結果發現討厭的事不會隨著時間拖延就消失，反而如影隨形，變成逃不掉、壓迫著我們的巨石。

我有個經驗，在工作上的待辦事項中總是有討厭的事，但每次總是挑簡單的或沒壓力的先做了，討厭的還是擺在那不想動，結果它又變成隔天的待辦事項。雖然一再逃避，但它就像夢魘一樣揮之不去，期限到了還是逃不掉，想當然結果更慘。

所以後來我就轉念，改變心態，為了讓自己可以開心去做喜歡的事，便索性反其道而行，先專注把討厭的事處理完，就可以毫無壓力去做喜歡的事。沒想到這麼一轉換後，工作就愈來愈有效率，而且愈來愈快樂了。尤其討厭的事做完後，真有一種說不出的快感，感覺自己有解決事情的能力，信心又增加了，討厭的事好像變得沒那麼討厭。

成長就是去做自己沒做過的事，一開始絕對會有壓力，等經歷幾次後，發現其實沒那麼難，就願意面對了，而且自己也有能力處理了，原本難的事情也變簡單。

還有一種循序漸進的辦法，就是「延遲享樂」。譬如原本想先做完功課，再去玩電動，可是卻無法克制一打開電腦就直接去玩電玩的欲望，那麼先跟自己玩一個心理遊戲，先做一件該做的事來交換。譬如念完功課的一個章節，才獎勵自己玩一場電玩。把時間做一點切割，將誘惑當作禮物，這樣就有趣多了，這樣時間管理可以有優先順序，也有獎勵品，動力就會比較強。

我也曾做過這樣的練習。我有一度追劇追得日夜顛倒，於是就規定自己得做完一件家事才能去追兩集，所謂家事包括洗碗、洗衣服、打掃整個房間、換床單等等。這樣每次追劇時的快樂更是加倍。

延遲享樂或許是一種方式，設計一種遊戲讓自己願意去做該做的事來交換想做的事，可以讓自己不那麼憎惡該做的事。當知道做完討厭的事便能去做喜歡的事時，討厭的事就不再那麼痛苦，因為那變成遊戲的過程，像是在玩遊戲中，你必須先過關斬將，才能得到果實一樣，就會有動力。用這種方式或許可以讓我們不再延遲，不會抗拒去做該做的事，習慣之後，就會變成負責任的人。

於是，我歸納出一個心得，要能暢快的做自己喜歡的事，就得先處理完手上的難題，接下來就能做自己喜歡的事了。

不要瞎忙

這年頭已經沒有所謂的「沒有功勞也有苦勞」的思維，更何況把事情做好只是對得起這份薪水的基本要求。

Jonny每天都加班到晚上十點才回家，累得半死，但卻一點成就感都沒有，今天經理又把他花四小時寫的一篇新聞稿改得面目全非，斥責他完全沒抓到重點，還質問為什麼不事先問清楚再寫，Jonny來回改了兩次還是被退回，申請的款項也因填寫錯誤沒通過，總之他今天白忙了，明天又得重新來過。Jonny剛入行三個月，一切都沒經驗，挫折感很大。

你現在知道為什麼在顧問產業裡，資深又有產值的人這麼重要嗎？不僅是因為他們有經驗，還有工作效率。他們忙，很忙，但都忙在刀口上，知道在事情的關鍵點上做什麼事、說什麼話、打通什麼關節，就能順利解決，所以產值很高，同樣工作八小時，他們完成的績效可能新進員工一星期都做不出來。

相反的，我看到有些人整日忙進忙出還常加班，但沒看到專案有什麼進展，還經常出差錯，忙了半天往往徒勞無功。譬如方向想錯，寫的企畫案不是客戶想要的，所以就算每天加班到很晚也是白費，還得資深同事幫忙完成。同樣的事要教過好多次、犯過好多錯才勉強學會，以上都是我在公關公司時，常看到年輕人容易犯的錯。

這種人真讓人氣餒，怎麼都教不會，忙了半天都白費，成效打折扣，效率又不高。

在這個時間就是金錢的行業裡，不僅浪費了自己的時間，拖累團隊的整體表現。

在商業世界裡，尤其是傳播產業，我們的訓練都是在學習化繁為簡，因為事情太多，時間太少，所以要有優先順序，用最有效率的方式工作，要學習在海量資料中，找出最重要的主軸和議題，在客戶的話語中，找出最該關注的重點。

我一直以為在職場上，大家都是抱持這樣的工作態度，直到發現組織內還是有人喜歡把簡單的事複雜化，令我十分不解，於是我開始想，為什麼這群人會如此做事，這樣到底有什麼好處呢？

後來，我發現這群人若非抓不到重點，就是裝忙混時間，不僅別人一時無法發覺，還能表現自己能力強，正在處理一件複雜的事情，凸顯存在的價值。組織有這種人肯定會拖累團隊進度。

遇到這樣的同事，別人可能都看不太出來，不知道他在忙什麼，但主管應該明察秋毫。倘若發現他同樣事情來來回回重複好幾次還在原地打轉，非但看不到工作績效，還拖累團隊進度，本人卻忙得好像很辛苦，且時常都要加班，這時千萬別表示同情，反而要好好與他面談，看問題出在哪裡，請他限期改進。

現在的環境挑戰愈來愈大，壓力也愈來愈大，凡事要看產出，不應把自己變成像原地打轉的陀螺。這年頭已經沒有所謂的「沒有功勞也有苦勞」的思維，更何況把事情做好只是對得起這份薪水的基本要求，要讓自己有價值，其實必須做超出你職務內容規定的範圍。

倘若是客戶抓不到重點，那就累壞了服務端的窗口。有時客戶沒有真正想法，卻要廠商先寫企畫案來看看，提交後來來回回改個十幾遍也沒定案，問他到底要什麼也說不清楚，這種不知道自己要什麼的客戶，確實也會浪費服務人員的時間，碰到這樣的客戶，你必須有能力引導他一個方向，並請他做出決定，否則就會被拖得團團轉。

倘若你發現自己每天忙得要死卻沒有產值，這時可能要好好檢視到底出了什麼問題，是不知道方向？還是沒有方法？把問題找出來跟主管討論，或改變自己的工作模式，訓練自己成為注重效率的工作者。

忙，絕對不能拿來衡量對組織的貢獻，績效最終還是得看產出。忙可以，但請不要瞎忙。

帶一個觀點進會議室

千萬別在該發言時沉默以對。在客戶需要我們時給與觀點和想法，客戶會記得我們曾經與他們並肩努力。

Eddie沮喪的呆坐在位置上，原來剛到客戶那開會又被打槍了，客戶跟總監抱怨說Eddie只會跟著做交代的事，要他給一些建議都說沒意見，客戶質疑他的價值到底在哪？

Eddie很難過的說他不敢在客戶面前發言，客戶都比他資深，自己很怕講錯話。

很多年輕人非常怕客戶，尤其是經驗和能力都比自己強的大客戶。一位前同事回憶起年輕時第一次跟總監去拜訪大客戶，那時他對於可能會與資深客戶窗口對話非常緊張，問我該如何取得客戶的信任。我說：「帶一個觀點去。」他說這個提醒讓他印象深刻，並影響了往後的學習，之後要參加重要會議時，都會先準備一個觀點，不但能展現專業，而且更容易被看見。

在職場上，我們經常得與資深客戶一起開會，通常年輕同事進會議室前非常戒慎恐懼，不知道如何與社會歷練比我們多的前輩對話，更別談提出建言了。他們說客戶像一座高山，只能仰望不可挑戰，年輕同事的壓力可想而知。

當然，論產業知識及專業，我們絕對遠不及客戶，這方面我們也不用凌駕客戶，但對於品牌或傳播觀點，還有外界媒體及消費者對他們的評價，客戶需要客觀第三者提供忠實建言，這就是身為行銷顧問的職責，而我們就是要扮演好這個角色。所以每次開會前，針對主題先準備一個觀點就有價值了，當然這個觀點要講得清楚有邏輯。

年輕時，我也遇過心虛的場景，開會時總是坐立難安，唯恐被客戶問到無法回答的問題。後來我發現客戶不會在他們的產業或技術問題上為難我們，反而希望我們在擅長的傳播專業上提出看法，以彌補他們的不足，或提醒他們看不到的地方。

提出觀點的技巧就是一個主張，加上三個支持點。觀點沒有對錯，只要有邏輯和說服力，就說得通。這個主張可以從任何角度來看，譬如你想說服客戶採用多品牌策略，這是一個觀點也是主張，那麼你就找三個支持點來說服客戶買單。譬如，一、多品牌可以延伸並利用原品牌的效益；二、多品牌可以區隔不同的族群，老少通吃；三、多品牌可以節省內部經營成本。

觀點有很多角度，可以包山包海，但我們不可能萬事通曉，所以不懂的就別信口雌黃，妄加判斷。有時客戶在經營上遇到困境，希望我給建議，有時是公司內部問題，我不見得都有答案，但我會說：﹁或許我無法回答你經營上的難題，但能從傳播和溝通的角度，給你的品牌一些建議。﹂盡量將觀點放在你的專業上會較客觀，也較專業。

漸漸的，我每次在開會前就先練習思考，客戶在傳播或媒體溝通上碰到什麼困境？

我站在他們的立場會如何解決？針對這個問題，著手準備一個觀點帶入會議室，有事先準備，就容易引起熱烈討論和反饋。

術業有專攻，我們不需要全方位的知識，客戶需要的是我們的專業，是告訴客戶他們不知道的事，給與不同角度的建議，讓客戶能用全方位角度思考，做出正確判斷。所以，我們無須害怕自己所不足的，反而應專注在我們所知道、擅長的，教育客戶，給他們新觀點。

縱使你是沒有社會歷練的年輕人，在會議上，你也可以用新世代年輕人的角度來提供看法。德高望重的決策者更想知道現在的年輕人在意什麼，年輕人的消費行為正是很多客戶和公司內部主管想積極洞察的方向。不只面對客戶端，在公司內部開會時，也要針對開會主題準備一個觀點，這樣主管和同事才會對你刮目相看，縱使你的意見沒被採用，也會對你印象深刻。而且在內部練習後，你就會比較有膽量在客戶面前發言。

別小看自己。產業知識不足，客戶會教導我們，只要我們提出的觀點對他們有價值，客戶就會重視我們。千萬別在該發言時沉默以對，在客戶需要我們時給與觀點和想法，縱使客戶沒有採納，但會尊重我們，也會記得我們曾與他們並肩努力。

書籍介紹

本文摘錄自《你不必走得快，但一定要走得遠：學校沒教、主管不講的職場眉角》，天下文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：丁菱娟

人生就像馬拉松，前面落後不算輸

快慢不是問題，到想去的地方最重要

很多人並不是失敗，而是差一點就成功

——資深職場人丁菱娟傾囊相授工作的現實與眉角——

「工作」對你來說是什麼？是謀生溫飽的方式？是鍛鍊成長之路？還是實現夢想的階梯？

職場的眉眉角角何其多！想在職場江湖生存，就得磨練專業、經營人脈、打造個人關鍵字，讓別人像GPS一樣找到你、看見你。

工作是這樣的弔詭：愈想逃離，你就愈軟弱；愈去面對，你就愈強大。

透過工作給我們的難題和挑戰，面對它、解決它，工作終將會回饋給我們專業、自信、成就，以及一生受用的心理素質。

「花花世界不見得適合我們，專注在你想去的地方。或許會一時寂寞，但當你抵達目標時，其他人還在路上嬉鬧著。」——丁菱娟

職場 & 人生「走得遠」心法

還沒成為「咖」之前，先把姿態蹲低，機會才會來。

顏值管理也是職場競爭力的一環，第一印象足以定勝負。

對自己狠一點，有意義的事通常不會太輕鬆。

還沒踏出第一步之前，「創意」永遠不值錢。

跨出去有風險，但待在舒適圈並不會更安全。

善良比聰明更難。當你理直或得理時，會選擇「氣壯」還是「溫暖」？

「平凡」的真義是有能力不凡卻選擇平凡，決不是沒能力不凡只好平凡。

在職場奮戰時，別忘了學習照顧傷口，鼓勵那個曾經堅強的自己。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航