侯力元《土裡的私釀》：純金變黑金，「剝蕉案」成為農業外銷的遠古寓言

文：侯力元

國民外蕉

捷運站附近，有個販售香蕉的小棚子，店主躲在棚子底下，覷睨著小巷與馬路交叉口的人來人往。天雨不開，天晴太熱也不賣；問他一斤多少，都說只能一枇一枇買，不拆售，還指著人的鼻子說：「我的芎蕉很貴唷，一枇兩百塊，你甘買得落？」生意如何我不知道，託朋友幫我買了一枇回來，不覺香蕉皮已經堆成小丘，剝下來的香蕉全都鎖在保鮮盒裡，稍晚再打成果汁聊充宵夜。

明天就要南下採訪了，有很多行前準備不得不事先安排妥當。包括吃吃看這種自種自銷還趾高氣昂的昂貴香蕉，究竟有什麼了不起。聽朋友說，那位老闆真的自負得不得了，旁人瞧著我朋友在棚下挑香蕉，恨不能湊上前去要他別受老闆的鳥氣，買這些貴得離譜的香蕉。但始終是住口了，結下擋人財路這種家婆怨也未免太不明智；那些有口難言的人說，他們都是等我朋友拎了一袋香蕉之後才敢趨前去跟他說實話。

然而，小棚子賣的香蕉的確很甜，沒有糊爛的水分，口感十分扎實，有糯米糰子的咬頭；綿軟的香氣還不斷地從金黃色的外皮飄散出來；不顯一點瑕疵的外皮，果真根器不凡。但是，再怎麼好看好吃，對一般人來說，不過就是根香蕉；斷食減肥的人用它排便兼補充能量，貪圖甜度高、卡路里卻偏低的特點之外，容易氧化變黑的香蕉過了產季就被打入冷宮凍起來，養分和身價都掉了不只一半。

很多香蕉口味的甜食，都是依賴化工合成出香蕉的氣味而已。頂多能製成乾燥的香蕉切片，或是濕軟的香蕉果醬，但這些香蕉加工品都不常在市面上見到，產量也都比其他水果少，不難推測香蕉過剩所造成的成本與產銷問題，遠比其他水果還來得嚴重。

新鮮香蕉入酒，要注意杯中酒液很快就會因為香蕉的氧化而變得黯淡；口感綿密扎實。為了讓香蕉成為調酒的主角，而不是香蕉戴克瑞、香蕉莫吉托、香蕉卡琵莉亞那些替換口味的伎倆，上個月就聯絡到古坑鄉的產銷班長，幫我找一些願意受訪的蕉農，想聽一下老前輩的意見，順帶也紀錄他們和香蕉的情緣。

台灣香蕉的全盛時期有四十萬公噸的產量，當年很少有人想到要加工處理，技術也不純熟，無法牽動其他產業來支援，收成好壞都由蕉農一人承擔；不易保存的香蕉過剩現象，愈演愈烈，到頭來蕉園蕉村，四處都是紅頭果蠅亂竄亂飛。如此嬌貴的水果，卻得用低賤的價格拍售出去，只能用晚景淒涼來形容了。

蕉棚逆勢操作，想建構高單價又美觀的香蕉新市場，卻除不掉香蕉本身黑斑點點的樣態，早已在人們心中烙下果液軟爛的印象；在水果攤頭看到金黃結實的香蕉，卻還是會想起那一根根吃不完又不能放冰箱，結果在餐桌上黑成一灘腐水，果蠅爭食的難堪場景。

在我見到蕉農之前，我想像著，香蕉市場大概就是這麼亡掉的吧。

客運下交流道的時候，視線全都被果樹占據，綠色隧道有芒果、葡萄柚、柳丁這些高矮錯落的果樹；甚至是鳳梨田，那張揚狂妄鳳毛般的鋸狀葉片，少說也有半個人那麼高。

交流道旁都是果園，沿路插滿了不同風格的觀光農莊看板；然而光看農莊的名堂，應該是歐式咖啡農莊占絕大多數，彷彿滿古坑的農人自從咖啡飲用頻率幾乎到達「國民飲料」的地步之後，全都把農地掀翻起來，改種咖啡了。

在車上連吃了兩根超商賣的香蕉，訥訥地有些罪惡感。披著塑膠包裝，看起來缺乏生氣，一個飲食業相關的人，怎麼可以落得這樣沒格調地吃冷藏蕉呢，尤其還是在要親見蕉農的早上。萬幸的是，至少我吃的還是屏東蕉，而不是菲律賓、甚至瓜地馬拉蕉。支持台灣農夫的行動，藏在選購的細節裡，每日，多看幾眼手中的商品標示，就能做出對這片土地更好的選擇。

受訪的蕉農一家人，姓張，全家都投入種蕉事業的他們說，現在最好的生意對象是日本人，日本人來談契作的時候，為了證明他們日本人吃香蕉的功夫，已經專業到發展出各項周邊的程度，特地還帶了當時剛剛發明完成的攜帶型香蕉塑膠盒。現在很多日系百貨都買得到那種盒子，唯一的缺點是，內銷的香蕉通常都奇形怪狀，不是太彎，就是太長，往往不能剛好塞進塑膠盒中。

很多蕉農知道日本契作的香蕉，厚屎厚尿一堆檢驗，層層關卡就只為挑出最頂級的那幾百串，每次收成都如臨大敵，很不習慣；反觀台灣內銷的中盤商一簍一簍、一箱一箱直接擔走，多麼爽快。趕著收錢的蕉農於是多半是選擇跟自家人合作，也比較好講話。

張家蕉農住在永光村，他們看多了香蕉市場的興衰移轉，與其等到果熟肉爛才呼告天下搶救蕉農，不如少賺一點能銷則銷。以前永光村的香蕉農地是放眼望去無邊無際，現在左邊挨著檳榔，右邊磨蹭咖啡；綁手束腳地雖然還有千噸產量，但張家人知道，現在的農業品質掛帥，走精緻化，所以當日本人提到兩顆索價台幣一萬的芒果，希望張家也能搞出這種夢幻香蕉時，張家稍微估量了一下可行性之後，便答應長期提供日本人香蕉。

日本人想吃香蕉的季節，都集中在二三月份，那時候台灣沒有產量可以提供，但菲律賓有。菲律賓的香蕉是由南美等國，投注大量資金而興起的粗放式農業，種出來的香蕉不必經過糖化的等待，又黃又大，香蕉皮上也不易長黑斑，先天優勢強壓過台灣蕉太多；但實際走訪日本，台灣蕉的價格是菲律賓蕉的兩倍左右，品質與口感的勝出，讓台灣蕉還能繼續在日本保有市場基本盤。

只是台灣的後天農業環境，遭逢人為變故，往昔獨占日本市場的榮盛，早已江河日下，一去不再。

鄰居阿木伯接著說的，就是那場鋪天蓋地的剝蕉案始末。因為現場唯有他是親身經歷過的。他老人家的開場白很多，首先他說的是旗山的「蕉農前鋒」芎蕉廷仔。然後是大家耳熟能詳的「香蕉大王」陳查某。

最後才是我想問的，關於「蕉蟲」吳振瑞的故事。

芎蕉廷仔本名盧廷，他的身家號稱可以領光農會所有的存款，讓農會倒閉，足見坐擁百甲蕉園的他，同時也占有全台灣農產所得極高的比例。當時蕉農賺的都是外匯，老蕉農阿木伯在古坑住了很久，但他說以前旗山才是真正的「蕉城」，古坑這一小叢根本不夠看。年收六千元的公務員如果是鐵飯碗，走進蕉城看看，年收二十餘萬的蕉農就是金飯碗還鑲鑽的了。

阿木伯對盧廷讚譽有加，日本人會聽他的跟他買香蕉，就是他為人誠信。其實契作沒有什麼撇步，就是照聘照走。阿木伯說，日本人一板一眼，給錢的時候也絕對不會偷斤減兩的。

我想這跟阿木伯走過那段日治殖民的歷史有關係，我借阿木伯的客廳桌椅寫筆記的時候，他在一旁聽日本歌。時不時哼上兩句，呷兩口菸，然後攤開報紙，罵現在的治安敗壞、政治崩盤。以前不要說古坑，就是在大稻埕夜不閉戶，都是可以的；政治更好，大家都有很強烈的愛國心、凝聚力。

台灣香蕉很早就在日本有不錯的名聲，實際上明治時代的日本九州門司港，流傳著一首〈拍賣香蕉歌〉（バナナの叩き売り）的民謠，至今唱誦不輟；歌詞中唱道：「バナちゃんの因縁を聞かそうか、生まれは台湾台中の、阿里山麓の片田舎。」翻譯過來即是：「要聽這香蕉怎麼來，就是在台灣台中，阿里山麓鄉下地方生長的唷。」當時內銷回祖國的台灣香蕉，多半已經有黑斑甚至熟過了頭，於是商人想出這種半唱唸的叫賣方式，從高價開始往低價喊，會說明香蕉的來歷、渡海的辛苦和滋味的甘美，用以吸引客人趕緊出手下標買那些軟爛的香蕉。

這也是我苦思許久的問題。香蕉入酒的難度，在於香蕉的口感；一般喝酒都希望喝到比較順口的酒，如果加入真的香蕉，那黏軟的口感勢必造成某些人的障礙。即使是用果汁機攪打的方式製作，其香味依舊遠不如用人工香精調和成的香蕉糖漿、香蕉香甜酒。

阿木伯跑野馬的時候，我就想自己的香蕉酒譜；他對香蕉真的是有一份愛，我估計這些故事他應該很常掛在嘴邊，只是斷斷續續地把他平常閒聊的那些贅事也都拉拉雜雜加在一起。

「你自己看，咱古坑現在都種啥？」

古坑現在種的，不是咖啡，就是柳丁。

「古早就是這款！講不聽！」阿木伯年輕的時候到處奔波，跟不同的農人談合作，要農人們一起打造完整的產銷通路，不要給中盤商人賺走。可是呢，今天東家種香蕉賺錢，種青菜的西家明年就會鋤地翻作香蕉園；西家為了搶東家的生意，跑去給中盤商打臉，自動降價五毛也甘願；中盤商奸詐一點的，就去勒索東家，要求他們降兩塊。每年都會聽到的高麗菜產量過剩，就是出自這種背景。

阿木伯像個說書人一樣，強調這香蕉外銷的最後一頁歷史，金光閃閃，一代蕉神青果運銷社主席吳振瑞，一夜之間變成刻薄剝削農民的蕉蟲，滿城風雨地報導他怎麼賄賂官員，打造金盤金碗，送到部會首長的辦公室。

阿木伯說，吳振瑞是無辜的。

但是在一旁聽故事的張家蕉農則認為，吳振瑞再無辜，也是既得利益者。

「剝蕉案」是這個事件的暱稱，當時被懲處的名單中，官位最大應該是中央銀行總裁徐柏園。傳說吳振瑞送了金碗給官員，理他的香蕉通路，當時黃金受到中央政府控管，不可能私有收送買賣，所以當局就把吳振瑞的案子辦了起來。阿木伯則覺得吳振瑞和徐柏園都是被栽贓的，原因很簡單，阿木伯認為他自己沒那麼笨，被人家賣了還幫人家數鈔票，吳振瑞這些人暗賺多少，蕉農都很清楚，而且當時蕉農的收入是最鼎盛的黃金年代，自己收成好，讓別人賺一點不能算貪污；反倒是吳振瑞被搞下台之後，日本人失去了一個有誠信、有買賣標準的中間人，香蕉外銷市場就慢慢被中南美洲的洋人集團給騙去了。

但張家卻認為，金碗是真，青果合作社當年真的有打造金碗金盤，在那個什麼資訊都不公開的年代，吳振瑞怎麼把金碗送出送入的，無人知曉。到頭來還是蕉蟲太貪婪，收一點香蕉就想要要賺百倍，樹大招風，被搞死是很正常的事情。

「而且不講貪不貪污啦，當時不可以買賣黃金耶，戒嚴耶，犯法被抓，也是天公地道啦。」

「那有誰看過金碗是生作什麼碗糕型？是圓還扁？」阿木伯卻說，什麼金碗金盤等等的，大家都沒親眼看過，繪聲繪影就給吳振瑞判刑。就算真的有，那一定也是合法管道取得的。吳振瑞這樣的人物，是萬萬不可能誤觸法律的：「吳振瑞不想用李國鼎他們家的紙箱，就被這樣胡亂栽贓啦！」

說的是當時經濟部長李國鼎的弟弟，想用紙箱代替竹簍，包裝外銷用的香蕉。

但蕉農覺得紙箱不符成本，吳振瑞也就不肯配合李國鼎兄弟的提議。老一輩的蕉農認為，擋人財路殺人父母，這才是吳振瑞的死因。

像香蕉這麼一個當時奇貨可居的農作物，能盼到老實的農人和誠信的中盤商是台灣蕉的福分，在日本打響名聲，與稻米蔗糖三分農產外銷的天下；但可惜這個福分不夠綿長，被捲入政權的惡鬥、官商掛勾的弊案，香蕉的黑斑點愈來愈大，純金變黑金；又適逢全球化農業的衝擊，什麼蕉王蕉神，就一一隕落了。

關於台灣農業，還有許多不堪，剝蕉不過是樁沒幾個人聽過的遠古寓言。

吳振瑞晚節不保，回到台灣想澄清當年的冤案卻泰半死無對證；陳查某身後不能入土為安，子孫為了爭產，不惜對簿公堂，風風雨雨牽扯了許多年。

大概只有芎蕉廷仔的後人，安居在南部當議員，算是碩果僅存的了。

告別兩家蕉農，離開古坑，我帶著關於香蕉的片段前世，回到台北，打算再細細品嘗那保鮮盒裡沒吃完的香蕉聽聽蕉棚老闆對於「剝蕉案」有否不同的看法。一枇兩百塊錢的香蕉，裡頭應該還藏著台灣蕉農消逝已久的驕傲。但好景不常，那售價昂貴的香蕉，很快就消失在蕉棚裡，取而代之的，是價格實惠且尋常的台中蕉。

至於要怎麼把香蕉入酒，除了我以前慣用的搗壓法之外，張家蕉農倒是給了另一種方法。那是產銷班家政老師提供的概念，只是還沒有人試過；取一個玻璃缸，把切片的香蕉丟到缸裡，然後一層香蕉一層糖，醃三個月，用滲出的香蕉糖水來調酒。這跟我的搗壓法很像，只是我的搗壓法是把半根熟蕉加一匙糖搗壓，再加45ml日本壹岐娘的麥燒酎，Shake後倒入可林直杯，像果昔一樣的口感，軟糯可口。但為了實驗產銷班的調法，我還是買足了一斤香蕉，每日對著玻璃缸痴痴翹望，期盼著兩個月又二十九天後的開缸，像蕉農等待香蕉榮景的重臨一樣深情，以記誌台灣曾經的黃金歲月。

相關書摘 ►侯力元《土裡的私釀》：我是一個易醉但又很懂得矜持的酒徒

書籍介紹

本文摘錄自《土裡的私釀》，九歌出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：侯力元

「土壤」，賦予了「文化即土壤」的隱喻，將台灣的水果農產品入酒，喝酒、調酒，是為了能夠理解一支酒的來源始末，回歸到酒液尚未發酵、米麥與果實尚未被採集，還留在土田裡的原貌。作者認真地看待這每一滴穀糧的精魄，重新解讀調酒以及酒類品飲文化背後的文史現象、社會脈動，爬梳文學、電影、藝術文化、釀酒歷史，獨特鮮明極具深意。

全文分【文學與酒】、【私釀】、【酒造】三輯短章與〈碗底沉雪〉、〈杯口浮雲〉兩篇長製。文章似酒， 共構微醺的文化之旅。創作〈青梅〉是專為追花妻子所研發的調酒。十天、半個月，然後是十年、二十年，就這麼釀著兩人的天長地久。〈鄉愁的顏色是黃的〉宜蘭特產金棗糕搭上58°特優黑金龍高粱，鴨賞、膽肝，佐以龜山島的傳說、太平山的日出，思鄉情緒炸得亂七八糟。〈尹公館的酒保〉午點是寧波年糕、湖州粽子，晚飯是金銀腿、貴妃雞、醉蝦、嗆蟹。前後腳跟著白先勇筆下的尹雪艷，調酒給她與她的牌搭子們喝。〈酒徒已遠〉談電影《大內密探零零發》周星馳用筷子夾住醫生的舌頭，《食神》晚宴摔破的那支一九八二年思美酒莊的拉菲紅酒。戲諷品酒，還有紅酒的高貴形象。長篇〈碗底沉雪〉寫中台日韓的酒釀和米穀酒，脈絡綿延，串聯濁酒、白酒的品飲歷史。〈杯口浮雲〉以虛構的筆法，寫中世紀歐洲啤酒的興起與台灣啤酒始末，饒富趣味。

喝不完的不是酒，而是總有讓人眼花撩亂的各種台灣的水果農產品亂入酒譜，一道道混納乾坤，接上本土風味的地氣，這些超市或菜市場貨架攤位上的水果，足以讓你驚喜爆表，難以抗拒。用台灣的眼光來看待源於西方世界的調酒文化，不僅是口味上的變體、食材上的差別，是更深層的創意結合。文字發生氣息，產出味覺，釀成極為珍貴的閱讀經驗。

Ginspiration發琴吧、Inn Bistro、Swagger x Old'98、Bar春花、艾澤拉斯小酒館、Hotel Indigo Pier No. 1、微醺告解室，多位知名調酒師聯手，創造獨一無二的風格酒譜，重磅呈現土地私釀的美好！

本書特色

將調酒與台灣在地農產結合，特色鮮明、創意十足。文章中附上酒譜。

以酒為主軸，暢談酒與文學、電影、藝術文化，豐富可期。

解讀調酒以及酒類品飲文化背後的文史現象與釀酒歷史。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰