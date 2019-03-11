《參勤交代不思議》：織田信長「金崎撤退」，走的是運鮮魚用的「鯖街道」

文：山本博文

織田信長的最大危機——

金崎撤退路線為運魚的鯖街道

戰國時代後期，織田信長以破竹之勢準備統一天下。然而他與越前的朝倉氏交戰時卻面臨了一大危機，被迫於金崎（福井縣敦賀市）撤退。這場撤退戰稱為「金崎撤退」，行經的是朽木街道。

一五七○（元龜元）年，信長已經控制尾張與美濃，並與甲斐的武田氏結為同盟，便前往京都擁立足利義昭為將軍。但是後來信長與義昭逐漸對立。而朝倉義景與足利義昭關係密切，當時京都周邊的大名大多不敢違逆信長，朝倉氏卻一直對信長採敵對態度。於是同年四月二十日，信長便率領三萬大軍從京都進軍北陸，欲討伐朝倉氏。這時信長的陣營中還有木下藤吉郎（後來的豐臣秀吉）、三河的德川家康、大和（奈良縣）的松永久秀（松永彈正）、攝津的池田勝正等人。

信長軍沿著九里半街道前進，該街道連接了琵琶湖與日本海的若狹灣。大軍於二十五日進入越前，首先攻占了手筒山城（天筒山城）。隔天又攻下手筒山城北邊的金崎城。南邊的疋壇城（匹壇城）也因士兵逃亡而淪陷。信長軍只花兩天便攻陷三座城池，眼看就要擊潰朝倉義景。

東西受敵只好向南撤退

然而信長此時卻得知了一項驚人消息。近江（滋賀縣）的淺井長政原為信長盟友，卻突然叛變，投向朝倉氏陣營。長政是信長的妹夫，信長簡直不敢相信他會做出這種事，但證據一件件擺在信長眼前，使他不得不認清現實。

接下來若繼續進攻越前便會腹背受敵，前方有朝倉軍，後方有淺井軍。信長只好讓秀吉等人留在金崎斷後，自己帶著主隊撤退。

太田牛一的《信長公記》可作為研究信長撤退路線的基礎史料，書中輕描淡寫地帶過此事：「（信長率領的）主隊於四月三十日，在朽木元綱的奔走下，經朽木撤回京都。」

但撤退並不是件容易的事，因為信長軍來時走的西近江一帶是淺井氏的勢力範圍。如果一路西行至若狹灣南方的小濱一帶，又會遭遇與信長敵對的若狹武田氏。在這場戰爭中，若狹武田氏的強大武將武田信方、武藤友益，也都屬於朝倉陣營。

因此信長就像先前提及的那樣，受到朽木元綱的協助，經由縱貫近江的朽木街道回到京都。朽木一帶（滋賀縣高島市）當時是元綱的地盤，周遭皆為標高七百至一千公尺的高地，因此朽木街道大多是險峻的山路，但對信長軍而言卻是風險最小的最短路徑。

鮮魚也由朽木街道輸往京都

元綱不僅允許信長通過自己的領地，還親自率領部下為信長軍引路，態度十分殷勤。朽木家與淺井家並無關聯，元綱也對足利義昭相當忠誠，不過當時信長名義上也是義昭的臣子，元綱才會幫助信長。另有一說信長陣營中的松永久秀為元綱的舊識，是久秀說服元綱這麼做的。

元綱在信長消滅室町幕府後轉而侍奉信長，信長死後元綱則向秀吉稱臣。

信長軍於二十八日夜晚自金崎撤退，行經葛川（滋賀縣大津市）、大原（京都市內）後，總算於三十日平安抵達京都的清水寺。抵達時間為晚間十一點左右，據說當時信長身邊只剩下大約十名隨從。

一般認為，在這場撤隊戰中擔任殿軍斷後的是秀吉的部隊，不過同行的明智光秀、池田勝正所率領的部隊人數也不少。另外，朽木街道加上若狹灣至保坂（其位於琵琶湖西北方）路段，又稱若狹街道。到了江戶後期，鯖魚等鮮魚自日本海捕獲後，也會經由若狹街道輸往內陸的京都，該街道因而又有「鯖街道」的別名，從此廣為人知。

豐臣秀吉走西國街道討伐明智光秀

天王山山麓是威士忌產地

「天王山」一語，在現代常用來指體育賽事等一決勝負的時刻。戰國末期，明智光秀在本能寺謀害織田信長後，羽柴秀吉（後來的豐臣秀吉）便前往天王山討伐光秀，將之擊敗，史稱「山崎之戰」。當時秀吉所走的路稱為西國街道（又稱山崎街道）。

西國街道始於京都的東寺口，行經北攝山麓通往西宮。東寺口至山崎路段又稱「唐街道」。東寺口外的向日在奈良末期建有長岡京，後來建造宮殿的人接連死亡，人們懷疑這是死於政爭的早良親王在作祟，結果遷都僅十年，長岡京就遭到廢棄。

下一站山崎位於山城與攝津的交界，亦為淀川、宇治川、木津川匯流之地，南邊有座石清水八幡宮。山崎現在設有三得利（SUNTORY）的蒸餾廠，熱銷的「山崎」威士忌就是在這裡生產的。離開山崎後，會經過位於今日大阪府內的芥川（高槻市）、郡山（茨木市）、位於今日兵庫縣內的瀨川（箕面市）、昆陽等四座宿場，最後抵達西宮。西宮亦可連接山陽道（中國街道）。

畿內在古代是日本的政治中心，西國街道連結畿內與山陽地區，因而被列為「大路」，備受重視。江戶時代，西國大名前往江戶參勤時，一般都會從西宮沿西國街道至山崎，再經淀、伏見、大津銜接東海道。

觀望天王山的好位置：洞峠

一五八二（天正十）年六月一日，明智光秀奉主公織田信長之命進軍備中（岡山縣），他一從龜岡城（龜山城）出發便突然宣布：「敵人就在本能寺。」接著攻入京都本能寺。身在本能寺的信長只帶著幾名部下，很快就被光秀的軍隊包圍並遭到火攻，據傳他最後選擇自盡，抑或葬身火窟。

當時秀吉正在備中攻打毛利氏的高松城，得知信長的死訊後，立刻與毛利家和談，火速回到京都，史稱「中國大返還」。秀吉於六月三日夜間接到本能寺之變的消息，六日凌晨動身從備中撤退。秀吉軍花了四十八小時走完備中至姬路近百公里的路程，由山陽道疾行至西國街道。當時沼城（岡山縣岡山市）至姬路城路段的河川因暴風雨而氾濫，秀吉與其左右手黑田孝高（黑田官兵衛）不惜砸下重金，賞賜麾下士兵，鼓勵他們繼續朝京都進軍。

另一方面，光秀本想請大和的筒井順慶與丹後的細川幽齋（細川藤孝）給予協助，他們卻加入了秀吉的陣營。常見的說法是光秀與秀吉決戰時，順慶待在附近的洞峠（位於京都府八幡市與大阪府枚方市交界）靜觀其變。洞峠的海拔只有六十三公尺，但確實是個觀察天王山的好地方。

後來「天王山之戰」就變成決戰的代名詞，而「守在洞峠」則用來表示靜觀其變、不輕舉妄動之意。

光秀時運不濟 秀吉手腳麻利

秀吉的速度快到超乎光秀想像。六月十二日，秀吉軍的先鋒部隊抵達山崎，開始與光秀軍交戰。秀吉占領了山崎的天王山，光秀則以天王山東北邊的勝龍寺城為據點和秀吉對峙。六月十三日，秀吉軍兩萬六千人與光秀軍一萬六千人，在海拔二七○公尺的天王山東側溼地短兵相接。

以天王山為舞台的山崎之戰，秀吉軍無論在兵力或士氣上都勝過光秀軍，僅花一天就取得勝利。光秀似乎從一開始就運氣不佳。傳聞他在本能寺之變前，曾前往龜岡城東北方愛宕山的白雲寺參拜，抽籤時卻連續抽到三次「凶」。光秀戰敗逃離勝龍寺城後，在京都伏見一帶遭到農民襲擊而身受重傷，他自知大勢已去便自我了斷。

據說命令山崎附近的農民阻斷光秀退路的人，正是秀吉。包含前述的中國大返還在內，秀吉的行動實在太過俐落，因此有人懷疑本能寺之變根本是秀吉設計的。

書籍介紹

本文摘錄自《參勤交代不思議：省錢、趕路、抄捷徑！揭露「參勤交代」的祕密與謎團》，榻榻米出版

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作者：山本博文

參勤交代的隊伍竟連醃菜石都隨身攜帶！？

乍看氣派的大名行列其實多是走路工！？

宛如被老闆壓榨的上班族，考驗武士們的江戶參勤之旅！

一個個歷史記載的參勤交代小故事，揭開古道的神祕面紗與歷史祕聞！

許多歷史盛事皆以道路為舞台，其中最浩大、最知名者，莫過於江戶時代的「參勤交代」。

「參勤交代」是江戶時代制度，各藩大名率領眾家臣前往江戶謁見將軍，然後再返回領土執行政務。

聽起來就像校外教學一樣很簡單？

才不～～

有錢得要命的加賀藩，光是出行人數就多達四千人！（點名都覺得累）

這麼多人要怎麼預約旅宿？行程萬一延誤咧？各藩負責人傷透腦筋！（領隊眼神死）

大名要去見將軍，要準備什麼禮品送幕府才好？（狂翻土產目錄）

交通工具很重要！馬匹和駕籠哪個速度較快？哪個價格便宜？（要比CP值！）

大名跟大名之間鬧不合，行列狹路相逢怎麼辦？（拔刀囉？）

報！藩主病倒了！→參勤途中有人生病或掛掉該怎麼處理？

藩主出門，有人扛椅子、有人扛馬桶、還有人扛鐵板——鐵板？睡在上頭，躲在床下的刺客才不會一把刀戳上來死翹翹啊。

現在，有些道路成了國道，也有已然消失的夢幻之徑。其中包含花樣百出（道具很多）的仙台藩伊達家、跋山涉水（鹿兒島要命遠）的薩摩藩島津家，各藩主前往江戶執勤的「參勤交代」有著悠久的歷史，但有趣又豐富的內幕卻鮮為人知！

奧州街道、日光街道、甲州街道、中山道、東海道，總共215家宿場，到底路上發生什麼新鮮、奇特的故事！？歷史迷千萬不可錯過！（敲扇）

Photo Credit: 榻榻米

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航