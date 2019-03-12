《品牌成長的7道修煉》：老闆看起來像「笨蛋」，通常是陷入這5大經營盲點

文：陳其華

跳脫5大經營盲點，不再當局者迷

「他今天脾氣不好，不要理他啦，閃遠點就好。」執行長Tony在客戶那邊吃癟，回辦公室後，亂發了一頓脾氣，結果把新人氣得快哭了，Rose急忙安慰著她，說Tony的情緒管理比較不好，等氣消了，又一副什麼事都沒發生一樣，老員工已經見怪不怪了，要她別放心上。

「老闆，那件異業合作案還要進行嗎？對方抱怨我們動作太慢，上次會議討論後已經一個月了都還不決定，他們好像不太想再跟我們合作了。」行銷經理Jenny在會議中，直接跟老闆報告合作案的狀況。但老闆還是提出一堆擔心的問題，沒打算要立即做出決定。

當員工時，總覺得老闆是笨蛋。當上老闆後，才發現你自己就是那個大笨蛋。

老闆要做好決策，其實並不容易。攻守之間，到底算是積極或是躁進，是保守還是穩重，充滿著決策的兩難與風險。

其實再聰明的人，一旦身歷其中，就總是會犯一些在旁人看起來，根本不該犯的笨錯誤。人性，總是能清楚看到別人的錯誤，看不到自己的盲點。老闆也是人，愈有主見與自信的人，往往就更容易陷入思考盲點中。

常見經營盲點：

自大自傲 情緒侏儒 謹慎過度 陷入個人主觀 忘了我是誰

常見經營盲點

在多年的職業顧問生涯中，看過許多在不同行業、背景與資歷的老闆在事業上的經營實況。整理以下幾個常見的經營盲點給你參考，請經常提醒自己，千萬別犯了。你很難是經營常勝軍，但只要少輸就容易多贏。

一、自大自傲

因過往成功經歷，而傲慢自大，自以為是。尤其是過往資歷豐富，或自認看過很多成功與失敗案例的人，會以為其他人的這些呆問題與笨行動，絕對不會發生在自己身上。或是事業經營幾年小有成就時，就容易自滿自大，忘了低調與謙卑。

二、情緒侏儒

經營者的日常工作不但繁多，且當核心團隊尚未建立好，管理制度也未見完善時，倘若再加上市場競爭與營收壓力，此時經營者因為壓力造成的睡眠品質不佳，更容易情緒失控。往往因此無法冷靜分析思考，衝動決策，犯下不該犯的決策錯誤。

三、謹慎過度

高學歷的創業者，容易過於相信理論。被過往知識限制前進步伐，不敢放手做決定。其實，理論只是過去的正確方式。對企業來說，市場才是唯一的正確理論。此外，有些會因完美主義個性，過度小心。就算有完整的資訊蒐集與分析報告，還是持續在兩難決策中糾結。

四、陷入個人主觀

當你是某個領域的專業高手，就容易陷入專業的本位主義。財會高手，易過度把數字管理與財務績效當作唯一管理基準。業務高手，常以成果業績導向，忽略長期行銷、長期技術研發與客戶價值的經營。而技術高手，自然容易以為技術萬能，可以改變世界。

五、忘了我是誰

有些創業明星，因搭上政策或市場大趨勢，得了幾個大獎項後，成為舞台上的金童玉女，享受台下觀眾掌聲與媒體鎂光燈後，容易忘了自己是誰，不斷地陷在其中，藉由追求一個個獎項，來獲得短期的業績，忽略創造客戶價值、打造團隊，為客戶、員工與股東獲得長遠更大價值與利益，才是真正的本業。

成長與修煉

要避開這些決策盲點，經營者就要時刻警惕自己，好好修煉自己的智慧經營之道。首先，要培養自己夠大的格局觀、視野高度與廣度，外圓內方，時刻歸零，謙虛認真。世界很大，競爭壓力很急且很快，但你的心要更為寬闊且更廣大，自然容易情緒穩定地去包容一切。

日常要持續修煉自己的心智、健康與情緒成熟度。不被自己的過去經歷與經驗限制，理性回到事實與市場。在風險能管理好的前提下，主動積極的去發展事業。持續掌握市場成長的養分，勇敢面對挑戰與競爭，才能淬煉出企業的好體質。

經營者修煉自我的等級，往往就決定了企業發展的實力！

顧問提醒 經營者的人性難處，就是不易看到自己。要習慣歸零，傾聽客戶、團隊與專家的聲音。當你愈容易看到自己的盲點，自然就容易做出正確的決策。 經驗很重要，但別被過去的經驗限制了你的決策智慧。愈聰明的人，往往容易做出愈笨的決策。

相關書摘 ►《品牌成長的7道修煉》：瞎搞的制度不但勞民傷財，還會造成組織嚴重內傷

書籍介紹

《品牌成長的7道修煉：打破停滯×逆境轉型×獲利突破，成功布局未來》，寶鼎出版

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作者：陳其華

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曾任顧問輔導與政府委員資歷的陳其華顧問，匯聚多年實戰經驗，建立起一套系統化的教戰守則，從調整策略、組織與營運管理到創新再造，教你如何打磨好經營者與企業體質，以正確的觀念、知識與方法，帶你打破停滯的獲利，一步步穩定邁入成長期。

Photo Credit：寶鼎出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航