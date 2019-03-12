《舌尖上的古代中國》：唐人愛吃糖，連螃蟹料理也是甜的

文：古人很潮

講究吃的藝術與口感升級的大唐時期

憶昔開元全盛日，小邑猶藏萬家室。

稻米流脂粟米白，公私倉廩俱豐實。

盛唐，永遠被仰望的時代。不僅因為它橫制六合的強大，詩酒風流的儒雅，更因為這是個藏富於民的時代。

斗米三錢，行者不囊糧，國家庫藏豐實，貫朽粟陳，正是古之聖賢孜孜以求的盛世景象。

餃子的出現與麵點新花樣

唐代小麥大幅增產，兩稅法首次規定，夏季稅收使用小麥繳納，打破了此前歷代以粟為主的賦稅結構，表明唐代中期小麥產量已經到了與粟基本持平的水準。小麥增產，麵食不再像從前一樣奢侈難求，唐人把麵食玩出了新高度。

位於新疆吐魯番市的阿斯塔那古墓群葬著五個世紀的高昌國臣民，自一九五九年起，考古界對這裡進行了十三次考古發掘，出土了大量唐代麵食。由於氣候的原因，這些麵食歷經千年，仍然得以保存完整形貌。

這些點心造型古怪，完全不同於今天任何一種常見麵食，讓人不得不佩服唐代麵點師傅的想像力。一九八六年的一次考古發掘中，在一處高昌墓室赫然發現了八枚盛放在碗裡的牛肉餡餃子，形狀與今天的蒸餃幾乎沒什麼差別。

餃子生命綿長，幾十年前仍貴為奢侈食物的代稱，寄託著無數父輩祖輩對春節的嚮往，堪稱食物界老妖。餃子、餛飩同源，起先分野並不明顯，無非都是麵皮裹著餡料往滾水裡下，所以很長一段時間，餃子沒有專屬的名字，只能用餛飩的名字。讓人想起過去家長們對家裡老二的態度：買啥新衣服，穿你哥的！要啥新玩具，玩你哥的！取啥名字，用你哥的！餃子很委屈。

比起做法和吃法，中國人向來不怎麼在意給食物定名這件事，好吃就行，管它叫啥，比如咱們之前提到過的餅和饅頭，也曾飽受同物異名之苦。歷史上餃子名目龐雜，除了與餛飩夾雜不清外，有時還會被叫做「牢丸」、「餛飩」、「偃月」……那關二哥的青龍偃月刀，豈不成了青龍餃子刀？直到南宋《武林舊事》，才開始叫它「餃兒」，這名字可真夠可愛的。到了明清，「餃子」之名好歹算敲定下來。

餛飩定名就很早，《北戶錄》引《顏氏家訓》說「今之餛飩，形如偃月，天下通食也」，則唐朝已經餛飩滿天下。《酉陽雜俎》提到一戶蕭姓人家的餛飩鋪子，在中唐時代曾經大受上流社會歡迎，號稱「衣冠名食」，一座難求。他們家餛飩湯撇去油，可以直接用來煮茶。

無法想像那杯茶的味道。

天熱吃冷麵，飯後吃點心

麵條迎來了革新，唐人終於為夏天吃麵太熱提供了解決方案——冷麵。詩聖杜甫在吃過一份冷麵後，心滿意足地寫下感想，題目叫做〈槐葉冷淘〉：

青青高槐葉，採掇付中廚。

新麵來近市，汁滓宛相俱。

槐葉榨汁和麵，出鍋後吊在井裡冷透，或者直接過涼水。金華人至今仍然把涼麵稱作冷淘，看來在橫店拍唐朝戲挺方便的，從當地找臨時演員演麵攤老闆，都不用改口。

從前說起「點心」，一般指正餐前的小食，饅頭包子烙餅都在此列。後世點心的概念慢慢與茶食混同，演變成糕點之屬。宋朝吳曾考證，點心這種叫法肇始於唐：江淮留後鄭傪的老婆早起化妝，而家僕已備好晨饌，鄭夫人就叫弟弟先吃，說「治妝未畢，我未及餐，爾且可點心」。鄭傪這個舅子食量不小，往往把姊姊那份也吃光了，奴婢們又向鄭傪討要飯庫鑰匙，備夫人的點心，鄭傪就納悶：「不是剛吃完嗎，怎麼吃這麼多？」可見吃早餐跟化妝的時間相衝突，歷史由來已久，千年來一直沒能解決，到現在仍然是物種難題。

說到點心，不得不提一樣嫵媚的食物：饆饠（畢羅）。它存在時間並不十分長，但每一次於古卷亮相，宛若驚鴻，如同盛裝的美人兒，玲瓏甜美，使人愛不釋口 。饆饠這種東西，常見於唐人典籍小說，似乎是當時相當受歡迎的美食，然而奇怪的是，唐代之後，這種食物便銷聲匿跡了，以至於今人很難還原其貌。

據日本最早的百科事典《和名類聚抄》記載，日本遣唐使從中國帶回的第一批和菓子，就包括饆饠（ひちら）。可以確定的是，製作饆饠一定要用到麵粉，兵書《太白陰經》說「一斗麵做八十個」，可見用麵很少，可能是薄皮餡餅之類。

饆饠用餡向來考究，彷彿尋常食材，根本配不上這種玲瓏奢食：蟹黃饆饠珍美可尚，天花（一種以鮮味著稱的蕈子）饆饠號稱九煉香，櫻桃饆饠更無需多言，能用水果做餡料、尤其是用櫻桃這嬌滴滴的漿果做餡料的麵食，在中國古代絕無僅有。

做櫻桃饆饠手藝最好的，是位將軍。

唐文宗朝，左金吾大將韓約做得一手清新甜美的櫻桃饆饠，更有訣竅能保櫻桃色澤如新。當時，宦官掌握禁軍兵權，凌暴百官，甚至屢興廢立天子之事。文宗有心翦除閹黨勢力，收歸皇權，於是召集心腹，密謀了一個計畫，打算誘殺宦官頭子仇士良、魚弘志。韓約正是此次行動的關鍵人物之一。

大和九年仲冬，朝堂之上，韓約奏稟，說左金吾衙門後院的石榴樹上發現甘露，這是難得的祥瑞之象，請陛下移駕觀賞。文宗便使仇士良、魚弘志先去查探真偽。兩個大宦官隨韓約抵達左金吾衙門，卻見韓約這廝面白如紙，大汗淋漓，冷又不像冷，熱又不像熱。仇士良何等人物，立即察覺事有蹊蹺，仔細聆聽，微聞院內有兵甲碰觸之聲，當即回身便走，同時急調手下神策軍挾持天子，屠殺大臣，皇城臣民被殺者一千六百餘人，史稱「甘露之變」。

唐文宗苦心經營的中興計畫，毀在韓約手裡。

可惜了大唐帝國，繼續疲軟。

可惜了櫻桃饆饠，就此失傳。

大臣邊吃粥邊等待上早朝

在朝為官有一樣壞處，就是要早早起床出門等早朝，叫「待漏」。唐憲宗之前，朝臣待漏的時候連個遮風避雨的地方也沒有，大家一起站在大明宮正南的建福門外恭候著。後來皇帝體諒臣子，修了個待漏院，大臣們終於不用一大早就露天罰站了。五代後唐在待漏時為沒來得及吃飯的臣工們提供豐富的早餐。宰相盧澄只喝粥，當時提供的粥有很多種，盧澄偏愛栗子粥、乳粥、豆沙加糖粥。三種都供應時，就合在一起吃。

乳粥就是粥裡加奶。唐人食譜多見食物裡加奶的做法，粥裡加奶、米飯加奶、水果上澆奶，還有醍醐，就是那個灌頂的醍醐。醍醐是獸乳幾經提煉得到的珍貴食材：奶煉成酪、酪煉出酥，生酥做成熟酥，再度提煉，最後得到醍醐。

立春吃春餅，過年吃灶糖

節日，是時間節點的標記。最初先民用來提醒遵守自然秩序，指導農事、調整施政方針。由於對當時社會生產，乃至經濟有著重要意義，加上神學意識影響，從官方到民間，都會選擇在節日當天祭祀、舉辦儀式，強化時間概念，以執行下一階段的生產、政治計畫，而這些活動也漸漸形成風俗和禮俗。飲食是人類表示「隆重」的象徵之一，在隆重的時節，享用超乎日常的飲食，最後演變成節令食物。

立春這天吃春餅，薄薄的麵皮，裹著各種葷素，在熱騰騰的甑裡蒸熟，看起來像今天的包子，不過皮更薄，也不需要剁餡。

大年初一，照例要向長輩獻「五辛盤」，即包括蔥、蒜、韭菜、芸苔、胡荽五種辛辣食材組合的拼盤，有時也用蔥、蒜、椒、薑、芥，總之都是衝擊力極強的東西。這誰發明的？誠心跟長輩們過不去是吧。辣的給長輩們吃，其他人則可以吃糖。白居易〈歲日家宴戲示弟侄等兼呈張侍御二十八丈殷判官二十三兄〉有「歲盞後推藍尾酒，春盤先勸膠牙餳」之句。過年時，白居易家親戚畢至，吃團圓飯。席間有種糖叫膠牙餳，這種糖類似於後來的灶糖、糖瓜黏，有些地方也叫關東糖，屬於糧食糖，極黏。後世作為祭灶食品，意在懇求灶王返回仙界時，多給自己家說好話。另一種說法是灶王會被這種糖黏合住嘴巴，所以無法說壞話。總之灶王爺吃了這種糖，要麼會被黏住嘴，要麼嘴巴會變甜，無論如何，只要給灶王吃糖就對了。

唐人愛吃糖，連螃蟹料理也是甜的

中國早期的糖，用稻、麥、粟之類糧食製取，澱粉糖化、熬煮，得到的糖質地黏稠，就是飴糖，也叫「餳」。西漢文獻裡首次提及的「石蜜」，才是今天更常見的蔗糖。中國人做蔗糖的關鍵工藝基本取自古印度。發展到唐朝，製糖工藝進步不大，唐太宗為此特地遣使去印度學最新的製糖術，然後用揚州一帶的甘蔗、印度新一代製糖術做出來的蔗糖品質，反超印度本土所產。

甘蔗榨汁、熬煮、濃縮冷卻後得到的原糖顏色棕赤，就是「古法紅糖」。在這個基礎上提純脫色，又製出白色的砂糖。除了佐餐外，糖還被做成各種卡通形象，比如做成狻猊樣子的猊糖。

滄州等地的糖蟹被選為貢品覲獻。蟹類具有趨光的習性，當地人趁夜間鑿開河冰，高舉火把、燈籠，用狗肉、豬肝作餌，一夜下來，收穫頗豐。新鮮的螃蟹裹入厚厚的氈布，由驛馬疾馳送入京城。前面〈魏晉南北朝篇〉介紹了醃蟹，這裡再說說糖蟹的做法：

糖煮化，把活蟹漬一宿，用廖湯和鹽醃，泥封好，二十天後拿出來，如果蟹臍跟活的時候一樣，再用鹽廖湯澆，泡好密封起來，隨吃隨取，中間不能進空氣。

越臭越好吃，越簡陋越美味

中國人的食譜兼收並蓄，酸甜辣鮮鹹固然能入口，苦也能入口，甚至於臭，嗅覺上的反感並不會妨礙味覺的愉悅。臭豆腐出現之前，水產的臭味，已經讓好這口的饕客欲罷不能許多年。《大業拾遺記》收錄有一道米魚含肚。做這道菜要專等五黃六月盛夏時節，鮮魚放置兩天，等魚微微變質，才除掉內臟，裡外厚厚抹鹽。隔一夜，洗淨曝曬，夜裡用重物壓著，白天又曝曬，反覆五六日，入甕密封，二十天後取出，其皮色光徹，有如黃油，魚肉則又鹹又臭。

晚唐筆記作家段成式年輕時有一次馳馬遊獵，不知途中與隨從走散，還是他獨自出行不曾囊糧，總之無所果腹，向村農借食。有老婦端出彘臛（豬肉羹），看上去粗糙簡陋，段成式吃了，覺得猶勝珍饈，難以置信。要知道段家宰相之門，一向重視烹飪，段成式的老爹段文昌尤精此道，撰有美食專著（今已散佚），府上廚房號稱煉珍堂，有一老婢司廚。老婢之能，猶在段文昌之上，四十年間，傳法百餘人，只有九人最終有資格晉升為廚師。府上配備如此，段成式居然會為一鍋豬肉羹傾倒，念念不忘，民間確實藏有奇味。而尋常村婦，隨便端出來就是肉羹，著實也看出普通人家的生活水準比前朝「食草葉而不飽」大有提高。

相關書摘 ►《舌尖上的古代中國》：「四大菜系」形成與發揚光大的清代

書籍介紹

本文摘錄自《舌尖上的古代中國》，遠流出版

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作者：古人很潮

讓我們一起回到五千年前的黃土中國開飯！

廣袤的原野上，長風襲地，走獸奔馳，天空一塵不染。我們就地支起一張巨大的木桌，把當時所有食材集中起來做一席盛筵；香氣撲鼻，讓你不禁食指大動.......

但如果你愛吃辣，恐怕要對這頓飯大失所望了，辣椒是明代才傳入中國的。而眼前這席史前大餐，不僅沒有辣椒，連蒜也沒得吃——直到漢代，大蒜才在廚房登場。

或許，愛吃甜的螞蟻人會好過一點？

但西元前四世紀的戰國時期，甘蔗才傳入中國南方；製糖技術的成熟，則要等到唐代了。想吃糖還得再等等。

想吃甜的，還可以從其他食物獲取，比如葡萄、香蕉、西瓜。然而，不幸的是，葡萄原產西域，西漢時才傳入中國；香蕉原產東南亞，宋元時期傳入；西瓜原產非洲，宋代傳入——看來你想吃也沒得吃。

更遺憾的是，回到五千年前的我們，甚至吃不到任何麵食——因為，小麥也是外來物種。

想吃些好料，不如到宋代找蘇東坡？雖然可能置身於荒郊野外，但當地的野味、海鮮特別好吃。或者到清代跟袁枚見識一百多道菜的滿漢席？燕窩、掛爐烤鴨、蘇造肉、涮羊肉等......風靡京華。

想細究中華美食的前世今生，千萬不要半夜翻開這本書，小心肚子太餓！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰