《舌尖上的古代中國》：「四大菜系」形成與發揚光大的清代

文：古人很潮

四大菜系形成與發揚光大的清代

常常見到一些街頭小吃聲稱歷史悠久，起源於清代，甚至來自某位皇族——大多指乾隆或慈禧的故事。「相傳乾隆下江南，一日路過某地，品嘗了某種食物，拍案叫絕，欽賜XXX之名」。這樣的情節，差不多被套用到了所有地方特色小吃身上，似乎乾隆皇帝自打出宮後就再沒回過紫禁城，這輩子的時間都用來旅行吃飯，以及幫各種美食題字賜名了。

乾隆帝沒去過的地方怎麼辦？沒關係，西北有左宗棠，西南有曾國藩，誰的家鄉還找不出幾位歷史名人？

拋開較真和調侃，這類現象反映出清代飲食對今天飲食文化的巨大影響。如今的中國飲食格局，包括漢族「四大菜系」——代表北方的魯菜系、代表江南的淮揚菜系、代表華南的粵菜系、代表西南的川菜系，在清代大體成型。

換句話說，我們平時吃的家常菜，多半也曾出現在清人餐桌上。

從紅燒肉、荷包蛋到八寶鴨

比如紅燒肉。今人做紅燒肉，為了使肉著色，許多地區會選擇炒糖色。但翻看清人食譜，發現他們總是排斥使用糖色。對他們而言，更好的選擇是醬油和紅麴（炒糖色的燒肉，清人稱為「蘇燒肉」）。燒肉講究火候，所謂「緊火粥，慢火肉」，文火慢燒。起鍋時間也要把握得當，早則肉塊發黃，遲則偏紫，待到紅如琥珀時出鍋，肉塊不見鋒稜，入口而化最妙。

又比如常見的沖蛋花，按照清代人的做法，蛋液裡加白糖，沸水衝開後，還要求隔水燉一會兒，這樣做有進一步殺菌的作用。沖蛋花在當時有個古怪的雅稱，叫「楊妃蛋」，卻不知道跟楊貴妃有什麼關係。

有沖蛋花，自然有雞蛋羹，不需要繁複的佐料，一撮鹽，足以犒勞胃口。皮蛋、荷包蛋、蛋捲，同樣能在清人的文字裡覓得蹤跡。

八寶鴨出自蘇州本幫菜，如今魯菜、川菜各有衍生版本。上海八寶鴨中外聞名，帶骨開背，腔子裡填入筍丁、芋頭、鹹肉、火腿、冬菇、蓮子、蝦米、糯米，上籠蒸兩三個小時。整鴨上席，揭蓋的一刹那，幾個小時間各種食材醞釀積攢的濃香勃然湧出，席捲在場的每一味食客。

但清代八寶鴨做法卻並非採用食材套食材的「釀」法，而是鴨子斬塊，搭配香蕈、木耳、筍片、火腿片、蓮子、醬油和酒慢煨。鴨子腹腔填餡料，清代叫「瓤鴨」，這名字倒是更具形象：整鴨去頭，抽掉翅骨，掏除內臟，蓮子、松仁、糯米、火腿丁、香蕈、筍丁、海參塊包在鴨子裡，慢火煨熟。這種以食材為容器的烹飪方式，早在先秦就已出現，我們之前提到的炮豚、蟹釀橙、燜羊胃都屬此類。瓤鴨另一種吃法，「蜜鴨」，更適合甜食黨：鴨腹塞滿糯米、火腿和去皮去核的紅棗，鴨子表皮厚厚刷一層蜂蜜，上甑蒸熟。

滷鰻魚與蟹殼蒸蛋

鰻魚是非常奇葩的生物，這種無論烤還是紅燒都十足誘人的美味，有著傳奇般轟轟烈烈的一生。鰻魚出生在海裡，當牠們還是蝌蚪一樣的小魚苗時，就要隨洋流漂上半年之久，洄游到陸地附近的淺海或者淡水水域，安安穩穩以單身狀態過完前半生。成年後的鰻魚，有一天會忽然感受到愛的召喚，於是奮力遊入鯨波萬仞，躲過無數兇猛的食肉生物、人類的漁網以及深海中莫可名狀的恐怖，跨過數千海裡，來到馬里亞納海溝（世界上最深處）戀愛、產卵，然後立即死亡。為了愛情，遠渡重洋，葬身大海，每一條鰻魚的尋愛之旅，都不啻於一部驚險刺激的冒險大片。

鰻魚的吃法，今天最聞名於世的，莫過於日本鰻魚飯。背部下刀切開鰻魚，上火烤炙，翻動間，均勻塗刷蒲燒醬汁，隨著油脂滲出，魚肉焦黃，一塊多汁的蒲燒鰻魚就可以入口了。清代中國人料理鰻魚，更習慣「煨」——小火加熱，以湯汁濃稠醇厚、食材酥軟為目的的烹飪工藝。「紅煨鰻」，酒、水、甜醬熬乾湯汁，使滷味盡收入魚肉，加茴香、香料起鍋，肉酥而不碎、入口即化。另一路做法，鰻魚切段先油煎，倒黃酒、花椒煨到半熟，再加香油、蒜、鹽慢熬收汁。

蟹在古代有很多奇怪的名字，「橫行介士」、「無腸公子」，聽上去像閨中少女對薄情郎的輕嗔薄怨。中醫認為蟹具有寒性，因此吃蟹多佐薑醋，不僅去腥提鮮，兼且溫肺暖胃，預防食用水產帶來的食物中毒風險。

用蟹殼蒸蛋的吃法，在元人書中即有所見，今天蘇菜系的芙蓉蟹斗（雪花蟹斗）延續著蟹與蛋的情緣。清人的蟹殼蒸蛋，首先取出蟹黃蟹肉——也就是「蟹粉」，仍置於蟹殼內，均勻澆滿蛋液，蓋好蟹殼，上籠蒸熟，蛋的滑嫩，充分融合蟹的鮮美，渾然天成。

滿族人鍾愛燒烤整隻動物

清代，滿族人的飲食方式，為北方、尤其京津一帶食俗打上了鮮明的烙印。滿人鍾愛整隻動物燒、烤，一部集清代初、中期飲食大成之作《調鼎集》記錄了當時受朝廷制式影響，衍生於官場和民間的滿席、漢席配菜標準。先看滿席菜式：

全豬、全羊、八斤重的烤乳豬、掛爐烤鴨一對、白蒸乳豬、白蒸鴨一對、扒乳豬、糟蒸乳豬、香鴨、六斤重的蒸肘子、白蒸雞、白煮烏叉（蒙古人的全羊）、松仁煨雞、五斤重的胸叉肉、燒肋排、白煮肋排、豬骨髓、羊照式、肉丸火腿海參燒羊腦、大蒜筍片肉絲炒羊肚、糟羊尾。

漢席看起來更高階：

金銀燕窩、野鴨燒魚翅、菜苔煨魚翅、燕窩球、蟹餅魚翅、什錦燕窩、肉絲煨魚翅、螺螄燕窩、八寶海參、鱉魚皮燒海參、瓤海參、夾沙鴨、海參絲、八寶鴨、海參野鴨羹、家鴨瓤野鴨、海參球、板鴨煨家鴨、瓤雞肉丸、關東雞、番瓜丸燉羊肉、大蒜燒鴨、鍋燒羊肉、紅燉雞、燕翅雞、醬燒雞爪、白蘇雞、火腿煨蹄髈肘子、松仁雞、金銀雞、荔枝雞、火腿鯽魚片、刀魚餅、煨假熊掌、鰉魚、麵條魚、燒鹿筋、白魚餃、肉片筍片炒鮑魚、鍋燒螃蟹、蟹肉炒菜苔、文武肉、大炒肉、建蓮煨肺、豬肚片、煨鮮蟶、燒蟶子、炒蟶乾、豆腐餃、豆腐松仁火腿丸、松仁豆腐、杏仁豆腐、口蘑豆腐、凍豆腐煨燕窩、蝦米肉丁燜豆腐。

以上許多食物，經常出現在皇帝御膳底檔的記載裡，比如鴨、燕窩、魚翅，民間的奢宴，顯然受皇室喜好的影響頗深。到了清末民國，正是在滿席、漢席基礎上，各地餐飲界增加了更多地方菜，形成了不同派別的「滿漢全席」。

不是涮而是煮的冬日火鍋

對今人而言，由幾十道、上百道菜拼湊起來的滿漢全席，大而無當，遠離生活，更像是獵奇般的存在。

我們還是回到離生活更近的美食上來。

你一定注意到，本書始終對一種廣泛流行於全國各地的美食——火鍋提及甚少，那麼古人到底吃不吃火鍋？你可能還記得宋朝那位被風雪困在山廟，陪老和尚吃涮兔子的饕客林洪，雖然當時沒有辣椒，山上也未必儲有多少佐料，但林洪是幸福的，他是中國古代史上，有文字記載最接近現代火鍋的人。林洪的涮兔子，底料、蘸料俱備，更重要在於，他們加熱兔肉片的方式，不是汆、焯、燉、煮，而是涮。

清代也有人提到過火鍋的概念，袁枚在他的飲食專著《隨園食單》裡說「冬日宴客，慣用火鍋」。但他所說的火鍋更像亂燉，吃法不是涮，而是煮，所有食材不分葷素老嫩同時下鍋一直煮著，食客圍坐自取。清代人這樣吃，是為了在冬日保持食物的溫度，避免熱菜放冷，掃了賓主興致。不過弊端也顯而易見：無法掌握火候，且久燉必失味。袁枚對此深惡痛絕，認為食材不同，對應的火候也完全不同，這樣不分先後，不講究搭配的一鍋亂煮，實在暴殄天物。可惜袁枚生早了，倘若有機會領略今天的毛肚火鍋，大約會刷新他對火鍋的認識。

雖然清代人已經普遍開始吃辣椒，但今日我們所熟悉的火鍋遲遲未能出現。中國四大菜系，川菜成型最晚。明末戰亂、災荒，巴蜀地區人口銳減，康熙七年，朝廷開始鼓勵百姓到四川移民墾荒，兩湖、兩廣、江浙及北方一些地區的大批移民湧入，尤其以兩湖（當時的湖廣）移民居多，遂有「湖廣填四川」的說法。這場移民潮持續了超過六十年，四川人口得以大幅增長，各地飲食文化也隨移民進入四川，與本地飲食文化碰撞融合，形成了今天的川菜體系。

傳統點心沙琪瑪與各色餑餑

滿清入關，滿人的傳統主食——餑餑，隨同進入中原。

廣義上的餑餑，可以指一切做工精細的滿族麵食，豆麵餑餑、蘇葉餑餑、黏豆包、搓條餑餑。清代的北京城，旗人聚居，餑餑是這座城市代表性的主食之一。搓條餑餑，滿族稱為「打糕穆丹條子」，蒸熟的黏米經過反覆捶打，滾豆麵，搓長條，油炸後澆淋蜂蜜，如今，它的另一個名字——「沙琪瑪」更為人熟知。餑餑也有餅狀、包餡料的，餡料常用核桃、松子、瓜子仁、香櫞絲、橙皮絲、青紅絲（糖漬青紅蘿蔔絲）、糖。這個餡料陣容，有一種似曾相識的感覺……沒錯，五仁月餅！尤其青紅絲的存在，勾起了多少饕客中秋節的記憶。關於「到底是誰發明了五仁月餅」這個問題，雖然沒有確鑿證據，但似乎與餑餑脫不了關係。

當然，清代的北京城主食點心花樣極多，隨便溜一圈，桃酥、燒麥、餛飩、綠豆糕、鮮葡萄榨汁做的葡萄糕、烏梅糕、元宵、盒子、各色粽子、炒米、麵條、油餅，還有餃子。

相關書摘 ►《舌尖上的古代中國》：唐人愛吃糖，連螃蟹料理也是甜的

書籍介紹

本文摘錄自《舌尖上的古代中國》，遠流出版

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作者：古人很潮

讓我們一起回到五千年前的黃土中國開飯！

廣袤的原野上，長風襲地，走獸奔馳，天空一塵不染。我們就地支起一張巨大的木桌，把當時所有食材集中起來做一席盛筵；香氣撲鼻，讓你不禁食指大動.......

但如果你愛吃辣，恐怕要對這頓飯大失所望了，辣椒是明代才傳入中國的。而眼前這席史前大餐，不僅沒有辣椒，連蒜也沒得吃——直到漢代，大蒜才在廚房登場。

或許，愛吃甜的螞蟻人會好過一點？

但西元前四世紀的戰國時期，甘蔗才傳入中國南方；製糖技術的成熟，則要等到唐代了。想吃糖還得再等等。

想吃甜的，還可以從其他食物獲取，比如葡萄、香蕉、西瓜。然而，不幸的是，葡萄原產西域，西漢時才傳入中國；香蕉原產東南亞，宋元時期傳入；西瓜原產非洲，宋代傳入——看來你想吃也沒得吃。

更遺憾的是，回到五千年前的我們，甚至吃不到任何麵食——因為，小麥也是外來物種。

想吃些好料，不如到宋代找蘇東坡？雖然可能置身於荒郊野外，但當地的野味、海鮮特別好吃。或者到清代跟袁枚見識一百多道菜的滿漢席？燕窩、掛爐烤鴨、蘇造肉、涮羊肉等......風靡京華。

想細究中華美食的前世今生，千萬不要半夜翻開這本書，小心肚子太餓！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰