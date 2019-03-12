《已婚是種病？》：全人類最棘手的問題──讓另一半「願意」做家事

文：馬度芸

全人類最棘手的問題？讓另一半「願意」做家事

「全世界最困難的問題是什麼？有些人也許會把氣候變遷、貧窮或恐怖主義列在最前面。有人可能覺得是犯罪、種族主義或消費主義。不過在許多人家裡，也許會覺得做家事是人類最棘手的問題。」這段話出自暢銷書作家卡爾．歐諾黑（Carl Honore）的文章，也道盡了做家事可不是一件小事，要如何讓伴侶願意做家事更是一件大事。

而且，當夫妻同住在一起，直接面對生活上最重要的就是「家事」，在諮商室裡，經常也看到為此爭執而不快的伴侶，通常這樣的夫妻一起來做婚姻諮商，根據雙方的說法，表面上是兩人為了家事分工問題常有衝突，老婆覺得老公不做家事是不在乎她、不愛她、不願意分擔家務、不願意為家付出；老公則認為做家事常被挑剔，很挫折、壓力也很大，感覺老婆只不斷地要求他並不愛他。其實核心的問題是兩人因為家事雙雙感到不被愛，對關係的損傷很大，所以做家事雖是小事，但小事不做久了就會變大事。為了不讓小事累積久了變成無法彌補的憾事，建議每天投資一點心力在做家事上，就可以讓夫妻兩人的關係更加緊密，日後就不需花費更多的時間和精力來修補感情了。

不過，到底為什麼另一半不願意一起做家事？以下3種狀況可能可以解答這個問題，有的人可能是其中一種狀況，也有的人是3種狀況都上身：

狀況一：懶了、累了、耍賴

人都有趨吉避凶的天性，不喜歡做的事如果有人可以幫忙做，這時就會顯現出能不做就不做的態度，尤其是下班後累了，也懶了，這時如果有其中一方將家事攬在身上自己做，另一方當然樂得輕鬆，在一旁喝茶看報紙等吃晚餐。

狀況二：根深柢固的觀念認為家事是女性的責任

有許多人在原生家庭中就已被培養出「家事是女人的責任」這個根深柢固的觀念，這些人在成長過程中沒有做家事的經驗，反正吃完飯，媽媽或姊妹會去洗碗，髒衣服丟在洗衣籃自然會有人把衣服洗好、晾曬、摺好，床單、枕巾、被單隔一陣子就會換新，從小到大沒有人會叫他做家事，他也看不到做家事的過程，長時間看不到、摸不到的狀況之下，等到自己組成家庭就會自然而然認為家事不是我的事。

狀況三：不擅長做家事

不擅長做家事是最容易被忽略的一個狀況，沒有人是天生做家事的能手，這需要時間的鍛鍊來精進技巧及能力，尤其男性總是好面子的，做他擅長的事可以得到成就感，做他不擅長的事容易有挫折感。當老公不擅長做家事，且在做家事的歷程中經常擁有深深的挫折感，比如常被老婆念這個沒做好、那個做錯了，這時他為了避免出現挫折感就愈不想做家事、想要逃離做家事，惡性循環之下就離家事愈來愈遠了。這個狀況最易被忽略，但也最容易改善。

其實，男性做家事可說是好處多多，顯而易見的第一個好處就是分擔老婆的負擔，因為一個人將家事全攬在身上，負擔非常重，這時有人來分工就可讓單獨負責家事的人大大鬆一口氣。對很多老婆來說，老公幫忙分擔做家事也是用行動對她表達「愛的語言」，夫妻間的愛的語言有很多種，包括：說好聽的話、親密時刻、幫她做事等，如果老婆最想要的愛的語言是幫她做家事，這時老公如果針對老婆的需求做了很多家事，那麼老公表達愛的語言的效果會非常好。

夫妻之間關係緊密的要素之一，就是需要有共同合作完成的事情，一起做家事就是其一，因為夫妻兩個人平常工作的地點、內容不同，又來自不同生活領域的家庭，剛好藉由分工做家事共同投入、得到共同的成就感，像是一個人掃地，另一個人拖地，或是一個人煮菜，另一個人洗碗。

當兩個人一起付出、投入某件事，感情會更加親密，尤其老公若能趁著做家事的機會了解老婆平時做家事的辛勞，並將體會到老婆的辛苦說出來給老婆聽，例如：我現在才知道掃地拖地要花一個多小時，我現在才知道衣服沒有分類洗會有多麼嚴重的後果，這樣的訴說對於老婆日常的辛苦也是一種肯定。還有一個好處是，當人經過了一天消耗腦力的工作之後，可以利用做家事來轉換工作的煩擾，體力的勞動是可以讓腦部暫時得到休息的。

《男性的聲音：做丈夫的如何看他的婚姻、妻子、性生活、家務事和承諾》作者崔西克（Neil Chethik）更曾說：「家中勞動力的分配，對於一樁婚姻的健康程度是個重要指標。」，崔西克訪問過300位已婚男性，發現那些對於家務分配感到滿意的夫妻們每個月的行房次數要多出一次；如果老婆因家事分配不公而很不快樂，老公很有可能會因此而認真考慮離婚，事實上，這些老公外遇的機會也高出兩倍。因此崔西克認為，家事的分配可以為婚姻品質帶來大幅改善，而且這是夫妻雙方可以控制的情況，只要做一點小努力就會帶來大影響。

至於夫妻之間該如何更愉悅舒服地共同分擔家務，有幾個方向可以著手。

首先，夫妻雙方先一起討論家務事有哪些，一個方式是老婆先提出她最不喜歡做的家事，老公就接手。舉凡刷馬桶、刷洗廚房、擦地板、倒垃圾、換被單床單等等，每個家庭都不太一樣，老公幫忙分擔老婆最不喜歡做的家事，這會讓老婆心情不錯，也許老公做的家事並不多、時間也不太長，就家務分擔的公平性來說並不公平，但因為做了老婆最討厭做的家事，一件抵十件，會讓老婆覺得很舒心。

另一個方式是從老公最容易上手的家事做起，比如洗碗、倒垃圾、用吸塵器吸地板。讓老公選擇他擅長的家事開始做，他做家事的成功率高、被挑剔的機會降低，這會增進老公做家事的成就感，有了成就感就會增加做家事的意願，之後再慢慢調整兩人之間分工的分量或是增加老公做家事的種類。

再來，讓老公主動做家事的秘訣無他，就是讚美代替挑剔，要循序漸進地鼓勵他進入做家事的世界，讓他覺得做家事是增進夫妻間緊密關係的好方法。所以老婆可以在家事執行過程設定各個階段的小目標，小目標一一累積之後就能達成大目標。以洗碗為例，老公雖不擅長洗碗但還算想做，這時老婆可以先讓他洗不需要使用到洗潔精的碗盤，這種碗盤很容易清洗，老公洗完後給個愛的鼓勵或抱抱，下一次就教他如何使用洗潔精洗碗盤，再下一次進階到用棕刷刷炒菜鍋。整個過程中老婆切記不要挑剔，不要拘泥做得好不好，要了解沒有人可以一次就把事情做得很完美，讓老公漸進式進展的重點是要確保老公以後都願意主動做洗碗這件事，且每次老公做完家事一定要給確實的鼓勵，像是：你幫了我好大的忙、我有感受到你的付出、多虧了你的幫忙讓我比較輕鬆。之後再找幾項老公有潛力可以做得好的家事，例如倒垃圾、掃地、拖地等等，用同樣的方式引導，當老公做得上手之後就會主動幫忙了。

還有一個秘訣是老婆們需謹記的，就是「願意做比做得好重要」，因為願意做家事表示他有意願為婚姻做出努力，老婆要看重老公為家庭的付出，做得不好要幫助他進步，做得好則要給予大量的肯定；老公方面則不要得失心太重，慢慢學會做家事的技巧即可。

崔西克在書中寫道：男性和女性都需要好好修習「家務事」這門課，能夠解決這類問題的夫妻們通常比較幸福。答案不在於要求老公更常洗碗或洗衣，而是准許他做家事，但不限制他怎麼做，也不去批評他做的方式跟你不一樣。

如果希望男性貢獻心力，女性也必須退讓一步，讓老公有參與其中機會，並以他們自己的方式做事，而不被時時監督或飽受批評。聽起來非常簡單，卻是前進的一大步。

諮商師跟你說：5個口訣，讓老公更願意做家事 其實，燒燙傷的口訣（沖脫泡蓋送）也可以套用在做家事上： 沖：不要怒氣沖沖的叫老公做。

拖：不要硬拖著老公做。

泡：讓老公不知不覺泡在做家事的環境中。

概：老公做家事大概做好即可，不要要求太完美。

送：做完家事後要送給老公具體讚美。

相關書摘 ►《已婚是種病？》：被伴侶責怪「為什麼不管我」時，該怎麼辦？

書籍介紹

《已婚是種病？為什麼老婆老是講不停，老公總是講不聽》，英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司出版

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作者：馬度芸

為什麼我們這麼努力了還是不能幸福？因為，全速前進不是最快到達幸福的路，兩人的平衡才是。真正的愛，需要有愛的能力，值得一輩子努力學習。

身體有了小病小痛會想看醫生，不會輕易擺爛；但婚姻若病了，你會想辦法救，還是輕言放棄？如果說戀愛像一場重感冒，婚姻呀……有許多時候就像一種病，想要藥到病除，需要反覆練習。

為什麼老婆老是講不停，老公總是講不聽？為什了先生總愛裝沒事，太太卻愛發脾氣？都說幻滅之後才是真正認識的開始、婚姻是愛情的墳墓，的確是吧，婚姻是「虛幻愛情」的墳墓，卻是真實感情的開始。

真實婚姻的日常，不一定大起大落、大風大浪，更多的是日常的磨合、各種小事和狀況題的總和，而且，沒有使用說明書。其實，伴侶一直在你觸手可及的地方，我們要愛，也要學會愛的能力。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航