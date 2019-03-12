《已婚是種病？》：被伴侶責怪「為什麼不管我」時，該怎麼辦？

文：馬度芸

為什麼都不管我？

假日難得的午後，夫妻在客廳裡各自做些日常瑣事。

「每次看到你走過來，我都以為你是要來找我；但結果發現你是來拿我身旁的老花眼鏡，或是撿我腳下從櫃子滑落的一個塑膠袋，每次都好失望喔！」老婆說。 這時身為上等老公的答案應該是：「啊，老婆！不好意思，我沒發現妳這麼愛我！我愛妳！」然後緊緊抱著老婆一會兒。 中等答案：「喔！我沒注意到，老婆妳口渴嗎？需要我幫妳倒杯水嗎？」 下等答案：「我只是要拿眼鏡，沒眼鏡看不清楚。」 不要命的答案：「妳發什麼神經？老夫老妻了還找碴？哼！對我失望？妳有一輩子慢慢來失望！」

當然，怎麼回答跟你們當時的感情甜蜜度有關，但你知道以上答案是怎麼分出上等、中等和不要命等級嗎？

好答案是回應老婆的「依附需求」，讀出老婆這話的背後，內心是渴望老公多看她一眼或是多碰觸她一下都好，所以老公直接以態度回應，滿足了老婆的需求，天下太平甜甜蜜蜜。

解釋，往往不是個好開始，因為在為自己解釋的同時，也就忽略了對方表達出的需求，只是一味證明自己沒有錯，並不會讓關係變好、老婆溫柔、聽完閉口；相反地，你慌亂中提出的理由有可能會她更感到自己不被需要、不夠重要，那麼愈解釋就愈糟了。

若是解釋後也稍有些關注對方的表現，如拿杯水或拍拍對方，那也還能接受；但若只是解釋，然後認真地埋怨對方小題大作，要求對方勿鑽牛角尖，那是找架吵。

而且，壞答案或是糟糕的回應，往往伴隨了老公的情緒被激發，內心被觸傷，覺得好端端地幹嘛對我不滿意，一把火上來，很可能會將原本老婆的撒嬌全都燒盡，兩人升高的緊張情勢甚至一發不可收拾，毀掉整個悠閒的午後，或是得花更多時間心力摸索、道歉、安慰、解決這個局面，得不償失。

另一個故事是，這一天夫妻難得在結束了兩週的繁忙工作後，約好下班後分頭在百貨公司會合，一起在百貨公司樓上的餐廳用晚餐，結果餐點美味、氣氛融洽，價格也沒超預算，老婆顯得很開心，直呼好久都沒這麼輕鬆高興了！

酒足飯飽之後兩人正要走去停車場，卻遇上了百貨公司門口廣場前搖滾樂團的重金屬音響及歌迷尖叫的高分貝侵襲，一向有神經衰弱怕吵怕大聲的老婆問老公，「我們一定要走前門嗎？」老公想也不想地說是，然後便一人快步往前邁進，不安的老婆只好跟著走。

果然，這一場活動的分貝數超高，人潮又多，一片混亂扭動尖叫聲中，號稱狗耳朵的老婆，雖然摀住了耳朵，還是聽得到大聲的高頻噪音和足以影響心跳的低頻震動，整個人像經過槍林彈雨般的繃緊神經快速奔逃，只希望能快快逃走。

就在這千鈞一髮之際，一路直直走並沒有回頭看老婆一眼的老公，竟停了下來，不是照看老婆，而是轉頭過去好奇舞台上到底在表演什麼？此時奔逃了老婆被老公的突然停步擋住去向，喊叫也不可能聽見，只好拉了老公死命往前跑，從耳朵上放下來的一隻手還讓右耳暴露在巨大噪音的痛苦中……。

最後，剛剛美食所帶來的所有愉快和放鬆都消失殆盡，取而代之的是焦慮緊繃心律不整和生氣，而一臉無辜的老公還不知道發生了什麼事。

「你為什麼停下來？」老婆問。 「我只是好奇嘛！」老公答。 「你忘記我很怕噪音嗎？我們結婚十年了，凡舉鞭炮聲碗盤聲喇叭聲我都能避就避，你又不是不知道？」老婆問。 「我剛剛一時放空嘛。」老公答。 「那麼我剛剛在門口問你一定要走這條路嗎？你回答我一定要，但事實上百貨公司的每一側都有們可以走，明明可以繞開避免我的痛苦的。」老婆問。 「我剛剛沒想那那麼多，妳幹嘛這麼生氣？」老公反擊。

倒楣的老公覺得老婆不應該把環境噪音怪在他頭上，而老婆則認為老公不在乎、不重視也不尊重她，夫妻本是同林鳥，噪音來時各紛飛，老公進入了自己好奇與放空的世界，忘記了相知相惜的老婆此時正承受巨大痛苦。

忘記老婆多年的脆弱與需求，忽略老婆面對變局時提出的討論與質疑，隨意隨口給出一個答案希望老婆遵循指令，每一項都打中了老婆的未滿足的依附需求，難怪她會生氣。氣的不只是噪音干擾，而是老公沒有顧及她。

其實，老公不一定要總是甜言蜜語，但須用心聽懂老婆表達的事情，為了兩人長久的未來，願意商量一些生活改變；老婆說她不舒服了就是不舒服，無須幫她判斷這傷該不該有情緒，請接納安慰她，即使無法馬上想到解決方案。

絮絮叨叨講了這麼多，雖然都不是什麼「大事」，但你或許會心有戚戚焉，因為老婆討拍→老公沒反應→老婆抗議→老公以攻擊作為辯解→老婆感覺討拍不成反被罵，老公感覺解釋不成不被接納→吵架！

以上情節就像連續劇公式般在很多家庭裡重複上演，身為老公總把老婆的討拍當成指責，急著為自己辯護時順便攻擊一下對方，感覺對方期待太多不給餘地；而身為老婆一定有原因才需要討拍，結果討拍不成反更受傷或被責怪，感覺自己需要時被重要的人拒絕。一個覺得被否定，一個覺得被拒絕，兩人就像在玩踩對方腳上綁的氣球的遊戲，不管誰踩誰都會爆炸。

歸納起來，這些故事站在女性角度，都是「依附需求」沒有被理解與滿足，才產生的爭端，而這類的事件累積之後，就會全都指向一個共同的可怕事實，即「老公不在乎我」。

於是每一件小事都變成了大事，讓老婆既恐懼又失望，既生氣又傷心，恐懼生氣的時候便會罵老公、質問他、教育他；失望傷心的時候，便會不理他、冷淡對他。又因為老婆降低了對老公的信任感和不敢再依靠，或許會直接放棄感情依附，也或許會反覆驗證再次核對另一半是否在乎他？而老公，只覺得自己因當時情境犯的一個小錯，完全不被對方接納原諒包容，好像永無翻身之日，徹底被否定，心情也很糟。最終演變成一方覺得只是小事，一方卻認為是「創傷」。

「依附需求」是親密關係中最需要的，也是沒得到時最容易發生衝突的，只要有一方感到「不重要」、「不被在乎」、「被否定」、「被遺棄」，整個關係就不平衡了。在親密關係裡，涉及到你在我最需要的時候遺棄我、背叛我、否定我或是不在乎我，都很容易變成心理創傷。所以，創傷不見得是人人皆能認同理解的大事，在當事人心裡，當時產生重大影響的，便是創傷。

其實，只要從依附需求的角度出發，就會發現，很多時候老婆跟另一半抱怨公司，是希望有能陪她一起出出氣，不是勸她與人為善（老公沒站在他這邊）；老公跟老婆解釋某件事沒做到的原因，是他不想讓伴侶失望（怕對方打心底否定他），不是故意找藉口、找架吵或是辯論。

所以，被責怪「為什麼不管我？」的時候，先體會看看，對方是不是正處於「你看看我然後抱抱我嘛」的希望依附需求被滿足狀態。畢竟，夫妻互動不能像玩踩氣球，而要像踩影子。不是攻擊性的防衛，不是你死就是我活，更不只是保護自己腳上的氣球；而要隨時注意對方此刻在環境下投影出的形狀，站在對方的立場關心對方的需要。

若真的有創傷了，也要對症下藥，合力療癒，以免留下後遺症。例如，在接下來的日常中，以行動和言語反覆強調展現「我絕對絕對不會遺棄你、背叛你、否定你或是不在乎你」，又或者是對當時創傷情境討論下次如何避免預防，展現「絕不讓你再次受傷」的誠意，這樣或許還能在創傷中重新找到關係加溫的契機。

而受到創傷的那一方，也請用力維持一絲絲理智，不要以一次的經驗抹煞了對方平時所有的努力，需要療癒時也請明白告訴對方，你需要他如何幫助，盡量不需要提高標準門檻，希望對方能自己猜到主動做出以再次證明愛情，因為這期待往往會讓你更失望更受傷，兩人都為此付出更大代價。

相關書摘 ►《已婚是種病？》：全人類最棘手的問題──讓另一半「願意」做家事

書籍介紹

《已婚是種病？為什麼老婆老是講不停，老公總是講不聽》，英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司出版

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作者：馬度芸

為什麼我們這麼努力了還是不能幸福？因為，全速前進不是最快到達幸福的路，兩人的平衡才是。真正的愛，需要有愛的能力，值得一輩子努力學習。

身體有了小病小痛會想看醫生，不會輕易擺爛；但婚姻若病了，你會想辦法救，還是輕言放棄？如果說戀愛像一場重感冒，婚姻呀……有許多時候就像一種病，想要藥到病除，需要反覆練習。

為什麼老婆老是講不停，老公總是講不聽？為什了先生總愛裝沒事，太太卻愛發脾氣？都說幻滅之後才是真正認識的開始、婚姻是愛情的墳墓，的確是吧，婚姻是「虛幻愛情」的墳墓，卻是真實感情的開始。

真實婚姻的日常，不一定大起大落、大風大浪，更多的是日常的磨合、各種小事和狀況題的總和，而且，沒有使用說明書。其實，伴侶一直在你觸手可及的地方，我們要愛，也要學會愛的能力。

英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航