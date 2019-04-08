過年時我讓英國朋友們見識台灣料理，結果拿手菜都是下酒菜

留學生常常想不開做點事搞死自己，而新年就是最容易腦充血的時刻。

去年春節時，我興致勃勃拉著N下水打算辦桌菜讓朋友們見識台灣料理，然而列完賓客名單和菜單後只想一頭撞死，18個人中有穆斯林，有海鮮素，有數個堅稱自己對台灣食物很熟的歐洲和日本人，還有打從一開始就吵著要吃滷肉飯羊肉爐的英國人。最可怕的，他們全都是酒鬼，所以這桌菜得是能配啤酒的食物。

是想逼死我是不是。

沒辦法，不能丟台灣人的臉。我從熱炒發想，洋洋灑灑寫下了長長的SOP，兩天前就開始採買材料，跑了北倫敦的Angel區的每家超市、中國城和H Mart（日本媽媽認可全倫敦最好的火鍋肉片就在H Mart ，壽喜燒涮涮鍋第一首選），並確定每道菜該要有的步驟，按步就班分配冰箱空間、當日執行流程、可以動用的人手，以及可以偷懶偷到什麼地步。

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首先是涼菜。

這三道可以前一天先做好，和要醃上一天去腥味的肉與得泡發的香菇一起冰著，涼拌花椰菜來自比家廚房的食譜，熱油白花椰菜後嗆點白酒去腥，花椰菜微乾時撒上紅椒粉，要吃時在淋點檸檬與九層塔；蒜香小黃瓜則是我自己的私心，小黃瓜拍裂揉鹽、靜置十分鐘後濾水，蒜瓣辣椒香油醬油醋一點點白糖拌勻扔進冰箱，隔天又辣又香，中國妹子大喊這簡直是減肥聖品啊但她不知道我調料加多少（掩面）。

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蔥油雞名列我心中最偷懶但又上相的食物。

雞腿去骨加米酒、鹽與白胡椒粉醃漬30分鐘後放電鍋與蔥段蒸熟，雞汁另外裝碗，隔天上桌前小火煮雞汁與切絲的蔥，最後淋在雞上上桌。出乎我意料，每次一出蔥油雞都歐亞通殺，所有人爭想搶著吃並要食譜，這對三杯雞苦手的我來說完全是福音，而且又省調料，決定將它命名為窮學生宴客好幫手。

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主菜稍微麻煩點，但還是能找機會偷懶。

中國城內有家河粉廠，他們當日現作的蘿蔔糕雖然不比家鄉味但依舊冠絕倫敦，煎得赤赤上桌英國人讚不絕口，直稱蘿蔔糕完美揉雜垃圾食物的香氣，但又富含蔬菜讓人毫無罪惡感（他們到底要對別人家鄉菜沒禮貌到什麼地步）。

塔香烘蛋也是道廢菜，秘訣就是油燒到霹哩啪拉後，要將羅勒先半煎炸過，這樣煎蛋完成後才能又酥又香。

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素煎餃是我愛出的菜，畢竟英國豬（按：指的是四隻腳的豬）實在太反覆無常了，誰知道哪時會被肉的腥味倒打一把。

高麗菜、紅蘿蔔切碎、冬粉泡髮香菇爆香，最後用軟爛的豆腐把大家固定妥當，全部丟給外國人後，略作示範一次餃子怎麼包就能閃人，這時候你大概可以換得30分鐘安靜專心搞滷肉和羊肉爐，只是大概15分時要回去充當個完美的裁判，這差不多是他們開始彼此攻擊對方餃子包很醜自己才正統時。

這時候，意思意思指點一下這個小巧可愛那個大氣撒落就可以了，畢竟爐子上的滷肉蓄勢待發著。

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跟英國豬奮戰向來是我極力避免的，但話都說出口又能怎樣。

中國城的五花肉每塊都死的慘白，隨手拿一塊順眼的回來切塊泡紹興，隔日，拿出後瀝乾，加大量的油稍微煎炸過把豬油逼出，再將豬肉撈起，油稍微瀝過後與砂糖拌炒至流沙感，這時要電光火石放下炒熟的豬肉，讓每塊肉都沾到點糖，而後蒜瓣辣椒與薑加入略炒金黃後，倒入醬油炒起碼15分鐘（此步驟為稍等滷肉能否油亮像小吃店的關鍵，追求拍照美觀的人切記）。

接下來，就加點水加點配料，扔著滷，回頭繼續督促餃子的產能是否在預期之內；而紅燒羊肉爐就是紅燒羊肉爐沒什麼特別，高級超市Waitrose的大塊英產羊肉常常特價，也不帶羶味，冬天三不五時煮來吃非常療癒。

除了包餃子，也該適當地讓來賓有點事做。賓客們額外帶了糖醋魚、奶汁烤白菜與巧克力杯蛋糕，日本大哥哥S自備白飯小黃瓜蟹肉棒與海苔，當場為大家做壽司卷，進而引發「為什麼他比我早拿到壽司卷」的紛爭，也是除夕軼事。

過兩天，我又為另一場派對滷了牛腱和金沙蝦球。

所有拿手菜都是下酒菜，我是不是哪裡長歪了我。

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本文經Felix culpa 倫敦糜爛生活授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航