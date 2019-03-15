李琴峰《獨舞》導讀：今日的女同志和憂鬱症病友可以怎樣跳舞？

文：紀大偉（國立政治大學台灣文學研究所副教授，《同志文學史》作者）

【導讀一】從「獨舞」到「眾愛」——閱讀李琴峰小說

台灣年輕作家李琴峰在日本得獎的小說《獨舞》一鳴驚人，已經榮獲多位日本文學專家盛讚。這部用日文寫成的小說一方面回顧1990年代英年早逝的作家邱妙津，另一方面展望二十一世紀的東亞同志人權運動，儼然成為勇於承先啟後的當代同志文學代表作。我必須強調，想要認識「台灣同志『跨世代』連帶」（從1990年代到現在）以及「台灣日本『跨國』連帶」的國內外讀者，都不能錯過《獨舞》。

我在這篇文章的工作，並不是要重複指認《獨舞》在「同志文學領域」的成就，而是要承認《獨舞》在「身心障礙文學領域」的貢獻。小說主人翁趙紀惠在小說開頭，就跟讀者偷偷承認：她向日本人自我介紹的時候故意強顏歡笑，但是她心裡卻想著，「一段簡短的自我介紹引得大家笑聲不斷。當然，沒講的事多著，包括身為女同志，包括『災難』，包括憂鬱症，包括自己其實是以近乎逃亡的心情來到日本的」。也就是說，在《獨舞》載沉載浮的「衣櫃」（秘密）有好幾個：「女同志身分」是一個，揮之不去的「憂鬱症」也是一個讓人難以走出來的衣櫃。（至於「對災難憧憬」這個衣櫃，是指紀惠對於各種死亡的詭異期待。這個衣櫃跟憂鬱症其實是無法切割的。）

不過，除了承認《獨舞》可以歸入身心障礙文學「領域」之餘，我也要描繪「從『獨舞』到『眾愛』」的軌跡。「獨舞」一詞固然來自書名，也來自於書中描述趙紀惠從小孤獨生活的生活樣態；「眾愛」一詞看起來像是日本漢字（例如，像「若眾」），但其實是我自己隨手捏造的「獨 / 舞」對照詞：「眾」是「獨」的相反， 「愛」則算是「舞」一種對照。如果「獨舞」類似「顧影自憐」、「自怨自艾」（我在這裡沒有價值評斷的意圖），那麼《獨舞》敘事中，人與人磨合，或可稱為「走出獨舞」狀態的「眾愛」吧。

什麼是「獨舞」？既然「獨舞」動作在書中的寓意已經很清楚，我想要另闢蹊徑，借題發揮。我要借題發揮的基礎，就是美國政治哲學家艾莉斯．馬利雍．楊（Iris Marion Young）名著《像女孩那樣丟球》（Throwing Like a Girl，國內早已經有中譯本，但絕版）；我延伸提出「像女同志（或，像憂鬱症病友）那樣跳舞」這個想像。1980年代出版的《像女孩那樣丟球》指出，「丟球」對於主流社會男孩來說是極其平凡的動作，但是對於女孩們來說卻是足以讓她們手足無措的挑戰。在鼓勵（或是強迫）「男生好動」、「女生文靜」的傳統社會中，女孩被要求「站有站相坐有坐相」，雙腿只能併攏而不准張開，一旦從事顛簸活動就被警告可能身敗名裂（所謂處女膜意外撕裂）——在這種進退失據的情況中，女孩只能夠「被動地」「躲球」，去很難毫無顧忌地伸展肢體 「主動地」「丟球」。

這些女孩不知道該怎樣投入「看似開放給任何人」事實上卻「大致上被男孩壟斷」的「空間」（space），不知道如何拿捏「自我」跟「空間」之間的關係。《如何像女孩一樣丟球》在1980年所陳述的女孩玩球窘境對今日美國、今日台灣來說彷彿上一輩子的歷史，畢竟今日美國、今日台灣都有無數女性投入球類活動、成為笑傲球場的女將。但是，《像女孩那樣丟球》指陳的「女性委屈」一點也沒有過時。例如，在許多國家的捷運車廂上，男性乘客肆意張開雙腿排擠其他乘客（包含許多女性乘客）空間的「男性張腿（或稱「父權開腿」）」（manspreading）之舉，至今仍然廣受爭議。

「男性真好意思開腿」和「女性不好意思丟球」是一搭一唱的現象，顯示不同「社會身分」（在此，是男性身分和女性身分）對應了不同的「空間權利」（誰有權力決定每個乘客的勢力範圍？）、「（自己面對自己的）身體意識」（我應該修身，還是應該放縱身體？）此外，延燒世界各國（含日本、台灣）的「#metoo」抗議運動也揭露了無數「女孩不會丟球／男人懂得控球」的暴力腳本。

剛才我凸顯的社會身分，是被重男輕女意識型態（sexism）邊緣化的女性。《獨舞》主人翁紀惠的社會身分，除了女性，還有被異性戀至上主義（heterosexism）意識型態排擠的女同志、被身心健全主義意識型態（ableism）噤聲的憂鬱症病友。在異性戀至上主義底下，人人都必須是異性戀者，否則就沒有容身之地；在身心健全主義意識型態底下，人人都必須手腳反應健全、五官知覺敏銳、心中用愛發電，否則就被迫成為隱形人。如果1980年的美國女孩還沒辦法放手丟球，那麼今日的女同志和憂鬱症病友又可以怎樣跳舞，怎麼樣以被邊緣化的社會身分爭取「空間權利」、伸張「身體意識」？

舞這個動詞，我想可以泛指生活（或是求生）的種種動作。《獨舞》描述形形色色、散置各國的女同志和憂鬱症病友，有些仍然躲在洞中，有些出洞相互取暖，有些脫胎換骨。雖然她們都是獨舞者，但是她們也勇於嘗試其他生命選擇，例如眾愛。

對女同志和憂鬱症病友來說，孤獨和缺愛都是常態，兩種狀態還會互相催化。我在《獨舞》看出從獨舞轉向眾愛的軌跡，是因為我發現書中許多角色其實不甘於留在孤獨和缺愛的既有狀態，而願意放手一搏，從獨邁向眾，從舞邁向愛。這裡說的眾，是指原子的串連：書中眾多角色願意慷慨走出偏安一隅的角落，伸出觸角到處尋找同類人，將原本各自像是原子一樣分崩離析的孤僻角色串連起來。那麼，什麼是愛呢？

說來奇妙，《獨舞》和《獨舞》致敬的邱妙津作品《蒙馬特遺書》都慎重其事提出對於「愛」的定義。要不是我發現兩個作品都在乎愛，我才不會在這篇文章標題強調「眾愛」。在《獨舞》中，兩個女孩很有默契，不約而同提出張愛玲短文〈愛〉（也就是提出「原來你也在這裡」名句的那篇膾炙人口短文），為難以捉摸的愛提出註腳。張愛玲的〈愛〉早就為人津津樂道，我在這裡不必續貂。那麼，《蒙馬特遺書》所說的愛是什麼？在《蒙馬特遺書》開始跟「小詠」發言之前，該書引用了巴西女作家李斯佩克特多（Clarice Lispector）短篇小說〈愛〉的其中一段：

「從前的年輕時代之於她如此陌生彷彿一場生命的宿疾。她一點一點地被顯示且發現，即使沒有幸福，人仍能生存：取消幸福的同時，她已遇見一大群人們，是她從前看不到的；他們活著如同一個人以堅韌以不懈、勤勉刻苦和歡樂而工作著。在安娜擁有家庭之前所遭逢的從沒超出她所能及的範圍：經常和難以維護的幸福相混的一種激擾狂熱換得的是，最後她創造了某些可理解的東西，一份成人生活。如此，這就是她所願意和選擇的。」

說來奇怪，《蒙馬特遺書》書裡書外被各地讀者考證了幾十年，但是這段來自李斯佩克特多的引文（形同為《蒙馬特遺書》全書定調的玄奧前言）很少為人討論。或許因為這段引文看起來實在沒頭沒腦，缺乏脈絡，所以讀者一不小心就跳過去了。連我自己都是到了2019年才真正讀過李斯佩克特多的短篇小說〈愛〉全文：如果只看邱妙津提供的〈愛〉節選而沒有看〈愛〉全文，讀者可能不知道邱妙津葫蘆裡在賣什麼藥。

李斯佩克特多短篇小說〈愛〉呈現安娜，一位已婚人妻，婚後甘願平凡的生活。她在年輕時代喜歡胡思亂想，但是婚後她就安分守己了，因此覺得幸福。到這裡為止，就是邱妙津的節選。但是在邱妙津節選之後，安娜還有故事（也就是邱妙津割捨的部分）：她出門買菜，上電車後不小心打翻一整個紙袋購買的菜，打破的蛋黃在地面四處流溢。更讓安娜無名震撼的是，她看到一名盲人嚼食口香糖：這個陌生人的樣子讓安娜心裡一震，驚覺原來世界還是有很多人需要愛啊。驚慌失措的安娜回家，被老公安慰，才得以結束一天。全文結束。

其實也算是身心障礙文學文本的〈愛〉 全文，沒有任何對白，使用類似張愛玲的神經質詞彙，大張旗鼓顯示安娜大驚小怪的婚後心情。跟她發生愛的對象，是老公嗎？還是讓她突然發現自己其實是活在溫室花朵的盲人？安娜是否可以跟盲人說一句張愛玲的名言，「原來你也在這裡？」

跟陌生人偶然擦肩而過，突然心生濫情的波濤，愕然發現自己的安逸生活讓人窒息噁心，原來這些就是愛的症候。冬夜，我想要借用李斯佩克特多點燃的火花，撒在李琴峰《獨舞》裡頭手腳冰冷的孤男寡女身上。

相關書摘 ►李琴峰《獨舞》小說選摘：妳就是那時注意到，自己只能喜歡女生的？

書籍介紹

本文摘錄自《獨舞》，聯合文學出版

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作者：李琴峰

台灣首位，獲日本群像新人文學獎優秀作。

紀大偉、楊佳嫻／專文導讀

我就是我，就算渡過大海，說著另一種語言，也什麼都不會改變。身為自己，這就是我生命苦難的根源——

作為女同志降生於世的趙迎梅從小便感到與世界格格不入，小學時經歷暗戀之人意外的死亡之後，從此便為死亡的念想所糾纏。高中時期與心儀的女孩交往，卻在畢業之後遭遇一場「災難」，使得命運從此轉暗。為了逃離過去，趙迎梅改名趙紀惠，在大學畢業後移居日本，融入日本職場生活，過著平靜的時光。然而過去的黑影終將追趕而至，逼得趙紀惠再次踏上逃亡之旅——

台灣出身、二十三歲時旅居日本，李琴峰首次以日語創作，即獲日本群像新人文學獎優秀作，為台灣獲此獎第一人。

繁體中文版由作者本人親自譯寫而成。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九