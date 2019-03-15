李琴峰《獨舞》小說選摘：妳就是那時注意到，自己只能喜歡女生的？

文：李琴峰

03

「小惠妳就是那時注意到，自己只能喜歡女生的？」

她將丹辰的往事與那場大地震的經驗告訴小書後，小書如此問道。

她與小書在新宿二丁目裡一間名為Lilith的酒吧裡小酌。「小惠」是她在性少數圈裡使用的中文暱稱，日語的暱稱則是リエ。Rie，理惠。

「不是『只能』喜歡女生，是『就是』喜歡女生。」她訂正道。

小書本名李書柔，由於「書」在日文裡讀作「sho」，因此在日本大家都稱她Sho-chan，翻成中文便是「小書」，所以懂中文的人也有人會用中文稱呼她「小書」，但由於「小書」與「小叔」音近，因此本人似乎不大希望這個稱呼傳開。

小書與她相同年紀，都是台灣人，但她是在大學畢業後立刻來到日本，小書則是在台灣先工作了一陣子，去年才來的日本。現在小書在東京一邊上著語言學校，一邊在找工作。小書剛來日本時，在PTT拉板上發了一篇題為「有圈內人在東京嗎？」的文章，那便成了兩人相識的契機。

「還不是一樣？」

「差多了，請不要用『只能』這種缺乏能動性的字眼來描述我的性取向行嗎？」

「妳很龜毛耶。」小書一邊笑著說道，一邊將裝著金黃色啤酒的酒杯靠到嘴邊啜飲了一口。「簡直像日本人一樣。」

「不是『龜毛』，是『擇善固執』好嗎？」她也笑著回應。

與心有千千結，凡事老想太多的她不同，小書總是對什麼事都不大在乎，一副無拘無束的樣子。有時散漫過了頭會讓人看了心裡焦急，甚至捏把冷汗，但相處起來頗為輕鬆。

週五的二丁目總是一片熱鬧繁華，且九月底又是東京最舒適的季節，盛暑方過，既沒有夏日的濕氣，也沒有冬日那刻膚刺骨的凜冽寒風。夜晚十一點，重低音的夜店舞曲從數家店內流洩而出，路上好幾對同性情侶並肩走著，知名店家的店外更是大排長龍。

Lilith店內也播放著輕快的音樂，不滿三十平方米的狹窄空間裡塞了二、三十人，年齡從二十幾歲到四十幾歲不等。店內客人以日本人居多，但也有如她和小書這樣講中文的人，或是一口道地英語的白人女性。Lilith是間限女性的拉子酒吧，但店內也有不少光從外表難以判斷性別的客人。一位看起來大學生年紀，一頭烏黑長髮的女孩在店內的卡拉OK機器點了歌，於是原先的西洋歌曲淡出，由松隆子所翻唱的〈真實的我〉（譯註：原題〈ありのままで〉，迪士尼電影《冰雪奇緣》日語版主題曲）前奏靜靜流淌而出。

「那妳是為什麼會想來日本呢？」

這個問題她自己已被日本人問過無數次，這次輪到她問小書了。她一直頗好奇小書的動機，畢竟日本雖然近年來LGBT議題逐漸受到重視，但「同志沙漠」的惡名可不是那麼輕易就能洗清的。再說小書來日本轉眼也已過了一年半，至今卻總無法適應日本社會似的，總是抱怨著日本人死腦筋，在細節上太過龜毛，行動劃一毫無個性可言等等。

「我也沒想太多，朋友找我來我就來了。」

「最好是。認真回答啦。」

她知道小書不大擅長認真的自我剖析，因此多半會打馬虎眼試圖糊弄過去，果然給她猜中了。小書嘆了口氣，那嘆息中大有「果然糊弄不過去嗎」的意味，接著沉思了好一會兒才回答。

「如果妳在台灣工作過就知道，台灣讓人作不了夢，連夢想的尾巴都看不到。每天起床就是夾在一大群機車裡去上班，工作累得像狗一樣，領那一點吃不飽也餓不死的薪水勉強維持生活……」

小書又啜了一口啤酒。她也舉起手邊的Kahlua咖啡牛奶調酒湊到唇邊。此時那位女大學生的〈真實的我〉剛好進入副歌。小書繼續說道。

「就算是現在，當我一想起台北的天空，眼前浮現的總是一片灰色陰沉的景象。有天上班途中在等紅綠燈時，我抬頭看了看天空，突然有了個想法——我還要看這片陰沉的天空看上個二、三十年嗎？」

她望著小書的雙眼，在那眼裡她彷彿同時看到了對一成不變的未來的恐懼，以及變化的契機必須由自己來創造的那種積極光芒。

「正好那時路邊有家吉野家，我看了就想，不然，就去日本吧。我把這想法告訴那時在交往的女友後，自然是一陣大吵啦。她又是抓住我哭著說不想分開，又是企圖說服我，說我沒錢又不會日文，去日本做什麼？但那都沒用，離開島嶼的想望像在心底紮了根似的。於是我就跟她分手，辭了工作，向父母借了錢出來了。然後，就這副德性啦。」

小書一邊苦笑一邊乾了手邊的啤酒，又向店員點了一杯。她也點了一杯Cassis柳橙調酒。小書所做的決定某種程度上可說是毫無計畫的魯莽行事，但那決定裡卻蘊含了毫無他人干涉餘地的，小書自身純粹的自由意志，這點使她相當羨慕。她至今也為自己下了許許多多的決定，但那些與其說是自由意志，不如說是順應每個當下的時勢所導出的最佳解答罷了。她感覺她不過是個被某種神秘力量所操縱的傀儡。

難道〈真實的我〉唱完，店內響起一陣掌聲。小書拿過遙控器，點了飛兒樂團的〈刺鳥〉。店裡大部分客人都是日本人，小書卻不怕破壞氣氛，偏要點中文歌，這也是她的厲害之處。

前奏流淌而出，店內氣氛瞬間冷卻了下來，但小書絲毫不顧他人反應，自顧自興高采烈地唱了起來。她坐在一旁靜靜聽著。

就像刺鳥的宿命 悲劇而勇敢 用生命交換結局的燦爛

相關書摘 ►李琴峰《獨舞》導讀：今日的女同志和憂鬱症病友可以怎樣跳舞？

書籍介紹

本文摘錄自《獨舞》，聯合文學出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：李琴峰

台灣首位，獲日本群像新人文學獎優秀作。

紀大偉、楊佳嫻／專文導讀

我就是我，就算渡過大海，說著另一種語言，也什麼都不會改變。身為自己，這就是我生命苦難的根源——

作為女同志降生於世的趙迎梅從小便感到與世界格格不入，小學時經歷暗戀之人意外的死亡之後，從此便為死亡的念想所糾纏。高中時期與心儀的女孩交往，卻在畢業之後遭遇一場「災難」，使得命運從此轉暗。為了逃離過去，趙迎梅改名趙紀惠，在大學畢業後移居日本，融入日本職場生活，過著平靜的時光。然而過去的黑影終將追趕而至，逼得趙紀惠再次踏上逃亡之旅——

台灣出身、二十三歲時旅居日本，李琴峰首次以日語創作，即獲日本群像新人文學獎優秀作，為台灣獲此獎第一人。

繁體中文版由作者本人親自譯寫而成。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九