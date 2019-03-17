兒童出現「三多一少」症狀，應留意是否為糖尿病前兆

文：馬姍妤（健康傳媒）

一名九歲女童因發燒嘔吐就醫，診斷為急性腸胃炎，經服藥後症狀緩解，但過兩天家屬卻察覺她的活動力下降，腹痛且呼吸急促，到台北慈濟醫院掛急診。兒科部醫師謝秀盈詢問病史得知，女童一個月前開始有多喝、多尿的現象，體重兩周內下降約四公斤，抽血發現血糖值高達423mg/dL，且血中有酮體，診斷為糖尿病併發酮酸中毒，造成身體大量脫水，緊急安排住院治療，避免女童昏迷甚至死亡的危機。

謝秀盈指出，一般熟知的成年人糖尿病多為第二型，而第一型糖尿病又稱為胰島素依賴型糖尿病，主要於40歲前發病，許多患者甚至在兒童或青少年時期就發病，台灣的發生率較歐美國家低，約為1.5/100,000，患者的兄弟姊妹罹病機率為5％，同卵雙胞胎則高達50％。

研究顯示，第一型糖尿病患者具有某些特殊的遺傳體質，加上後天如氣候、飲食、病毒感染等刺激，誘發免疫失調，產生破壞胰臟的自體抗體而導致胰島素分泌不足。初期會出現多吃、多喝、多尿及體重減輕的「三多一少」症狀，患者所攝取的糖分，因缺乏體內胰島素導致細胞無法吸收利用，脂肪會被轉換成能量而形成酮酸，另外血糖因無法被細胞吸收持續飆升，尿中糖分也隨之上升，而有多尿甚至脫水的症狀，就會累積更多乳酸和酮酸，導致酮酸中毒。

謝秀盈表示，第二型糖尿病也可能引發酮酸中毒，但比例上較少見。酮酸中毒的表現包括腹痛、噁心、嘔吐、呼吸急促、嗜睡等，患者同時合併有嚴重脫水、電解質不平衡，病程發展快速。若無立即治療，可能造成腎功能損傷、心律不整甚至昏迷死亡。如果抽血檢查測得血糖值大於250mg/dL、有代謝性酸中毒且血中有酮體，確診為酮酸中毒後，住院治療時會緩慢大量的補水、注射胰島素，脫離危險期後會給予患者及家屬飲食衛教，並需終生施打胰島素穩定病情。

近幾年來第一型糖尿病的患者有年輕化的現象，由於「三多一少」症狀很容易被忽視，患者大多是出現酮酸中毒症狀緊急送醫後才被診斷出來。謝秀盈提醒，有七成患者約九歲時發病，年紀最小是1.5歲，很多家長誤以為初期嘔吐、腹痛症狀是急性腸胃炎，因此注意「三多一少」、早期發現早期治療非常重要。

另外建議避免過甜飲食，減輕胰臟負擔。患者確診後，只要規律注射胰島素及飲食，控制好血糖，防止視網膜、腎臟、神經等糖尿病變，仍可維持正常生活。

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