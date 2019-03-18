感冒糖漿不是提神飲料，一天2瓶就可能過量

文：陳如頤（健康傳媒）

天氣日夜溫差大，一不小心就會感冒，許多民眾習慣自行至藥局購買感冒糖漿服用。藥師公會全聯會發言人張文靜指出，感冒糖漿含有乙醯胺酚等止痛退燒成分，如果1天喝上3、4瓶，就可能過量傷肝，要是又多吃了止痛藥，則風險更高。

張文靜表示，感冒糖漿大多含有止痛退燒成分（乙醯胺酚）、緩解鼻塞、流鼻水症狀的成分（如chlorpheniramine maleate）、幫助提神及緩解頭痛的成分（如咖啡因）、止咳的支氣管擴張劑（如dl-methylephedrine HCl）等等。小小一瓶但成分複雜，必須謹慎飲用。

張文靜解釋，乙醯胺酚可經由肝臟代謝，但如果攝取過量就會傷肝，長期下來可能損害肝臟功能。由於東方人體型嬌小，國外研究建議，每日攝取上限為600單位，如此換算下來，一天喝上2瓶感冒糖漿就有過量之虞。

但許多民眾常以為感冒糖漿口感甜，又沒什麼藥味，多喝一些應該沒關係，以致於「一次就喝下整瓶，一天喝上好幾瓶」而超過安全劑量。張文靜強調，感冒糖漿是「藥」，而非提神飲料，切勿隨意飲用。

張文靜提醒，感冒糖漿含有咖啡因，喝了之後會覺得有精神，不少人誤以為感冒症狀緩解了，認為喝了有效而繼續喝。沒想到竟然喝上癮，導致身體出問題。

值得注意的是，綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥或解熱鎮痛藥等藥品，成分與感冒糖漿類似，如果合併使用，容易有提高不良反應之風險。因此服用感冒糖漿時，不要自行併用其他感冒藥、鎮咳祛痰藥或解熱鎮痛藥等，以免過量使用。

食品藥物管理署提醒，在服用市售感冒糖漿前應先充分閱讀藥品仿單（說明書），了解其使用方式及可能的不良反應，以有效發揮療效，避免藥物不良反應的發生。服用後，如感冒症狀未改善或出現其他不適症狀，應立即就醫。

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