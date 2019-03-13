《名將的戰略》：秀吉意料外的「本能寺之變」與禮數的重要

文：皆木和義

意料外的本能寺之變與禮數的重要

人生不知道會發生什麼事情，而且也不知道什麼才是幸運，正所謂「塞翁失馬焉知非福」。

在這章節中，我想討論可說是豐臣秀吉一統天下原動力的兩件事，那就是「本能寺之變」和「中國大返還」。

時間要回溯到大約四百三十年前。

一五八二年（天正十年），秀吉帶領兩萬五千名大軍進攻中國地方。

四月下旬，秀吉的軍隊甚至攻入岡山，但即使是秀吉軍，也難以進入以堅固聞名的備中高松城（岡山市）。

因此秀吉向織田信長請求援助，與此同時，他也詳細地分析了地形，進而想到的策略，便是築堤將足守川截斷的「水攻戰略」。

與其說水攻戰略是打仗，不如說是土木工程，這個戰略不僅避免因實際戰鬥而帶來的耗損，還孤立了高松城，有效地阻礙敵人的兵糧補給，也截斷毛利軍的情報來源。

秀吉軍日夜不停趕工建造堰堤，在十幾天內就完工，堰堤長三公里，高七公尺，而且時值梅雨季節，淹水的策略很快就發揮效果。

另一方面，秀吉對毛利軍隊放出傳言，說信長的五萬多名大軍即將蜂擁而至，持續給予毛利壓力，並暗中和毛利軍接觸，談判有助於和平的條件。最好的戰略就是不戰而勝，並達成天下布武的目的。

但是六月二日早上，正當秀吉因為水淹攻擊而勝券在握時，另一邊發生了本能寺之變，君主信長被明智光秀襲擊。

這是晴天霹靂，意料外的驚天動地大事件。

六月三日半夜，秀吉知曉了本能寺之變的消息，驚愕並且哭泣，他決定發動戰爭以慰信長在天之靈。

據說秀吉之所以會知道信長橫死這個決定命運的情報，是因為光秀派遣給毛利的密使誤闖入秀吉軍營的緣故。

因為秀吉身處的戰略位置不僅截斷毛利的情報來源，還遍布了自身的情報網。

知道本能寺之變消息的秀吉相當震驚錯愕，但因為黑田官兵衛的一句「大人，機會來了」而回神，秀吉冷靜地思考對策，首先是不能讓毛利知道「信長已死」的消息，他即刻決定在當天夜裡截斷山陽道，同時放寬談判條件，快速與毛利談和。四日的早上，秀吉向毛利提出希望和解的要求。

秀吉隱匿信長橫死的消息，向毛利提出和解內容如下：

如果備中高松城主——清水宗治切腹的話，就能拯救城內士兵的性命，而原本條件要求割讓給織田家的毛利領國，備中、美作、伯耆、出雲，可以縮小範圍至備中、美作、伯耆。

毛利家考量到信長即將率領大軍而至，加上因為水攻與截斷兵糧策略，高松城已陷入危急的狀態，宗治為了主君，為了「能夠拯救部下五千人的性命」以及名譽而決定自殺，雙方達成和解。

同一天，在秀吉的大營前，宗治乘著小船，吃著秀吉贈送的酒肴，喝下最後的交杯酒，並舞一曲能樂〈誓願寺〉後，毫不拖泥帶水地切腹自殺了，享年四十六歲。

〈誓願寺〉為阿彌陀佛信仰的能樂，內容描述和泉式部的靈魂成為歌舞菩薩，並用歌舞讚嘆成佛的喜悅，透過這首歌，能夠充分體會到清水宗治的心情。宗治的辭世句為：「浮世唯有今日渡，武士名存高松苔。」

宗治在成為毛利家的家臣後，為小早川隆景的部下，並參軍幫助毛利平定中國地方，極為忠誠且勤勉，深得以隆景為首的毛利高層信賴。

後來一統天下的豐臣秀吉將宗治的兒子景治提拔成大名，並試圖說服對方成為家臣，但景治拒絕了，他選擇成為小早川的家臣，想必是繼承了父親的遺願、想法與志向吧。

雖然此時的秀吉因為信長之死想要儘早回京，但仍盡全禮數「要目送名將清水宗治直至最後一刻」，在陣營前一動也不動，而且因為不能被別人看見焦急的姿態，所以態度悠然也是必須的。

這個態度也成為其他人會相信秀吉的重要因素吧。

據說後來會見小早川隆景的秀吉讚嘆道：「宗治是武士之鑑。」這番言論保全了小早川的名譽，所以小早川在受秀吉的器量吸引的同時，一有機會總是說著宗治精彩的事蹟。

清水宗治盡家臣之忠，捨生取義的人生態度，也使他的名字永存後世。像這樣，秀吉活用了清水宗治一事，也獲得了小早川隆景的效忠。

雖然是題外話，但宗治有留給兒子名為「德行一事」的遺言。

德行一事 知恩圖報，不求他人的慈悲正直，盡心盡力，聽天由命。 戮力從公，用人謹慎，小心行事。 埋首公事，不可耽溺於酒與女人。 六月三日清鏡宗心

儘管是在切腹的前一天，宗治卻不是寫下自己的遺憾及悔恨，也不是傷懷與家人離別，而是留給最愛的兒子三行遺言。

換作是我，也能體會到他顧慮子女將來的父母心，這就是親子之愛啊，即使放到現代也是共通的。

以上就是本能寺之變與第一次知道消息時，秀吉的應對，這裡要進一步思考的是，當意料外的狀況發生時該怎麼做？

如同剛剛描述的，做法應該是冷靜地認識現狀，並尋求解決問題的對策，走向成功的未來。以秀吉的狀況來說，就是思考自己勉強能接受的條件，解決眼前緊要的事情，最後朝著打倒光秀的終極目標邁進，在這個過程中或許也會出現「看見命運的瞬間」。

當我在對應突發的意外時，秀吉的例子給了我許多啟發。

另一方面，秀吉對降將清水宗治盡全禮數，我覺得我們面對因為各種理由離職的員工時，這件事情就能作為參照。

尤其當我們面對因為M&A（企業併購）、公司改組或業績責任等原因而離職的人更是如此。有多少人能像秀吉這樣呢？此時對離職員工的關心、彼此的往來與應對方式，就可以看出一個公司的品格、氛圍與文化，甚至是一個人的人品、器量、力量與可能性。雖然說，權勢較大的那方也可以不留情面地切割弱者，但秀吉身為強者卻還盡全禮數，也可以說正是因為這樣，秀吉得到了天下。

時運不同而產生了贏家與輸家，無論是誰都不會是永遠的贏家，在這個意義上，秀吉的思考方式與做法有讓現代人學習的價值。

對人盡恭敬之禮，不生驕慢之心。 ——藤原師輔

相關書摘 ►《名將的戰略》：撤退是王者的戰略——信長「金崎大撤退」的啟示

書籍介紹

本文摘錄自《名將的戰略：制霸天下的經營管理法則》，聯合文學出版

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作者：皆木和義

譯者：顏雪雪

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本書作者皆木和義，著有暢銷書《軍師的戰略》，同時也是一位專業CEO、歷史學者，他將帶領讀者認識這些日本歷史偉人的成功學。

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Photo Credit: 聯合文學出版

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