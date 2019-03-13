《名將的戰略》：撤退是王者的戰略——信長「金崎大撤退」的啟示

文：皆木和義

金崎大撤退

和織田信長的時代一樣，現代企業同樣面臨改組、背水一戰的嚴峻戰爭。防守和進攻相同，撤退都是重要的選項之一，因為已經投入了資產與資源，要下撤退的決定相當困難，所以時機特別重要。

我在這裡要將織田信長「金崎大撤退」的遇險故事，當作撤退時機的啟示。

金崎大撤退對信長來說是千鈞一髮的危機，如同江戶前期的軍事學家、「忠臣藏」故事中大石內藏助的老師——山鹿素行所著《武家事記》中敘述：「一憂金崎、二憂志賀之陣、三憂野田城、福島城之戰。」

事情的始末是這樣：

信長於永祿十年（一五六七年）攻破美濃（岐阜縣）的齋藤龍興，得到美濃，並把根據地從出生地尾張（愛知縣西部）移到岐阜。

隔年，信長將妹妹阿市嫁給了支配北近江（滋賀縣）的淺井長政，締結了同盟關係，在長政的幫助下，信長擊潰了支配近江南部的六角家，並擁戴足利義昭，前往京都。在這一年的十月，信長擁立足利義昭為室町幕府的第十五代將軍。

但是，因為有了「天下布武」的目標，想要自己坐擁天下的信長與將軍義昭的良好關係並不長久，僅一年左右就分崩離析。

雖然一開始雙方關係很和諧，但義昭後來意識到自己只是信長的傀儡，便漸漸痛恨起信長的專橫跋扈。

義昭暗中聯絡能夠對抗信長的勢力，策畫將之擊倒。在這些勢力中，也包含國境與信長接壤的越前大名朝倉義景。

永祿十三年（後改號為元龜元年，一五七○年）一月，信長向京畿內與鄰近各國的諸大名發送文件，希望他們上京來修理皇居或為幕府所用。發這封信件的用意是為了對各大名進行篩選，換言之，如果違背皇宮或幕府權威，不遵從上京命令的人，就會被信長當成是敵對勢力。

許多人響應這個進京的命令，像是北畠具房、德川家康、三好義繼、松永久秀等人，而較遠地方的人則會派遣使者進京，但是朝倉義景卻沒有任何音訊。

同月，信長對義昭提出「五條規約」，對義昭加以限制，逼他承諾「天下政務委由信長治理，不需考慮將軍意見，由信長的意見決定之」，他開始對天下發號施令。

信長以有人違背幕府命令為由，於元龜元年四月二十日領著三萬大軍從京都出兵，名義上為討伐若狹（福井縣西南部）的國人——武藤友益，但他真正的目標當然是為了攻打朝倉。

朝倉家與織田家，原本都是臣屬於守護大名——斯波家的家系，但朝倉在這些家系中是直屬將軍的家臣，朝倉身為名門甚至曾被任命為守護代，與此相比，織田家只是家臣中的家臣，屬於陪臣身份，地位較低下。

如果朝倉答應了家世背景比他低下的信長要求而進京，那就是居於織田下風，昭倉義景的自尊不容許他這樣做。

於是，信長率領三萬大軍出兵，不過這個軍隊的陣容裡還有德川家康、幕府眾人、屬於朝廷的飛鳥井雅敦、日野輝資等人。在這個意義上，信長是以身為政府軍的總司令發兵。

二十三日信長越過若狹與越前的國界，二十五日抵達敦賀，並在這一天攻陷由朝倉麾下的武將——寺田采女正留守的手筒山城，這是金崎城的支城。隔天二十六日，他迫使與義景同族的朝倉景恆打開了堅守的金崎城。

然而，妹夫淺井長政卻對信長的行動抱持疑問。

淺井家與朝倉家從父執輩起就是同盟，雙方關係近似主僕，是往來許多年的友人。過去淺井家在與支配近江南部的六角家抗爭中，屢次向朝倉家尋求援助，如果沒有朝倉家，淺井的家名都還不知道守不守得住。因此在兩年前，當淺井與織田締結同盟關係，並和阿市結婚時，提出了「不攻打朝倉」的條件。

儘管如此，信長還是食言了。

當長政還在煩惱該站在多年友人還是大舅子那邊時，攻陷手筒山、金崎兩城的信長，已經氣勢如虹地越過芽，逼近朝倉的根據地——乘谷。

四月二十七日，「長政謀反」的消息突如其來地傳到信長本陣。

信長相當錯愕，一開始，他認為長政謀反的情報是朝倉放出假消息，並不怎麼相信，除了信賴長政以外，一方面也是信長自信「阿市都嫁給他了，他不會背棄同盟關係」。

但後來不斷有「長政謀反」的消息傳入，信長判斷情勢「如果這樣下去，會遭到越前的朝倉和北近江的淺井夾擊」，於是急忙整兵，決定由若狹街道往京都撤兵。

長政領有北近江，所以他舉兵代表已經斷了侵入越前內部的信長三萬大軍退路。

有一段關於阿市的軼事也是這時誕生的，傳說阿市送給哥哥信長兩端被緊縛著、裝有小豆的袋子，藉以暗示信長的狀況如同「袋中老鼠」。

信長放棄攻打朝倉，二十八日晚上開始急速撤退，此時羽柴秀吉、明智光秀、幕臣池田勝正則作為殿後部隊（列於軍隊的最後尾，負責阻止敵人追擊）留在金崎城，這支部隊受到朝倉的追擊，據說有一千三百名以上的士兵被殺死。

信長只帶了身旁的近衛隊，也就是馬迴眾一勁地奔向京都。當信長好不容易抵達京都時已經是三十日的深夜，跟在他身邊的人只剩十人左右。

不過兩個月後，重新整頓的信長帶領了三萬多名大軍出兵，在「姉川之戰」中擊破淺井、朝倉聯軍。

撤退是王者的戰略

回顧這個事件，從「金崎大撤退」中能夠學到的商業思考與經營方法，第一個就是撤退的時間點。如果再晚一天事態會變得如何呢？可能會造成更大的損失，受到毀滅性打擊也說不定。

正因為信長緊握著大局，在造成致命損傷以前就先行撤退，所以兩個月後才能再度發動攻擊獲得勝利，這正是策略性退場。

在戰爭中，所有的手段與目的都是為了獲勝。想要達成終極目標「天下布武」，在必要的時刻就必須展現魄力，勇於迅速退場。

第二件事情，就是不要管自己是政府軍總司令官的面子，鼓起勇氣拋下一切，該撤退的時候就要撤退，這攸關下一次成功的機會。

無論是企業也好、人的一生也好，都不是一帆風順，總是載浮載沉，經常發生危機與意料外的狀況。

遇到這種時候，端看是能否「全身而退」及「策略性退場」。撤退是策略性的，或者說，它應該是策略性的，撤退並不是放棄戰爭或打敗仗，而是通往勝利的一個過程。

我曾是HARDOFF公司的第二代社長，因為當時音響市場萎縮超過一半，我在公司瀕臨破產之際，將事業組織改造成二手商店。

如果一直覺得還撐得下去、抱著船到橋頭自然直的期待，繼續毫無作為的話，就一定會破產。總之要在最後的時機撤退，如何看清這個時機是困難的，卻是非常重要的。

撤退也是清算自己組織的錯誤與承認失敗的時刻，除了清算投資在事業上的心血以及大量成本外，也等於公開承認過錯與失敗。而且，如果撤退是肇因於自己的失策與錯誤，那還真的是顏面掃地，不僅心情苦澀，事業也一敗塗地。

這種時候，信長在「金崎大撤退」的決定就能成為心靈支柱，就連歷史名將都急忙撤退了，撤退時不要管顏面什麼的，也不要害怕失敗的指責。

也有一句話說「撤退是王者的戰略」，當各位讀者迷失在「該前進，還是該後退，或是應該再看看狀況」的決擇時，信長「金崎大撤退」的故事，或許能成為讀者下決定或策略性退場時的判斷或提示吧。

所謂勇氣並不是一味前進，退守的沈著果敢也會餵養勇氣，具備兩者才是真正的勇氣。 ——新渡戶稻造

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書籍介紹

本文摘錄自《名將的戰略：制霸天下的經營管理法則》，聯合文學出版

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作者：皆木和義

譯者：顏雪雪

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Photo Credit: 聯合文學出版

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