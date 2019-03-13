《書的大歷史》：紙張廣為流傳是因為人們對宗教、戰爭與內褲的迷戀

文：凱斯・休斯頓（Keith Houston）

從絲綢之路到紙張之路：紙張風行全球

東方紙張與西方書籍如今密不可分，但昔日這兩者並非立即兩兩相契。歐亞兩地相隔萬里，大草原、沙漠與山脈重重阻隔，「蔡侯紙」問世之後，歷經數個世紀才傳入歐洲，又過了些許時日才廣為普及。其實，紙張可用於製作書籍乃是其廣為流傳的原因之一：其他同等的（即使並非更重要的）因素是人們對宗教、戰爭與內褲的迷戀。

古代中國人嚴守造紙的祕密，如同先前保守製造絲綢的祕密。試圖竊取製造絲綢關鍵成分的人通常會被嚴懲，甚至處以極刑，而珍貴的蠶繭、蠶與桑樹被列為國家機密。沒有任何證據指出，盜製紙張者曾受制於同樣嚴格的知識財產權保護，但是造紙術有長達數個世紀時間，一直掌握於中國及其少數東亞盟邦之手。

正是這種培育改善的環境，紙張才能取代竹帛，成為主流的書寫材料。首先，造紙工序不斷改良並簡化：蔡倫原本使用的樹皮、麻頭、敝布與漁網，後來加添了黃麻、藤、草、蘆葦、水稻與小麥莖稈，以及適量的竹子（富含珍貴的長纖維）。蔡倫當年使用的簡單「布紋」模具也被數個部分組成的「橫紋」模具取代，以便每天能製造更多紙張。紙張也日漸適於書寫：新成形的紙張從「橫紋」模具的彈性濾網移除後，會被擠壓，迫使水分流出，藉此形成更平滑的表面。

後來，到了大約八世紀，造紙匠開始替紙張上「膠料／塗料」，這樣處理紙張會使其較不易吸水，免得墨跡暈開而礙眼。若要替紙張上塗料，必須將其放入熱氣蒸騰、充滿明膠且臭氣沖天的紙漿槽，然後小心翼翼地取出，免得撕裂、碰壞紙張、或掉回霧氣瀰漫的紙漿槽中，最後才用力按壓紙張回收多餘的明膠。這道工序非常棘手，處理時容易滑手，許多紙張在上膠料時會損毀或遺失，中國的造紙匠將上膠料的庫房稱為「屠宰場」。最後，紙張無論有無上膠料，工匠都會用石頭或光滑透亮的瑪瑙拋光，使表面散發光澤。

造紙耗工費時。某位中國造紙匠曾經細數從採收紙桑樹枝到製成紙張的過程，然後說道：「片紙不易得，措手七十二。」造紙術沒有可供交易或販售給外國的天大祕密（不必防人窺探蠶或蠶繭），而是由一群小祕密所組成，每個祕密累加之後，便製造出紙張這種有利可圖的商品。

除了改良造紙過程，中國人也得應付吃紙的昆蟲。世上沒有所謂的「書蟲」，卻有數不清的甲蟲、蟋蟀、飛蛾、蠹魚／衣魚，與蟑螂。這些蟲子會蛀食紙張與處理紙張的物質，一旦逮住機會，便會將卷軸或書籍蛀個大洞。後來，隨著造紙術愈往西方傳播，阿拉伯作家甚至發文向「蟑螂之王」懇求，請牠放過他們辛勤撰寫的手稿。反觀中國人則更務實地解決這個問題。中國朝廷在七世紀頒布政令，要求所有紙張都必須能防止蟲害，中國造紙匠便研發各種防蛀化學劑：黃檗（Amur cork tree）的樹皮可製成有毒的黃色染料，故有防蟲功效；或者可用「一氧化鉛」（litharge，鉛、硫，與硝石〔saltpeter〕的混合物，聽起來毒性十足）染紙，亦能獲得相同的防蟲效果。

此外，中國人也採取物理措施來保存紙質書卷。六世紀的高陽郡太守賈思勰寫道，書櫃該用麝香和榲桲薰蒸，以防書蠹繁殖其間，每年夏日至少三度舒展書卷來檢視蟲害。賈思勰指出，應擇情日，於寬敞通風處書展卷軸，書不可直接曝曬日中，以免紙張變成褐色而吸引蛀蟲。賈思勰與現代的古籍保護者皆知，保存紙張至少跟造紙一樣重要。

中國不斷改良紙張，使其盡善盡美，同時嚴守造紙祕密。然而，無論絲綢或紙張的製造技術都無法永久祕而不宣：到了三世紀，絲綢製法已經傳播至日本，而到了三○○年，這項工藝也流傳到了印度。希臘人與羅馬人尚未了解如何製造絲綢之前，曾經天馬行空，虛構出樣貌模糊的「絲綢樹」，但等他們得知絲綢製造祕法後，最終也拋棄那種荒誕不羈的集體幻想。紙張也步上絲綢的後塵，不經意地便傳揚出去。中國的佛教僧侶必須學習造紙、造墨與製毛筆的技藝，以便製造冊子讓新信徒閱讀。他們熱心傳教，便將造紙術傳至中國東方的韓國與日本、南邊的印度支那（Indochina，亦即中南半島），及西邊的印度。然而，紙張只能在中國的影響範圍內四處普及；若要傳揚至更遙遠的異域，必須仰賴另一個充滿活力的新宗教。

東與亞洲。此乃伍麥葉王朝（Umayyad）的領土。當時，這個第一個偉大的穆斯林王朝正處於內憂外患。西元七三二年，法國國王查理曼大帝（Charlemagne）的父親宮相查理．馬特（Charles Martel）在普瓦捷戰役（Battle of Poitiers）擊敗伍麥葉王朝的軍隊，使得穆斯林勢力無法擴張至歐洲，而伍麥葉於中亞和北非的領土又不時受到土耳其人與柏柏人的侵擾。最後，內部的部落叛變導致伍麥葉王朝滅亡。西元七五○年，先知穆罕默德叔父的直系後裔阿布．阿拔斯．阿卜杜拉．薩法赫（Abu al-Abbas as-Saffah）推翻伍麥葉王朝而建立阿拔斯王朝（Abbasid dynasty）。這位新任哈里發眼看暫時無法征服歐洲，便將注意力轉移至比較不棘手的東方。

在他政變奪權後一年，齊亞德．伊本．薩里（Ziyad ibn Salih）率領阿拉伯遠征軍，從現今烏茲別克的撒馬爾罕城（Samarqand）出發，前往東方中國人占領的土地。他們抵達古城塔剌思（Talas）之後，立即發起一場日後譽為傳奇的戰役：傳聞薩里擊潰駐紮該地的中國軍隊，屠殺五萬名敵軍，俘虜了二萬名囚犯。在這些俘虜中，有一小批被徵召入伍的造紙匠。傳聞他們開啟了撒馬爾罕城的造紙業，讓紙張傳遍阿拉伯世界。

這件軼事記載詳實，聞之令人激動，舉凡大批將士衝鋒陷陣、浴血奮戰，亦或俘虜囚犯深諳禁傳的造紙工藝，但是內容不禁讓人感覺「過於」簡潔。塔剌思戰役爆發將近三百年後，名為阿布．曼瑟．阿爾－塔阿里比（Abu Mansur al-Tha‘alibi）的詩人與作家才在《奇人佚事錄》（Lata’if al-ma‘arif／The Book of Curious and Entertaining Information）中，首度記載這場傳奇故事。正如該書標題所示，阿爾－塔阿里比對普通的歷史事件不感興趣：中世紀的穆斯林作家將昔日歲月視為波瀾壯闊的英雄史實，認為隱含凶兆的事件、著名人物與知名地點交織融合，令詭譎局勢一觸即發。其實，無論阿爾－塔阿里比或其同時期的人，誰都不知紙張如何傳到撒馬爾罕城；某位不知名的造紙匠可能某天經過城門，開了一間店鋪，紙張便傳入撒馬爾罕，但他們想到這點便心生厭惡。倘若要發揮創意來解釋撒馬爾罕為何會成為主要的造紙中心，應當是如此：中國人發明造紙術；中國軍隊在塔剌思被擊潰；因此，紙張必定來自被俘虜的中國囚犯。

阿拉伯人興致勃勃，立刻愛上這種新的書寫材料。塔剌思戰役爆發後十多年，亦即西元七六二年，阿拔斯王朝將首都從大馬士革（Damascus）東遷到巴格達（Baghdad），藉此避開紛亂的歐洲，並使其更靠近帝國核心，紙隨後便在該處廣為普及。根據傳統，哈里發國（穆斯林王國）的文獻是撰寫於紙莎草紙或羊皮紙上，但紙莎草紙必須從遙遠的產地購買，而更適於書寫的羊皮紙則價格昂貴。相較之下，紙張隨處可製且價格低廉。阿拔斯王朝的第五代哈里發哈倫．拉希德（Harun al-Rashid）從西元七八六年至八○九年在位統治，他也是維多利亞時代詩人阿佛烈．丁尼生（Alfred Lord Tennyson）在膾炙人口的〈對《天方夜譚》的思憶〉（Recollections of the Arabian Nights）中所描繪的主角。

在拉希德哈里發的「黃金盛世」，第一間造紙廠於巴格達開業營運，統治階層心懷感激，立即接納了紙張。激增的官僚體系採用了這種新的書寫材料，無論財政局、郵局、內閣、戰爭部、中央銀行，以及委婉動聽的「慈善部」（office of charity，哈里發國的徵稅部門）對於巴格達紙廠生產的紙張需求日增。巴格達繁榮興盛，官僚、學者與伊瑪目在無序擴張、聚集上百家文具店的阿爾－握爾金市集（suq al-warraqin）摩肩接踵，爭相購買用品，而訪客亦可在號稱全球首間大學的「智慧宮」看到伊斯蘭教神學家在翻譯基督教典籍。

隨著紙張傳遍整個哈里發國，阿拉伯造紙匠不斷改善紙張品質，而紙張也巧妙地改變了經手它們的民眾。巴格達第一間造紙廠開業三個世紀之後，造紙術才傳遍伊朗、伊拉克、敘利亞、埃及、摩洛哥、西西里島與西班牙，當時的阿拉伯人早已經將造紙從家庭手工業提升為真正的製紙事業：破布不再用手敲打，改用水動杵錘擊打；亞麻和麻布（比生植物纖維更不需要擊打）取代了異域的中國植物；替紙張上膠料時不用明膠，改用簡單的小麥澱粉。然而，並非所有的改變都是好的；中世紀的阿拉伯紙張是掛起來晾乾，而非擠壓出水，因此需要適切塗抹麵粉漿料來抹平粗糙表面。即便如此，阿拉伯人無處不用紙張。數學算法的符號是以阿拉伯數學家阿爾－花拉子模（al-Khwarizmi）命名，起初數學家是在裝沙的托盤上用指尖寫出數字，最後便可在紙張書寫數字，字跡擦不掉，便可留傳後世。此外，新類型的文獻紛紛出籠，譬如食譜、備受歡迎的愛情故事與宗教評論。

對於當時信奉伊斯蘭教的阿拉伯人而言，紙張勝於一切。羊皮紙和紙莎草紙已經過時，紙張取代了前兩者，猶如受膏登基的繼位君王，睥睨天下，在伊斯蘭哈里發的全力支持下，繼續席捲亞洲與北非。信奉基督的歐洲人惶惶不安，眼看這股浪潮日漸撲近，而當北非的摩爾人橫跨地中海的蔚藍水域，征服伊比利亞半島的分裂西哥特王國（Visigothic kingdom）之後，歐洲人更從惶惶不安轉為驚懼自危。隨後，摩爾人在伊比利亞半島建立稱為安達魯斯（al-’Andalus）的伊斯蘭國度：伊斯蘭教徒已入侵歐洲，他們喜愛的書寫材料不久也將傳揚至歐洲。歐洲基督徒根本不希望伊斯蘭教或紙張流傳到歐洲。

一一五○年，歐洲開始造紙。當時，有一家造紙廠率先在哈蒂瓦（Xàtiva）開工營運，該處位於安達魯斯東部海岸的中部，鄰近現代的瓦倫西亞（València）。西西里島曾出土一張可追溯至一一○九年的紙質手稿，證明信奉基督的歐洲人早已使用紙張，只是先前並未在歐洲設置造紙廠。敬畏上帝的基督徒長期使用羊皮紙書寫文字，他們看到占據大片歐陸的異教徒喜愛的紙張時，不免心存芥蒂與懷疑。

一一四一年，法國克魯尼修道院（Cluny Abbey）院長「尊敬的彼得」（Peter the Venerable）尊崇羊皮紙，左批紙張，右打紙莎草紙，憤恨寫道：「上帝在天堂閱讀《塔木德》。那是何種典籍呢？我們平常用公羊和山羊獸皮製成的書籍，或者用廢棄的老舊內衣破布製成的書籍，還是用從東部沼澤沖刷物或其他噁心材料製成的書籍？」歐洲人日漸鄙視穆斯林製造的紙張，終於在一二二一年，中世紀歐洲最強大的統治者之一、神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世（Frederick II）頒布聖諭，宣布此後用紙張書寫的官方文件無效。

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書籍介紹

本文摘錄自《書的大歷史：橫跨歐亞大陸，歷經六千年，認識推動人類歷史的最強知識載具》，麥田出版

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作者：凱斯・休斯頓（Keith Houston）

譯者：吳煒聲

這是一部理解人類如何傳承知識的文化史，

也是一部縱觀古今、橫越東西的科技史。

在紙張、文字、印刷術的演變之下，

於政治、宗教的拉鋸之間，人類文明史上最強大的發明，究竟是怎麼形成的？

超過50張珍稀圖片・解密製書4大元素

艾瑞克．史皮克曼（字體設計大師）熱烈推薦

《紐約時報》、《華爾街日報》、《科克斯書評》、《出版人週報》等媒體盛讚

亞馬遜讀者5星・Goodreads網站4星書痴口碑好評

任何人讀了本書，都會認為「紙本書已死」的傳言著實過於誇大！

－－艾瑞克．史皮克曼（字體設計大師）

內容簡介

原來，紙不是蔡倫發明的？

作家馬克・吐溫的另一個身分是印刷機的投資者？

知名的古騰堡印刷，背後竟有一段漫長的力爭上游故事？

亞麻內褲竟然曾是造紙的熱門材料？

史上曾有人用書頁泡熱水醫治牲口？

古人用獸皮書寫之前，居然得先浸泡在啤酒、脂肪、麵粉水中？

數千年來，書籍製作技術受到文化、政治、宗教的牽動，

製書工匠調製膠水、製造紙張的作業現場，亦不斷發動技術變革，

為每一個時代開創出知識傳播的全新形式。

此刻，你捧在手中的這疊紙張，

正是匯聚了各個時代的技術精華與文化成就的寶貴結晶。

作者蒐羅無數文獻遺產，拆解製書四大元素，

開展造紙、文字、插圖藝術、裝幀技藝的歷史四重奏。

化龐雜的製書技術史為躍然紙上的動人故事。

本書不僅訴說人類歷史最悠久的知識儲存工具如何成形，

也帶領讀者一窺人類文明躍進的眾多關鍵片刻。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九