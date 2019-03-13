《書的大歷史》：本書探討人類的靈魂，自當以人皮當作封面

文：凱斯・休斯頓（Keith Houston）

讀者從書架上取出一本書時，第一眼所見與率先觸碰的就是封面，而在所有（曾經）組成書籍的材料之中，封面的材料改變最少。從西元四世紀一直到今日，書籍一直都以實用、耐用的皮革當作封面。

皮革可利用「本色印壓」來裝飾，就是將加熱的金屬工具燙壓於潤溼皮革上，遺留永不磨滅的壓痕。遠在《聖卡斯伯特福音》的時代，封面就以這種方式來裝飾，而從那時起，改變的唯有日漸精緻的圖案：製書匠製作了各種工具，包括簡單的直尺、滾輪、尖狀滾筒、圖案重複的模子，以及單塊的整頁印章。古代的普通書籍封面確實沒有字母與數字：一直要等到十六世紀，書籍開始書脊朝外垂直擺置於書架上時，書名與作者名字才出現於封面。

十五世紀時，封面印壓的圖案變得更為華麗，威尼斯的製書匠嘗試製作燙金的封面圖案。他們將金粉與顏料融合，或者將稱為釉漿（glair）的醋和蛋白混合黏液塗在金葉上，以此繪製或製作圖案。這種作法從威尼斯傳遍歐洲。到了十九世紀，燙金的細緻皮革封面變得精美無比（而且容易受損），因此便需保護：現存最早的書衣可追溯至一八三○年，它是一張塗覆蠟質的普通紙張。

撇開封面圖案不說，從封面皮革是由何種獸皮製作，便可推斷某本書的出處。最聖潔的獸皮有三種，分別是小牛皮、山羊皮和綿羊皮，製書匠偶爾也會使用別種獸皮製作封面（端賴當地出沒哪些野獸），譬如鱷魚皮、「俄羅斯皮革」（Russian leather，亦即馬皮）、鹿皮、豬皮、袋鼠皮、海豹皮，以及海象皮。偶爾，某本書籍封面的出處會令人大吃一驚。

一八二九年到一八三○年的冬季，蘇格蘭愛丁堡的居民關注一樁恐怖謀殺案的審判。名叫威廉．伯克（William Burke）的愛爾蘭士兵移民與他的同謀威廉．哈雷（William Hare）被指控謀殺三人，一起站立接受審判（後來更發現他們又多殺了十二個人）。這兩名罪犯先將被害人灌醉，然後悶死他們。伯克與哈雷將死者的屍體帶到愛丁堡大學（University of Edinburgh）著名解剖學家羅伯特．諾克斯教授（Robert Knox）的家中，向他收取一具屍體八英鎊到十四英鎊的價格。哈雷在審判時為獲得赦免而提供對其同夥不利的證據，指控伯克殺死被害人，同時宣稱諾克斯教授並未參與犯案，最終讓伯克單獨面對法律的制裁。

伯克被判處絞刑，於一八二九年一月二十八日在愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）附近被送上絞刑架，他的屍體後來被送到醫學院：依照當時對於處死犯人的作法，伯克被絞死之後，屍體隔天就被愛丁堡大學的醫學教授解剖。當政府宣告將公開展示之後，大約有三萬名居民前去觀看伯克被解剖的身軀。他的骨架被保存並公開展覽以儆效尤，警告他人切勿以身試法。

然而，威廉．伯克悲慘的命運還沒結束。愛丁堡醫學界的某位大人物要了一片伯克的皮膚（大小不超過一平方呎〔約九百平方公分〕），將其製成鞣革之後，做成一本口袋大小筆記本的封面，如今這本冊子收藏於愛丁堡的外科醫生大廳（Surgeons’ Hall）。這本筆記原本應該籍籍無聞，卻因為封面印壓〈伯克皮膚口袋書〉（Burke’s Skin Pocket Book）而遠近馳名。它柔韌的封面皮革幾乎歷經了兩百年的風霜，卻如同伯克傳世的教訓，歷久彌新且發人深省。

這本以伯克皮膚當作封面的小冊子是「人皮書」（anthropodermic bibliopegy，以人類皮膚當作書籍封面）中最著名的範例，但人皮書絕對不只這一本。哈佛大學（Harvard University）的霍頓圖書館（Houghton Library）也收藏一本這種令人毛骨悚然的書籍，名為《靈魂之命運》（Des destinées de l’ame）。十九世紀的法國小說家亞瑟．烏賽（Arsène Houssaye）撰寫該書，然後送給朋友盧多維奇．布隆醫生（Dr. Ludovic Bouland）。布隆醫生跟羅伯特．諾克斯教授一樣，能夠隨時取得人的屍體。當他的某位精神病患因中風而死，布隆醫生便決定要將這位病人的皮膚做成書籍封面。布隆醫生曾替該書撰寫批注，說明封面的來源：

本書以人皮當作封面，不印壓任何裝飾圖案，藉此保存精緻考究的人皮。你若仔細檢視封面，可輕易看見皮膚的毛細孔。本書探討人類的靈魂，自當以人皮當作封面：這張人皮出自於某位女性，我長久以來悉心保存它。根據不同的處理方法，可瞧出這張皮膚有哪些不同的改變，這點頗為有趣。譬如，我可將它與我收藏的另一本小冊子《賽佛．皮納優斯：處女的印記》（Sever. Pinaeus de Virginitatis notis）對比，那也是一本人皮書，但是採用漆樹葉（sumac）將人皮製成鞣革。

多維奇．布隆的《對處女的貞潔與敗壞的觀點》。該書於十九世紀中期裝幀，「以女性皮膚包覆書頁，由我（多維奇．布隆）親自使用漆樹葉將那片皮膚製成鞣革。」

多維奇．布隆顯然是人皮書的愛好者。在他「少數」的收藏中，另有一本書籍，名為《對處女的貞潔與敗壞的觀點》（De integritatis et corruptionis virginum notis），目前收藏於倫敦的威康圖書館（Wellcome Library）。他在一八六五年寫道：

這本奇特的小冊子探討處女和女性生殖器官的功能，對我而言，它必須具有搭配探討主題的封面，因此以女性皮膚包覆書頁，由我親自使用漆樹葉將那片皮膚製成鞣革。

布隆醫生讓《靈魂之命運》具備樸實的封面，並且以「不印壓任何裝飾圖案，藉此保存精緻考究的人皮」，但他第二次製作人皮書時，封面就比較精緻。他的《對處女的貞潔與敗壞的觀點》令人感到尷尬不安，卻是書籍裝幀史上的里程碑。這本書保存良好，足以展現昔日的裝幀工藝與美學觀點。封面是以漆樹葉（葉子富含單寧酸的野生植物）處理人皮後製成的鞣革，書脊有突起帶狀物，強固繩索於封面底部延伸，並且有大量複雜的鍍金裝飾圖案。任何人看到這本書，都會忍不住拿起它，一邊翻閱書頁，一邊驚訝不已。然而，這本書並非泛泛之物。威康圖書館的編目如此冷淡記載：「必須先行獲准，方能閱讀此書。」或許，讀者也得保持超然的心態，才能去翻閱它。

某些書籍依舊遵循《聖卡斯伯特福音》、《拉金德魯迪思手抄本》以及類似書籍的製法來裝幀。如果你渴望獲得一本科普特縫法裝幀的書籍，只需要花幾塊錢去購買Moleskine筆記本，這種筆記本縫合時沒有強固書脊，翻開後可以完全平躺。如果你喜愛雙繩裝幀的精裝書，就得花更多錢購書：無論是平裝書或精裝書，多數在歐洲或美國製作的書籍，它們在裝幀時早就不再使用前述兩種方法縫合。

在工業革命期間，公眾眼見的都是蒸汽龐克風格的小裝置、喧囂的機器，以及噴出濃煙的煙囪，但對於書籍而言，巨變卻發生於幕後。書籍的製作逐漸無聲無息地從手工轉為機器：一八五○年，愛丁堡人威廉．布萊克（William Black）發明了摺紙機器；一年之後，「滾軸書脊印壓器」（roller backer），這種機器可以替書籍裝訂書脊，使其成為預先悉心決定的樣式；一八七九年，愛爾蘭裔美國發明家大衛．史密斯（David M. Smyth）率先獲得一種裝置的專利（後續出現各種類似裝置）。有了這種裝置，操作員無需紉針，便能縫合書籍的配頁。這些奇特的機器搭配了Linotype鑄造排字機、單型排鑄機以及電動旋轉印刷機，幫助製書業踏入現代世界。

在此之前，英國人威廉．漢考克（William Hancock）的於一八三七年獲得了一項專利，顛覆了一千多年的製書傳統。當時的製書匠在製作超過數頁的書籍時，必須不厭其煩地繫緊與縫合書頁，漢考克在美國專利444 A（US Patent 444 A，專利名稱平淡無奇，叫作〈書籍裝幀的改進〉〔Improvement in Book-Binding〕）中，描述製書匠可以如何擺脫這些麻煩的工序。根據他的說法，當書籍的配頁已經印好、對摺、校勘、修整之後，先不要縫合配頁，要將它們鎖定於壓書脊機上，好像要將書緣彎曲與裝幀書脊。其次，用切書邊刀或裁切機將文本段的書脊修剪整齊，移除書面之間的摺皺，然後用砂紙打磨。把生橡膠（caoutchouc，亦即橡膠〔rubber〕）溶解於松節油（turpentine），然後將其塗抹於書脊，靜待一到兩天，讓混合液滲透到書面之間的微小縫隙，乾燥之後便能將整本書黏合起來。

將一塊布條黏合到書脊的最後一層生橡膠黏液，然後將獨立的封面（亦即書殼〔case〕）黏貼到牢固文本段的首頁和尾頁。（當時，書殼裝幀是近期的另一項發明，比漢考克的時代早十到二十年之前便出現於英國。包括本書在內的多數的精裝書，都是將書殼「套入」個別的布料或紙張覆面的木板。）漢考克指出，這種方法裝幀的書籍「打開後會比其他方式裝訂的書籍更為平坦」，而且當時有人熱情說道，若以漢考克的方法裝幀書籍，書本會更為強韌，而且其新式的生橡膠書脊「不僅防蟲，亦不受溼氣影響。」

在十九世紀中期，另一項發明與漢考克的書籍黏貼裝幀同時出現。當時，英國的出版商喬治．勞特利奇（George Routledge）開始在地鐵站販售特價小說，希望看膩雜誌與報紙的旅客能夠注意他的商品。勞特利奇的「黃皮」（yellow-back）地鐵小說依照尋常方式縫合，但花俏的紙質封面是黏貼在稻草紙漿製成的板子上，比皮革或布料封面的書籍更便宜。這類書籍廣受歡迎。自此開啟了民眾追捧廉價的平民化書籍，其中最經典的便是系列廉價通俗小說。

此外，在新的黏著劑推波助瀾下，漢考克的黏貼裝幀便成為完美的配搭工序。這種方法極為完善，以至於現今的獨特平裝書裝幀（書脊是修整、打磨、黏合以及印壓至單層封面）便被稱為「完美裝幀」。在其他行業中，新發明都率先運用於最昂貴的產品，然後慢慢普及到廉價商品，製書業卻反其道而行：漢考克的黏貼書脊工序是先運用於平裝書，後來才用於精裝本。這種裝幀法蔚為風潮，如今擺放於書架上的各類書籍都是黏合、而非縫合而成。

相關書摘 ►《書的大歷史》：紙張廣為流傳是因為人們對宗教、戰爭與內褲的迷戀

書籍介紹

本文摘錄自《書的大歷史：橫跨歐亞大陸，歷經六千年，認識推動人類歷史的最強知識載具》，麥田出版

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作者：凱斯・休斯頓（Keith Houston）

譯者：吳煒聲

這是一部理解人類如何傳承知識的文化史，

也是一部縱觀古今、橫越東西的科技史。

在紙張、文字、印刷術的演變之下，

於政治、宗教的拉鋸之間，人類文明史上最強大的發明，究竟是怎麼形成的？

超過50張珍稀圖片・解密製書4大元素

艾瑞克．史皮克曼（字體設計大師）熱烈推薦

《紐約時報》、《華爾街日報》、《科克斯書評》、《出版人週報》等媒體盛讚

亞馬遜讀者5星・Goodreads網站4星書痴口碑好評

任何人讀了本書，都會認為「紙本書已死」的傳言著實過於誇大！

──艾瑞克．史皮克曼（字體設計大師）

內容簡介

原來，紙不是蔡倫發明的？

作家馬克・吐溫的另一個身分是印刷機的投資者？

知名的古騰堡印刷，背後竟有一段漫長的力爭上游故事？

亞麻內褲竟然曾是造紙的熱門材料？

史上曾有人用書頁泡熱水醫治牲口？

古人用獸皮書寫之前，居然得先浸泡在啤酒、脂肪、麵粉水中？

數千年來，書籍製作技術受到文化、政治、宗教的牽動，

製書工匠調製膠水、製造紙張的作業現場，亦不斷發動技術變革，

為每一個時代開創出知識傳播的全新形式。

此刻，你捧在手中的這疊紙張，

正是匯聚了各個時代的技術精華與文化成就的寶貴結晶。

作者蒐羅無數文獻遺產，拆解製書四大元素，

開展造紙、文字、插圖藝術、裝幀技藝的歷史四重奏。

化龐雜的製書技術史為躍然紙上的動人故事。

本書不僅訴說人類歷史最悠久的知識儲存工具如何成形，

也帶領讀者一窺人類文明躍進的眾多關鍵片刻。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九