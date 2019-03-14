《共好與同贏》：競爭≠競爭力，合作才能共贏

文：尚恩．艾科爾（Shawn Achor）

競爭≠競爭力，合作才能共贏

當威廉．繆爾（William Muir）還是個年輕的研究員時，他把自己整個學術生涯作為賭注，押在他對蟲子、魚類和家畜的直覺上。自從達爾文發表有名的物競天擇理論以來，適者生存的想法一直是我們理解生物學和遺傳學的中心思想。然而繆爾相信，一旦論及演化成功，重要的關鍵並不在於個人層面的「物競天擇」，而是在於「族群選擇」（group selection）。不幸的是，科學界早已排除族群選擇這個想法，且視之為謬論，並勸告繆爾如果想在學術圈步步高升，他得放棄這個追求才可能辦到。

然而，這兩種理論的差異，直指我們對人類潛能近乎所有認知的核心。繆爾決心要打開科學圈對這個理論的眼界，讓他們看見其中的價值。於是他進行了一個傑出的研究，揭示了影響深遠的驚人事實，而該研究在瑪格麗特．赫弗南（Margaret Heffernan）做的TED演說後變得更有名了。

假設你是養雞場的總裁（請耐心聽我說），你想培育出產量最高的雞群。那麼最好的策略是什麼呢？以往的基因和演化理論給了一個簡單的答案：找到下蛋最多的雞隻，把牠們跟其他高產量的雞隻送作堆來培育新一代更高產值的雞隻，接著再重複同樣的程序，直到你得到世上最精銳的雞場。

所以繆爾正是這麼做，他培養了七代的雞隻。同時，他還養了另一個「普通」組（這是高產和低產雞隻的組合），同樣也培育了七代。根據物競天擇的理論，大家會期待第一組的最後一代將產出一群明星雞隻。但是，並沒有。事實上，繆爾被迫提早結束了實驗，原因是高產雞隻幾乎都被啄死，僅有三隻存活（而那三隻母雞也未能全身而退，而是羽毛都被扯光了）。相反地，普通組裡的雞隻不但都存活下來，而且身上的羽毛絲毫未損。事實上，牠們下的蛋比那些最有價值的明星雞隻還多出百分之一百六十。

繆爾的賭注得到了回報。「你可以把精力浪費在維持啄食順序上（peckingorder），」他解釋道。「但若動物不在乎啄食順序而能和睦相處，牠們的精力就會轉移到生產上。」換句話說，當一個團體的成員（不論是人類或是雞隻）只專注於互相競爭強出頭，他們就可能兩敗俱傷；然而他們若能合作拉拔彼此，個個都會是贏家。

這個結論對我們如何思索個人在學校和組織中的表現有重要的提示。「若一頭豬或一隻雞靠著踩在同伴的肩膀或頭上而爬上最高位階，這樣的培育計畫毫無進展可言。」繆爾寫道。我不知道你們的經驗是如何，我自己在企業界倒是碰到過很多踩在別人身上的豬頭，和想獲得成功而不斷咬啄周圍人的鬥雞。如果你放任他們繼續下去，那你剩下的幾隻雞到頭來會羽毛盡失，牠們或許能存活下來，但卻無法成長茁壯。

無論我們何時想挑戰任何一條根深柢固的錯誤生存法則，肯定都會遭到負面的回應。大潛能面臨的第一個心理障礙，是來自於以自我為中心的觀念。我記得曾跟一個以競爭為樂的華爾街交易員談話，見面不到一分鐘，他就跟我說了他的兒子在足球和長曲棍球場上表現有多麼優異。當我提到大潛能的概念時，他問我到底為什麼「要幫助別人變得更有競爭力。能是群體裡最聰明或最強勢的人不是更好嗎？」

乍聽之下，這個批評似乎很合理。我所到之處，大家都這麼說。但這個想法的問題在於它沒有掌握事情的全貌。那強悍又聰明的人能獨力完成的事，跟他們在團隊裡與隊員產生連結，並提高群體表現而能成就的事相比，真是小巫見大巫。當你周圍的人都饒富創意且精明幹練時，你會變得比以前更有創意或更聰明。此外，因為我們的潛能並非固定不變，或更確切地說，那也是我們在開發別人潛能時會大幅增加的再生能源，所以我們在別人的技巧和能力上投資越多，我們在自己身上收穫的紅利也會越多。你可以是超級巨星；你只是無法獨力成為超級巨星。

這就是為什麼適者生存的思路誤導了我們，也是為什麼追求小潛力要付出昂貴的代價，又是短視的行為。回想我在哈佛做的潛能研究和谷歌的亞里斯多德計畫，兩者的結論都是：等式中「是誰」的因素無法預測長期的成功。繆爾的研究也確認了我們的結論。他解釋道：「那些社會效應累積起來，要比個人效應來得更重要。」要達到這些效應，我們必須不聚焦在「繁殖」那些會彼此競爭到死的高成就人士上，而是專注在幫助群體取得集體的進步。

在我們的現代職場裡，這個結論比起以往任何時候都來得更實在。當公司和制度變得更複雜，相較於團隊的整體成果，個人成就變得更不容易區分，也因此更不重要。在工作職場上，員工個別受評量的情況越來越少。此外，當領導者接受評量時，個人成就所占的分量更少，而他們開發團隊發揮更多潛能的能力比重更高。在體育活動中，有人相信得分最高的球員總會被網羅進入最好的球隊或拿到最多的獎學金。但球探不會關注輸球的隊伍，職場如球場，在一個很棒的球隊裡做個好球員，要比在一個讓人容易遺忘的球隊裡做個明星球員來得好。

而這個現象在未來的數年或數十年中只會變得更真實。正如維吉尼亞大學的研究員發現，僅僅二十年來，員工花在協作活動上的時間暴增百分之五十。前面提到的谷歌研究則顯示，現在每個員工一天中有超過百分之七十五的時間都花在跟同事或同僚溝通上。現在我們的潛能跟別人密不可分的情況或許更勝於歷史上任何時刻。

在這個快速變遷的世界，大潛能幫助我們保有韌性。不論是在生活中還是在事業上，失敗是難免的。如果你獨自跌倒或疲勞過度，你要花很長時間來恢復。但若你的成功跟別人的成就相連，在你恢復精力之前，你就有可以依靠的支持系統來護航。若你是一隻落單的超高產能螞蟻，你的麻煩就大了。但若你只是高產能蟻群中的一員，那麼在你痊癒前，整個群落還是可以持續茁壯。複雜網絡研究中心的領導人艾伯特－拉茲洛．巴拉巴斯（Albert-Lásziló Barabási）在他的書《連結》（Linked）中論到，任何系統中的問題都能靠系統內部的相互連繫受到抵禦，而得以抵消。我們越努力去幫助周遭的人變得更強，我們自己就越有可能得到保護和支持。

我們常聽說沒有競爭就沒有創新，但大多數科技上最偉大的發明都來自於跨越孤立學術單位、國界和語言屏障的研究分享。實際上，沒有任何偉大的創新是獨力完成的。就我個人經歷而言，曾有其他研究人員擔心自己的點子會外洩，而要求我簽下保密協議，數量之多令人可憎。但事實上，我發現這種做法只有反效果。那些緊握手中的牌，把它們緊貼在胸前的人很少是贏家。只有當我們和其他專業領域或觀點的人分享我們的發現，或請教不同領域的人對我們的觀念提出回饋意見，或透過潛在用戶試驗我們的想法時，突然間，真正的潛能就開始浮現。

威廉．愛德華茲．戴明（W. Edward Deming）是組織發展學說的一位祖輩人物。

他在對彼得．聖吉（Peter Senge）的企業管理經典《第五原則》（The Fifth Principle）一書的評論中寫道：「人們一出生就帶著天生的動機、自尊、尊嚴、向學的好奇心和學習的喜悅。破壞的力量始於幼兒期，一直持續到大學，像是人們為了萬聖節的最佳服裝獎、在校成績和公司的金星獎勵而競爭。在工作上，個人、小組和部門都被分級，級數最高的受到獎勵，最低的受到懲罰。」如果我們持續教導我們的孩子要一路啄食到最高層，不但限制了他們的潛能，也限制了整體企業和經濟的潛能。

正向的競爭效應

我要強調，本書不在反駁企業中的相互競爭。我不認為競爭不好。事實上，適度的競爭不僅能大幅激發我們的潛能，還能帶來喜悅和能量。

正如達賴喇嘛所言，競爭可以帶來成效，若「它能被善用。想領先其他人是正向的行為，只要背後的意圖是為別人鋪路，讓他們的路好走些，是為幫助他們或為他們指明道路。當我們希望擊敗別人，撂倒別人來提升自己，競爭就是負面的。」大潛能不是經由限制別人成功的機率來獲得競爭優勢，而是要提升這些機率。

「讓別人更好」的力量

在我第一本書《哈佛最受歡迎的快樂工作學》裡，我提到儘管人們傾向相信追求成功會帶來快樂，但研究顯示這個關係是倒過來的；也就是說，當我們追求快樂的時候，我們其實有可能變得更成功。然而，我又一次受到反擊。畢竟大家仍忍不住想道：「如果能快樂的話還是很好」，於是會想：「嗯，好，我先把這份工作做完，或我先得到那份好工作或獲得升遷，然後我才能開始去想快樂這個東西。」但二十多年來的研究證實這個思路是錯的，而且也大大限制了你的成功率和快樂。

在此我也提出類似的論證。人們同樣會忍不住認為大潛能是完成其他事情後再去關注的事，於是認為：「嗯，好，一旦我成功了，一旦我變成超級巨星了，然後我才能開始想怎麼把自己的光芒照耀在別人身上。」然而研究結果顯示，這個觀點也是走錯了方向。

事實上，大潛能完全不是單向運作的，而是以正向的回饋迴路來運行。藉由這個迴路，我們人際生態系統中的種種成功，能創造出如瀑布般大量匯集的成功，或是我所謂的良性循環。

「惡性循環」這個詞，被用來形容大量的負面事件混雜在一起會發生的情況。例如一位員工不喜歡自己現在的工作，所以她變得心不在焉，因此她的工作表現變得很差而讓她更不喜歡自己的工作。又或是一位傑出的全壘打打擊手在一次比賽中被三振，他便開始失去信心，揮棒時變得膽怯而造成下一個球賽中更多三振等等。但這種惡性循環模式有個鮮為人知的替代方案。

良性循環是潛能的螺旋式上升，藉此隨著每一次的成功，你會獲得更多資源，而因此得到更多更大的成就。比如，一位銷售主管將她在銷售成績上獲得的讚譽與她支援團隊的每位成員分享，而使得這位成員感到更受重用—這個結果為這位銷售主管帶來更多銷售佳績，也連帶獲得更多成功和讚譽。又如一位工作過量的經理，對他的助理有相當的信任，而授權給他一份重要的工作，這個授權使得那位助理感到被信賴而在工作上傾注全力，大獲全勝，因而得到經理更多信任。又或者一個學生努力克服自己在學校跟陌生人交談的羞怯，結果交了個朋友，因而讓他更有信心，繼續克服目前已經逐漸減輕的羞怯。

柯林．鮑爾將軍（Colin Powell）曾說：「永恆的樂觀是『力量倍增器』。」力量倍增器可以是你周遭環境中的任何物件或人，而它們能加倍提高你的能量去完成更多更大的目標，那些遠勝過你能獨力完成的目標。本書中的五個策略已被證實是真正的力量倍增器。根據我在世界各地與各個機構（如：美國太空總署、美國財政部及國家美式足球聯盟）合作的研究和觀察，你會學到如何將這些種子種在最肥沃的土地上，那就是幫助創造這樣的環境，讓你在其中可以經由投資他人而獲取最高的收益。無論你的職位、年齡或是頭銜為何，你都能因為在生命中種下這些種子而找到創造潛能良性循環的有力策略。

就第一個策略而言，我會解釋你如何能透過在身邊創造一個星系，而成為超級巨星。當你幫助別人發光，整個星系的亮度會增強，因而使你自己的星體更明亮。

在第二個策略中，我會描述如何透過幫助別人在各自的崗位上成為領袖，來擴展你創造人際生態系統中正向變化的力量。你越增強別人散播個人力量的能力，你的影響力就越能大幅增強。

在第三個策略中，我會解釋提高他人潛能的方法的相關研究，並討論為什麼那麼做會為我們自己帶來更多回報。我會告訴你如何成為「讚美的稜鏡」，以及如何將讚美的光芒向外折射，不只照亮別人，也同時強化自己的立場。

在第四個策略上，我會告訴你如何保衛自己的潛能生態系統以抵禦負面的影響，而讓整個系統更堅韌。一旦你有能力去處理更艱難的挑戰，你就變得更強壯，而且可以處理更大的挑戰。

在最後的策略上，我會告訴你如何保持你潛能的增益，創造集體動力來將潛能的上限提升得更高。在孤立狀態中的成功是有限的，而彼此連結的成功則相互催生，向上疊加。

我至今已經跟無數企業領袖合作過，跟校園槍擊案受害的教師和家長談過話，從剛診斷出多發性硬化症的病人身上學到正向思考的力量，也見過許多名人，大家都希望了解通往大潛能的門徑。不論在哪裡，我都一直聽見同樣自我設限的說法：「你無法改變其他人。」「人都是個別基因和環境下的產物。」「有些人天生就是那樣。」我們從老師、公司主管、治療師、家長和教練那裡聽到太多這樣的言論，以至於身為社會一份子的我們開始接受這些說法。但這背後並沒有任何科學依據。實際上，過去八十年間，研究人員在人們的生活中引進不同的變數以產生有意義的影響，每一個這樣的研究都證明你可以改變其他人。事實上，我們時時刻刻都在改變別人。

我覺得很奇怪的是，有些人聽到「我們無法改變別人」這種說法時點頭如搗蒜，但五分鐘後又說起他們的生活或工作環境裡負面人士所帶來的各種毒害。如果客戶一封帶著怒氣的電子郵件、鄰居無禮地對待，或是跟經理之間糟糕的互動都有可能讓你一整天感到烏煙瘴氣，為什麼反過來就不成立了呢？為什麼在你的生活中跟正面思考的人互動不會讓你的日子更好過，做出更正面的選擇呢？

書籍介紹

本文摘錄自《共好與同贏：哈佛快樂專家教你把個人潛力變成集體能力，擴散成功與快樂的傳染力》，麥田出版

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作者：尚恩．艾科爾（Shawn Achor）

譯者：歐陽端端

把競爭變合作，發揮1＋1＞2的集體智力

讓個人的小潛力，激發出與人同贏的大潛能

繼紐約時報暢銷書《哈佛最受歡迎的快樂工作學》，

知名潛能開發專家、TED演說點閱率超過1千6百萬人次的尚恩・艾科爾又一最新力作，

告訴你讓「個人小潛力」變成「集體大潛能」的五大法則，

幫助別人找到光芒，使大家都能發光發亮，一起達到共好與同贏。

長期以來，人們一直認為潛力是屬於個人的特質，包括創造力、技能、智力等等。但根據神經科學、心理學和大數據相結合的最新研究顯示，潛力並不侷限於自己獨立完成的項目，也可以是對周遭其他人的成就有何貢獻，又或補足不強的能力。

根據本書作者、世界知名的潛能開發專家尚恩・艾科爾在五十個國家所進行的研究工作，以及與他人合作的八個獨創性研究計畫顯示，人們真正的潛能遠大於個人所擁有的潛質，因為不論是工作表現、領導力或創意等，都會受到周遭其他人的影響。

就如同快樂具有感染力般，我們的每一項潛能也受到周遭其他人影響。我們如果能幫助其他人獲得更好的成就，自己也可發掘不同層面的潛能，進而激發群體獲得更大的成功，達到共好與同贏的境地。也就是說，「小潛力」是我們獨力可得的有限成功，「大潛能」則是群體能協力獲致的成就。

書中提出能夠幫助人們提升大潛能的五種方式，包括：

一、善用同儕壓力的正向力量：創造更明亮星系

讓身邊圍繞著具有正面積極的人們，猶如在身邊創造一個星系，當你幫助別人發光，整個星系的亮度也會增強，因而使你自己的星體更明亮。

二、拓展自身的力量：無論你在什麼位置，都能發揮領導力

不論我們的職稱、學歷或年資為何，都能擔負創造與改變的任務；同時我們也要幫助別人在各自的崗位上成為領袖，增強他們的影響力。

三、擴大讚美力：打造稱讚與肯定的稜鏡

運用正確的讚美方式，諸如：停止比較性的讚美、要大聲稱讚而小聲責備、讚美的範圍要擴及基層員工，以及用讚許讓他人看到自己的價值……等，都能提高他人的潛能。

四、上一堂黑魔法防禦課：抵抗負面能量的攻擊

將生活中的負面力量轉化為韌性的來源，讓自己變得更強大，以因應更大的挑戰。這些做法包括：天天練習感恩、每星期選一天回想該週三件正面的事、丟掉煩惱度假去、明白何時要有韌性何時又該放棄……等。

五、成為能吸引他人前往正能量的磁鐵：創造集體動力

找到工作的意義、讓自己置身成功的虛擬實境、隨時歡慶小確幸等方式，能幫你匯集更多能量與動力推自己前進，也增加你帶動別人同行的力量。

本書探索新的科學研究，並結合作者自身的故事與來自全球的諸多實例，告訴你如何能藉由提高別人的潛能、幸福安康和快樂的上限，進而使自己的潛力不再受限，打造出一個更好、更快樂且更繁榮的世界。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九