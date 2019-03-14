洪蘭《通情達理》：從文化做起，找回中國傳統的立國之道

文：洪蘭

讓孩子有榜樣可以效法

我們必須從文化做起，找回中國傳統的立國之道。

我父親喜歡喝茶，他泡了好茶時，常叫我去喝一口，教我辨別茶的好壞。看到父親喝茶時怡然自得的樣子，使我從小就對茶葉產生好感，出國二十多年，別人喝咖啡、我喝茶，喝的都是台灣的茶，因為台灣烘焙的技術，全世界第一。

小學有戶外教學時，我常建議他們去看茶農製茶，同樣原料，技術不同，竟然可以製出完全不同的茶來，這是獨門絕技。我要小朋友了解，台灣雖小，原料不夠，但是我們可以技術取勝，不必妄自菲薄。但是我們在培養第一流的技術時，要不忘記培養一流的品德，「童叟無欺」生意才會做得長久。很不幸，現在社會炒短線的惡風已經影響到純樸的農民了。

有一天，我泡了一杯好茶、翻開一本好書，正在享受時，突然覺得味道好像和以前不太一樣，我再泡一杯，確定了它與以前喝的不同。但我是從同一茶罐中取出來泡的，沒有理由前後不一致，尤其這罐茶是我親眼看老闆從大麻袋中抓茶葉出來裝罐，而這麻袋的茶葉正是我試喝過，覺得非常滿意的。

這問題一直困擾著我，我們的大腦對不合理的事情會一直想，思考各種可能的解釋，直到把它合理化為止。這是大腦左前額葉的特質。很多人用自殺來懲罰活著的人，因為他知道人們會一直想著他為什麼自殺，而這會折磨活著的人。很多國家也以此保護消費者，允許人們在某個期限之內退貨，因為人易受環境的蠱惑，但是一安靜下來，外界誘因去除後，大腦會把剛發生的事在腦海裡重複，最後不妥的地方會浮現，我們就知道上當了。這也是演化保護我們的地方，讓我們在衝動之下做的事，第二天來得及補救，諺語「騙得了一時，騙不了一世」就是這個意思。

因為找不出原因是件痛苦的事，因此，我就去問一位很懂茶的朋友。他聽了哈哈大笑說：「賣者的手快過你的眼睛，他抓東邊的茶泡給你喝，抓西邊的茶放入你的罐子中，同一麻袋裝有兩種茶，不是內行人不會注意到的。」我聽了很難過，做人誠信第一，為什麼這個人要為了一點點差價，出賣他的人格？人格在台灣為什麼這麼不值錢呢？

最近中秋節有人送我文旦，還打電話告訴我是真正的麻豆文旦，我滿懷期待的打開紙箱，九個文旦中有兩個不一樣，肉比較粗、籽比較多，這次不用問，我已經明白了。

余秋雨在他的《人生風景》（時報出版）中講到一個故事：民國初年，郵政不發達，對外通信主要靠一種特殊的職業：信客。這種人來往鄉間、都市，將家鄉的事告知在城裡謀生的男人，把男人賺的錢帶回鄉下養活家人。有一天村裡一戶人家要嫁女兒，在城裡工作的父親便託信客帶了兩匹紅綢作嫁妝，信客正好要給遠方的親戚送禮，就裁下窄窄一條紅綢紮禮品，圖個喜氣。不料這個父親又托另一人帶口信，說紅綢兩頭畫有小圓圈，叫家人檢查看看。結果他裁下一小段布頭的事立即傳遍鄉野，凡是託過他帶東西的人，都懷疑他以前帶來的東西斤兩不足。這個信客無法申辯，滿腔淒傷，拿起裁紅綢的剪刀把自己的手裁了，他說「信客、信客，只在一個信字」，從此離開村子，消失無蹤。

這個故事看得我非常難過，在「情」上，他情有可原；在「理」上，他說不過去。信用是一個人最大的資產，大仲馬在《基度山恩仇記》中說：「只有血才洗得掉名譽上的污點。」古人說：人無信不立；今人說：名譽是人的第二生命。我想不透，為什麼會有人為了一點錢犧牲自己最重要的東西？

唯一的解釋是這社會已經不看重「信」了，無信之人一樣能在社會上立足，官還可以愈做愈大，不會像信客一樣被迫消失，所以「信」字的「人言」就變成「人為了達到目的所講的話」，就沒有任何意義了。我小時候聽「趙匡胤千里送京娘」的故事，大人告訴我們：因為趙匡胤有義氣、講信用，天下人服他，所以後來做了皇帝。成語故事也中有「季札掛劍」一諾千金的故事，吳國的公子季札不因朋友已死就不把原來要給他的劍收回，他出完任務回國時，將寶劍掛在朋友的墓旁。

小時候聽這種故事很感動，因為小孩子會想到人已死了，躺在墳墓裡，這把寶劍怎麼用得到？掛在墓旁的樹上豈不是被別人拿去了？父親說：「講信用最終是對自己的良心，一個人如果不講信用，會被自己看不起，季札掛劍是他實現自己的諾言，劍被誰拿去，不在他的考慮之內。」父親想一想又說：「你認為季札的人格不值得一把寶劍嗎？」有信用的人把自己看得很高，不認為一把寶劍或一點金錢值得把自己的人格賣掉。以前的教育不發達，但是透過民間故事、戲曲、說書，忠孝節義這種做人的基本道理深入人心，「信」一直是中國社會所崇尚的。

但是現在放眼望去，社會上盡是不講信用、信口開河的大官，又因為政令有意無意的去中國化，減少了經典與成語的教學，不推行用成語，小學生失去從歷史故事中學習古人做人之道。沒有今人做榜樣，又不知古人的風範，就變成現在社會不知恥的現象了。

余秋雨說：「文化的最終成果是人格，集體文化的最終成果是集體人格。」我們不能再用政治打壓來為目前台灣社會的亂象做藉口，多年來政客說謊臉不紅、氣不喘而沒有受到制裁已經使「不誠實」成為社會的文化，反映在我們民族人格上了。一個國家的強弱不在他疆域的大小，而在國民的品質，一葉可以知秋，我們必須從文化做起，找回中國傳統的立國之道。

相關書摘 ►洪蘭《通情達理》：學習最重要是情緒與動機，所以西方國家推崇「親子共讀」

書籍介紹

本文摘錄自《通情達理：品格決定未來（增訂版）》，遠流出版

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作者：洪蘭

遊戲是孩子的天職，請不要怕他輸在起跑點上，剝奪了他天賦的權利。

讀書給孩子聽，不但教導他做人做事的道理，還能訓練他的注意力、想像力和邏輯思考能力。

現代知識翻新得太快，在學校學的，出了社會後早就用不到了。沒有從小把孩子教好，孩子進了國中，智慧漸開、身體漸壯後，父母便覺管教不動，這根源在孩子小時候，父母沒有把誠實、尊重、勇敢、相信、謙虛、毅力基本的做人道理教給他，時間都拿去補習拚分數，等他長大威權行不通就不服管教了。

收錄作者自2006~2007年發表於《國語日報》、《幼獅文藝》和金石堂《出版情報》上，關於閱讀、教育、教養等相關議題的文章。增訂版略有增刪，刪去較舊的篇章，新增數篇新文章，如 : 唯有群策群力才能有所突破；學會自理能力才是孩子學習的基礎；教育是脫離貧窮唯一的機會等。

希望這本書能夠給台灣的父母和老師一個反省的機會，學習可以是快樂的、有實質的。希望這本書能夠讓父母看到閱讀對孩子一生的重要性，把它當作家庭娛樂，全家一起來閱讀。也希望我們的學校、社會、政府重視品格教育，讓孩子從小養成好的習慣和行為。──國家圖書館館長 曾淑賢

作者著有《講理就好》等二十五本書。洪教授己翻譯了五十七本生物科技及心理學方面的好書，包括《棉花糖女孩》、《浮萍男孩》、《養男育女調不同》、《心智拼圖》、《天生愛學樣》、《教養的迷思》、《快思慢想》、《改變是大腦的天性》、《自癒是大腦的本能》等。

本書特色

品格的培養是一個內隱的學習，是長期模仿、觀察，內化的結果，它是個潛移默化的歷程，無法立竿見影，一蹴而就。因此教育孩子的重點應該是生活習慣的養成、敬業的態度和待人接物的禮儀，而不是斤斤計較考試考了多少分，讓孩子誤以為功課好就可以為所欲為。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九