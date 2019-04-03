十幾萬人抗議、軍方逼宮，掌權20年的阿爾及利亞總統被迫請辭

（2019.4.3. 更新：羊正鈺，核稿編輯：楊士範）

（中央社）在阿爾及利亞民眾一個多月來反總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）的大規模示威後，軍事首長薩拉2日要求包特夫里卡立即下台，國營通訊社報導，包特夫里卡已提出辭呈。包特夫里卡執政20年，靠結束災難性內戰崛起，卻因貪污和國家經濟停滯下台。

《國營阿爾及利亞通訊社》報導，參謀總長薩拉（Ahmed Gaed Salah）要求立即宣告82歲的包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）不適合繼續擔任總統。

包特夫里卡自1999年當選總統以來一直在位，但2013年中風後很少公開露面。

在示威民眾的壓力下，包特夫里卡3月11日宣布放棄角逐第5個任期，會在3月28日、即第4個任期屆滿前辭職，不過卻強調會確保政府在過渡期繼續運作，並且將本月的選舉延期到年底。

不過這未能化解民怨，因為他未辭去國家元首職務，並表示在施行新憲法前，他將留任，實際上延長他目前的任期。憤怒民眾再度走上街頭，要求他馬上下台。

抗議群眾指責包特夫里卡貪腐及壟斷權力，其中很多是苦於失業、擔心未來前途的年輕人，他們不僅想要換掉包特夫里卡，還希望國家制度有根本上的改變。

包特夫里卡2日透過國營電視台宣布退出的決定，並引述辭職信內容說，此舉是讓阿爾及利亞人得以「如他們嚮往的，將阿爾及利亞帶往更好的未來」。

根據憲法第102條，國會上院議長班沙勒（Abdelkader Bensalah）將擔任看守總統90天，直到舉行新選舉。

（以下文章原刊於3月13日）

原標題：總統中風多年還想5連任，阿爾及利亞數十萬人上街抗議「隱形」統治

北非國家阿爾及利亞，其總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）已高齡82歲，他在2013年中風後因為無法說話和走路，鮮少公開露面，3日晚間他透過代理人表態將參加4月總統大選，然而已經掌權長達20年的他和他的執政集團，已讓群眾感到十分不滿，接連數日都有群眾上街抗議，到今（9）日已有數十萬人上街，隨著衝突升溫，恐引起暴力亂象。

《中央社》報導，首都阿爾及爾遭遇28年來最大一波抗議潮，參與抗議人數逐漸增加，群眾要求總統下台，高喊「包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）不要再做第5任」，數十萬民眾今天上街示威，手持綠、白、紅相間國旗的男男女女今天禮拜結束後，便聚集到阿爾及爾地標「大郵局」（Grand Post Office）廣場。

《美聯社》報導，目前沒有關於抗議群眾規模的官方統計數字，但一名警官估計約有50萬人。

一名參加示威的37歲民眾說：「這些人不論社會階層、老老少少都聚集於此，每個人都呼喊著『拒絕第5任，拜託，離開，你就不會被批判』。」23歲的學生艾莎（Aicha）則告訴《路透社》，「我們不會停止，直到我們擺脫這個體制。」

《中央廣播電台》報導，年輕人在廣場和平遊行，高喊反對包特夫里卡的口號，要求他下台，面對數千人上街抗議，阿爾及爾警方嚴陣以待，並出動鎮暴車和水龍，警用直升機也在民眾遊行集會地點的上空盤旋，《法新社》指出，警方發射催淚瓦斯並扔擲閃光彈，試圖驅離嘗試衝破警戒線的群眾，不讓他們朝總統府前進。

當地民眾透過推特分享抗議現場，並有許多人加註「 # Non_au_5e_mandat（拒絕第5任）」的hashtag。

No voice is louder than the voice of the people

Today, Algiers ?? pic.twitter.com/HQeXFdjuZR — Kaouther?? (@kaoutherdz) 2019年3月8日

《ETtoday》報導，根據警方估計，共有56名員警、7名抗議者受傷，45名投擲石頭的人被逮捕。但也有另外一項統計指出受傷人數為183人。

包特夫里卡是誰？

《上報》報導，包特夫里卡1937年出生於摩洛哥，是家中次子，當地高中畢業後，加入阿爾及利亞解放部隊（ALN），並獲得快速提拔和賞識，跟隨民族解放陣線（National Liberation Front）發動獨立戰爭。

後來他也一路往上爬，成為阿爾及利亞最大黨「民族解放陣線（FLN）」的領袖，1999年開始擔任阿爾及利亞總統至今，最大的政績是實行了一項5年經濟計劃（2000～2004年），並相當有績效的復甦了阿爾及利亞經濟。

《ETtoday》報導，他曾結束阿爾及利亞長達10年的內戰，這場戰爭造成近20萬人喪生，他也在早期解決伊斯蘭動亂問題，使得他某種程度上還是保有一定的聲譽。

包特夫里卡政府過往領導了龐大的基礎設施改造與發展計畫，該國擁有豐富的自然資源、石油與天然氣等。然而，2014年油價下跌後，阿爾及利亞難以維持補貼項目，這占據國家預算20％以上，人民想要改變的聲音也逐漸出現。

包特夫里卡自1999年當選總統以來一直在位，2013年中風後，外傳他已經很難說話和走路，多以輪椅代步，也鮮少公開露面。

為什麼他會一直當總統？

《上報》報導，前總統布邁丁過世後，曾擔任他秘書的包特夫里卡一度不受軍方支持而流亡海外，但後在逐步完成修憲、第4任總統澤魯阿勒將軍（Liamine Zéroual）自行縮短任期辭職後，他於1999年被選為新任總統至今。

憲法條文內容原訂總統僅能連任兩屆，國會為了「給他方便」特別廢除任期限制的規定，為包特夫里卡敞開連任道路。他亦從2003年開始，兼任國防部長職務至今，國政和軍事大權一把抓。

《BBC》報導，自從阿爾及利亞在1962年脫離法國殖民獨立以來，便是由「民族解放陣線」政黨執政，因為在野黨勢力被分化，反對派過於分裂，無法推派強而有力的總統參選人，因此阿爾及利亞的政壇一直由包特夫里卡和他背後的執政集團所領導。

《地球圖輯隊》報導，這群位高權重的官員、商人和軍人們被稱為「Le pouvoir」，也就是「權力集團」之意，其中包含了包特夫里卡61歲的弟弟薩伊德（Said Bouteflika）和陸軍參謀長薩拉赫（Ahmed Gaid Salah）。

政治分析師指出，隨著包特夫里卡的身體健康每況愈下，大權越來越掌握在「權力集團」之手，而權力集團希望包特夫里卡繼續執政，就算他病重也一樣，這樣他們才能在幕後操控一切。有人擔心一旦包特夫里卡結束執政，整個國家會大亂，畢竟現在沒人找得出適當的繼任者，就連包特夫里卡背後的執政集團都不知道該怎麼辦。

阿爾及利亞人民想要什麼？

《地球圖輯隊》報導，成千上萬名學生、老師、律師和記者走上街頭，高呼包特夫里卡下台，他們表示自己無法再接受「隱形總統」的統治。

一名不具名的抗議民眾在接受BBC訪問時提到，民眾已經厭倦了利用包特夫里卡當作傀儡的「權力集團」，他們厭倦了在幕後操控整個國家的未知力量，「我不知道究竟是誰在統治我們的國家，這就是問題所在」。

阿爾及利亞知名作家道德（Kamel Daoud）表示，阿爾及利亞的年輕人被老人奪權已久，他說「權力集團」靠著推出一個「將死之人」來參選總統，無疑是在蔑視年輕人。《BBC》報導，在阿爾及利亞，30歲以下的人，有30％都處於失業狀態。

Photo Credit:Reuters／達志影像

《上報》報導，《土耳其國際電視台》（TRT）指出，登記參與總統選舉的「參選人」多達186名，比2014年大選足足增加了2倍，雖然大多數無法達成6萬人連署門檻，卻顯示阿爾及利亞國內挑戰現有政局的意願大增。

《中央社》報導，面對抗議民眾，包特夫里卡表示，各地都可見到許多人民同胞示威，和平地表達意見。「儘管如此，我們必須呼籲大家保持警覺，以防這樣的和平場合遭到部分有心人士滲透並且可能引起混亂」。

包特夫里卡強調，示威恐讓1990年代爆發長達10年的阿爾及利亞內戰「國家悲劇」重演，也可能重蹈鄰國「恐怖主義造成危機和悲劇」的覆轍，但對於抗議民眾要他放棄再次競選4月18日總統大選的訴求，則未提隻字片語。

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核稿編輯：羊正鈺