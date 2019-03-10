能源會議馬英九再提「1234」發電版本，經濟部：是要解除地方環保管制？

「核一核二核三要延役，核四要重啟！」前總統馬英九今（10）日出席民間舉辦的能源會議，痛批政府2025非核家園的政策不切實際、能源配比一定要改變，他表示反核已不是台灣的主流民意，以核養綠減碳，才是世界趨勢。而經濟部晚間也做出回應，批評馬英九提出來的能源配比，才不符合民間「減煤」期待。

為探討能源議題，由馬英九基金會與長風基金會共同舉辦的「2019 民間能源會議」今日登場，分別從化石能源、再生能源、核能三大主題論壇，探討各項能源的優缺得失。國民黨高層，包括前總統馬英九、前行政院長江宜樺、國民黨主席吳敦義和有意角逐2020總統大選的前新北市長朱立倫都到場致意。

今日會議談及核四議題、核廢料處置、能源配比、電價穩定等議題，主要論調依循去年通過的「以核養綠」公投結果，一致認為2025非核家園政策躁進，為求供電穩定，台灣需要繼續使用核電。

一、反核已不是主流民意？

會前馬英九致詞時表示，他在2016年卸任總統一個多月前，就已經提醒過蔡英文，民進黨2025年非核家園的目標太過樂觀，再生能源發展有限，廢核會傷害經濟發展、影響人民生活，但蔡英文認為非核家園一定可以達標，對他的建議不重視，導致全台灣2017年有了815大停電，全台停電5小時，過去雙北市也發生了多次跳電。

馬英九表示，福島核災後，反核運動被「民粹」淹沒，不能進行理性討論，只好封存即將完工的核四電廠，但也強調，封存不是停建，必要時還是可以重新啟動。

馬英九說，如今反核已不是主流民意，去年「以核養綠」公投以589萬張同意票，同意廢止《電業法》95-1條，同意比例六成，顯示台灣絕大多數的民意接受核電。他也指出，相較之下反核遊行從2011年福島核災後的12萬人，7年之後在去年的3月11日，台北反核遊行已經不到2000人（包括警察在內），而在「以核養綠」公投後反核氛圍更是「全面翻轉」，批評政府「還是把頭埋在沙裡」，不願面對現實。

代表工業總會出席會議的副理事長林明儒表示，工總不在乎能源政策，只要穩定供電、合理的電價。雖然經濟部保證將分階段新建機組，未來備用容量率可達15%，備轉容量率10%，但他說工總「很多人對於這個數字都覺得太樂觀了」。

林明儒指出，電廠從開發的選址，興建、完工取得許可，短則7-8年，長則20-30年，遙遙無期，而台灣去年發電比例是燃煤46.2%、燃氣34.6%、核電10%、再生能源4.6%，短短7年內要做到2025年燃煤30%、燃氣50%、再生能源20%的目標，「我們同意改變，但這個時間是不是太倉促了？」

二、批2025能源配比躁進、民間端出什麼版本？

馬英九則表示，綠能發展緩慢，過去3年台灣再生能源分別占總發電量的4.83%、4.58%、4.64%，政府只能「以火養綠」，將過去只有做尖載的燃氣發電當做基載使用，但天然氣的安全存量只有7天，如果受到人為因素來不了，很快供電就會拉緊報。馬英九認為，應該以核能和煤發電構成基載，因此他提出「1234」的能源配比給外界做參考，也就是再生能源10%、核能20%、天然氣30%、燃煤40%。

中央大學講座教授梁啟源則表示，依照他設計的電力子模型（DGEMT），從各種能源的發電成本，加上外部成本（主要以碳排為考量，以一噸的二氧化碳40美元來計算），算出影響台灣電價最低的能源配比，由低到高分別是燃油（0.1%）、再生能源（10%）、核能（17.5%）、燃煤（32.4%）、燃氣（40%）。

Photo Credit: 關鍵評論網／黃筱歡 攝

梁啟源表示，馬英九提出的能源配比，和他計算的燃煤、燃氣比例顛倒過來，馬英九版本的燃煤占比比較高，他認為該版本應是沒有考慮到碳排的成本。但他也坦承，自己的計算方式，並沒有納入核廢料處理的費用。

而針對馬英九提出的「1234能源配比」，經濟部次長曾文生指出，該配比將燃煤比例拉高到40％，比政府目前規劃的2025年燃煤占比27％高出許多。另外在執行面上，除非立即新增燃煤機組、該除役的燃煤機組不除役，甚至解除地方政府對燃煤電廠的環保管制，才有可能做到馬前總統所說的40％，但如此一來，「豈不是無視民意的減煤期待？」

三、沒核電，台灣就缺電？

會議與談人也指出，隨著地方政府介入電力政策，台灣整體的能源政策受到挑戰。清大原科中心教授葉宗洸就指出，台灣現在面臨殘酷的供電現況，台中市長盧秀燕日前提出中電不北送、中火4號燃煤機組提前除役，經濟部長還特地到台中拜訪，可見事態嚴重，再加上雲林縣政府要求麥寮發電廠減少28%生煤，高雄興達電廠也在環團的要求下面臨提前除役的情況，這些條件相互影響，加上核一廠除役後每年將喪失100億度的電，這也是為什麼政府說，每年減少1%的火力發電只能「做2年」。

經濟部3月初赴立法院專案報告，的確指出全台各區域電力須經由北中南電網互相支援，台中如果改變供電政策，依台中市政府所要求，至2020年降低40%的生煤使用量，將造成台中市用電少於供電17億度的缺口，如果4號機提前拆除，全國整體備用容量更將低於法定要求15%。

四、指核廢料不是「不能解決」，前原能會主委3點打臉經濟部

前原能會主委蔡春鴻表示，外界反對核電的主要原因有3個：第一是地方民眾反對；第二是經濟部所說，要克服5個關卡；第三則是核廢料無法處理。

針對第一點，蔡春鴻表示，依照這次以核養綠的公投結果，有核電廠地區的民眾投下同意票的都超過五成，縮小到鄉鎮來看，核一和核二的所在地（萬里跟石門）同意比上不同意的比例，差不多是58%，核三所在的恆春鎮，同意票也占了57%，他反問「這叫做地方民意反對嗎？」

蔡春鴻表示，政府總是指核廢料不能解決，因此不能繼續使用核電，但他認為核廢料是政治問題，是政府做不做的問題。他指出雖然全球只有4個國家（芬蘭、瑞典、美國、法國）已經在動工或是已選定處置場場址，但他表示，用過的核燃料，仍有95%可經再處理回收，全球有16個國家延後處置核廢料，等待新技術，參考其他國家的處置經驗。

核四工程部分，蔡春鴻指出，經濟部稱原GE團隊解散，但事實上1號機已完成系統功能測試，未來啟封後的工作主要靠台電執行，需要GE參與簽署、簽證的人數並不多，與過去2000年代停工又續建重談合約相較，並不是太大問題。此外，1號機已完工，不需增加設備，且核四也不是全球唯一的進步型沸水式反應爐（ABWR）機組，不會完全找不到可用設備。

我國過去曾分別在1998年、2009年和2015年舉辦過3次全國能源會議，不過各界多糾結在核能議題上，對於台灣是否續用核電未有共識，今年日本福島核災將屆滿八周年的前夕，由擁核、反核立場迥異的兩派民間團體分別在今、明2日舉辦民間能源會議，繼馬英九基金會的這場會議後，明日由台灣環境保護聯盟舉辦的「福島核災八周年–2019民間能源會議」，頗有相互較勁的意味。

Photo Credit: 關鍵評論網／黃筱歡 攝

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核稿編輯：楊之瑜