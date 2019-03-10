柯文哲訪美台僑卻拒不接待，全美台灣同鄉會列9大證明批「投機政客」

台北市長柯文哲8日公布訪美行程，未包括國務院、國防部，先是遭媒體質疑被降級。昨（9）日又傳出華府地區台灣僑社不打算設宴歡迎，全美台灣同鄉會對他的態度也從過去的熱烈歡迎，轉為拒不接待，還正式發聲明表示難以苟同柯文哲的種種言行，也呼籲全美台僑不要接待「投機的政客」。

柯文哲本月16日至24日將出訪紐約、華盛頓、亞特蘭大與波士頓4城市，在紐約期間，將與哥倫比亞大學東亞所教授黎安友（Andrew Nathan）進行早餐會，中午則與台裔美籍政要會面。柯也將赴911國家紀念博物館獻花，並參訪紐約當代藝術博物館，以及在紐約大學與當地留學生座談，還有參加僑宴。

在華盛頓時，柯文哲將參訪國會大廈，並在傳統基金會用英文公開演說，題目為「台灣的現況與未來展望（The Present Situation and Prospects for Taiwan）」。

亞特蘭大則出席台北市與亞特蘭大締結40週年慶祝酒會，以及市政參訪。波士頓出席生技產業論壇、拜會波士頓市長，以及在麻省理工學院與青年創業家、學生進行座談。

由於桃園市長鄭文燦日前在美國參訪華盛頓時，拜會白宮、國務院、國防部官員及會見聯邦參議員，柯文哲僅參訪國會大廈，以及在傳統基金會演說，外界解讀柯文哲此行「被降格」。對此，柯文哲回應，國與國之間的外交，不會在大廳，「CIA（中央情報局）要來找你，哪裡是在大廳見？」

北市府發言人劉奕霆則表示，多數行程待確認，「沒有什麼層級不夠，或行程不夠滿的問題」。外交部表示，柯文哲拜會美國行政部門相關行程，都是由北市府自行洽請AIT協助安排，非由外交部或駐處安排。

而對於媒體追問是否會與美方談及兩岸論述，柯文哲9日指出，題目他都知道，「可是答案我都還想不出來」。至於什麼題目，他沒有正面回應，僅說，「申論題題目，考試常常是這樣，人家不問你也不知道，真的問了也要想老半天這個怎麼回答」。

柯文哲曾在1月的電視專訪中指出，如今的兩岸關係不像8年前「很好做」，因為美中台3方底線都已與之前大不相同，像他提「兩岸一家親」，就被K得滿頭包。事後被諷刺忽略中國威脅，柯文哲又回應「不要在台灣喊獨立，然後在大陸做生意，我最討厭這種人」。

全美台灣同鄉會：難苟同柯文哲親中反美

全美台灣同鄉會（Taiwanese Association of America - USA）會長陳桂鈴接受訪問時表示，台灣同鄉會不少會員過去都是柯文哲的支持者，但看著他這幾年來的言行大感憤怒與失望，才決定以聲明方式表達不滿，並轉為拒不接待。

陳桂鈴指出，台灣同鄉會一向堅持台灣民主、公義與獨立自主價值，柯文哲過去4年多的言行與同鄉會價值有所衝突。站在台美人立場，陳桂鈴說，不願見到台美好不容易建立的親密關係，因為這些只考量個人政治前途的政客而受到損害。

而從全美台灣同鄉會今（10）日發出聲明中指出，柯文哲親中反美的態度嚴重違背台美共同的價值與情誼，並可能破壞台美關係。因此全美台灣同鄉會各分會合議後達成決議，決定不支持且不接待柯文哲訪美行程，同鄉會也呼籲全美台僑不要接待「投機的政客」。

聲明也列舉對柯文哲言行的9點不滿之處：

聲明最後表示，對於將來訪的柯文哲不會如影隨形抗議，因為從 「熱烈歡迎」到「拒不接待」已經充分表達台僑最民主文明高度的抗議。

政治人物為何忙著「訪美」？

除了2月訪美的朱立倫、鄭文燦，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌、高雄市長韓國瑜近期也將陸續訪美，外交部長吳釗燮也應洛杉磯事務協會（Los Angeles World Affairs Council）邀請，將於3月11日以「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」，在洛杉磯發表演講。

林右昌：3/8 - 3/18，拜訪紐約、華府、費城、鹽湖城、西雅圖

柯文哲：3/16 - 3/24，拜訪紐約、華府、亞特蘭大、波士頓

韓國瑜：4、5月，哈佛大學演講

此外，國民黨主席吳敦義有計畫在立委補選後赴美拜會僑胞。總統蔡英文也在規劃將於今年下半年訪問加勒比海友邦，盼能過境美國紐約。美國似乎成了政治人物挑戰總統大位之前的必訪之地，想讓美方好好認識自己，也常被稱為是「面試」。

政大教授朱新民指出，從台灣來看，要擔任領導人，一定要能夠處理國際關係與兩岸關係，因此現在世界美、中的兩大強權之下，美國向來是台灣政治人物想要爭取總統大位的人的首選，以展現其處理國際關係與外交事務的能力，並獲得台灣民眾的認同。

但朱新民進一步指出，要擔任台灣領導人也要處理好兩岸關係，但目前政治人物都不願碰觸這一塊，深怕被對手「抹紅」，反而讓所有的政治人物都缺乏在兩岸事務上的迴旋空間。

不過，前總統陳水扁則透過臉書指出，「要選台灣總統未必要到美國華府接受口試，成功過境訪問紐約也不一定是總統連任的最佳保證」。

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核稿編輯：楊之瑜