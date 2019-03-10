你還記得「推特吃」嗎？唐鳳訪日吃福島柿餅：可惜台灣買不到

（中央社）台灣去年才通過「反核食」公投，政委唐鳳今（10）日在推特Twitter分享在日本吃福島縣柿餅的影片，並惋惜台灣買不到。此舉是否代表唐鳳支持開放福島等5縣食品進口，唐鳳辦公室回應，只是分享美食，沒想太多。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。去年反核食公投過關，維持福島等5縣食品禁令。

正在日本訪問的唐鳳，上午在推特發表吃福島縣柿餅的影片，並用英文和日文推文表示，吃福島柿餅可以支援311災區復興。唐鳳大讚柿餅非常好吃，「但很可惜台灣買不到」；她也在臉書分享福島柿餅和櫪木縣草莓的照片。

唐鳳特地選在311前夕，分享日本核災區美食照，是否代表唐鳳支持開放福島等5縣食品進口，唐鳳機要秘書黃子維回應，唐鳳只是跟著其他日本人買，沒想太多，她吃了以後覺得很好吃，便在網路上分享。

唐鳳推文也標註「#推特吃」標籤，並指定行政院副院長陳其邁接力。

外交部日前在推特上發起「#推特吃」標籤，由各駐外館處分享當地美食照後，指定下一個駐處接棒分享。行政院長蘇貞昌8日也在推特響應，分享台灣香蕉的照片。

此外，響應的還有文化部，在7日分享了台灣夜市傳統美食「掛包」：

Did you know that #Taiwan Twitter uses #推特吃 to celebrate a different #food theme each week? Premier Su @eballgogogo tagged us in the "soft taste of happiness" challenge, to which we present #guabao, a quintessential #Taiwanese night market fixture. Up next, @MOFA_Taiwan! #noms pic.twitter.com/VdTF8f4Tak — Ministry of Culture ?? (@CulturalTaiwan) March 8, 2019

有趣的是，文化部一開始還不知道「推特吃」該怎麼玩，因此讓發起人覺得傻眼⋯⋯

"In the midst of the uncertainty, one of #Taiwan's most recently in-demand exports — its #food — has emerged as an important cultural anchor, and the country's capital city, #Taipei, its electrifying epicenter." #TaiwanEats #推特吃 https://t.co/Gcl0QOUDpV — Ministry of Culture ?? (@CulturalTaiwan) March 7, 2019

「推特吃」不是這樣玩的？

其實「#推特吃」是多年前推友發動的活動，當時的初衷是「有一個人發起今天中午去吃什麼，然後不同城市的人都去吃一樣的東西、拍照、上傳，形成一種快閃活動⋯⋯」

到了2016年，推友「豬小草」開始試著訂出規則：

後來的「推特吃」規則歸納如下：

固定任務時間：固定在猴子肚子餓的星期二指派任務

不固定出題者：上週出題者會以私訊方式決定下週出題者

在介紹中使用 #推特吃 的tag

能在介紹中使用 8位數日期格式（ex：20160101）標示發文日期更好

從「這裡」還可以看到這兩年來不同時間「推特吃」的主題有什麼？本週（20190305）的主題其實是「 # 柔軟的幸福」

也難怪會有推友說「可以有人跟他們說 # 推特吃 不是這樣玩的嗎？ # 發起者已死 （科科）」

新聞來源：唐鳳訪日吃福島柿餅：可惜台灣買不到（中央社）

核稿編輯：楊之瑜