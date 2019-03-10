西藏抗暴日60週年：達賴喇嘛稱「只有我能代表600萬藏人」

今（10）日是西藏（圖博）抗暴日60週年，不但在台灣有大遊行，最新出刊的美國時代雜誌《TIME》也以流亡印度60年的達賴喇嘛為封面人物。不過中國則是下令從1月30日至4月1日封鎖西藏自治區，禁止外國遊客進入，並且從8日起連續3天在官媒《西藏日報》的頭版痛批達賴喇嘛是「分裂主義反動陣營的總頭子」。

中共與西藏1951年簽署「和平協議」後，自1955年起開始在四川、青海、甘肅、雲南等地藏區，強制推行人民公社制度，摧毀大量寺院，強迫僧人還俗，導致漢藏衝突持續爆發。1959年，大量藏族難民湧入拉薩，當年3月10日爆發武裝衝突，也導致第14世達賴喇嘛流亡印度至今。

達賴喇嘛上《時代》封面：只有我能代表600萬藏人

最新出刊的美國時代雜誌《TIME》也刊出日前在印度北部達蘭薩拉對流亡印度60年的〈達賴喇嘛專訪〉，其中談到達賴喇嘛制度的延續。

年逾8旬的達賴喇嘛表示，未來他離世後的2、3年內，中國或許會如同選擇班禪喇嘛一般，選擇一名達賴喇嘛轉世，但這樣的選擇絕不會獲得藏人的認可。不過他早在1969年就指應該依照藏人意願決定達賴喇嘛制度是否延續。既然達賴喇嘛體系是從某個時刻開始，就注定會在某個時刻結束，「那麼就讓其停止吧，完全沒有問題」。

這位藏人心中的精神領袖強調，西藏600萬藏人信任他，只有他能代表600萬藏人，其他誰都無法代表。

達賴喇嘛表示，如今一些中國人希望深入了解達賴喇嘛，部分地區已對藏傳佛教和藏人稍有寬容，或許2、3年後事情會有改變。他還說，自己已卸下政治權責，而且非常誠懇地想要為中國的佛教徒服務。

對於繼承問題，83歲的達賴喇嘛去年接受外媒訪問時就曾提到，「不限制於傳統繼承人挑選辦法。除圓寂後尋找轉世靈童的方法，可以從地位較高的僧侶中挑選，生前提名方式也可以被接受，有許多可能性」。

對於達賴喇嘛轉世，中國外交部發言人華春瑩去年曾表示，作為藏傳佛教特有的傳承方式，這一轉世系統已有幾百年歷史，「應當遵循宗教儀軌、歷史定制和中國法律法規，不是由誰說了算，更不是由任何不相干的外國說了算」。

就北京的立場，達賴喇嘛轉世議題與其繼任者必須由中國政府決定。達賴喇嘛則多次強調，轉世是宗教事務，任何政治權威都無權干涉。

TIME’s new cover: The Dalai Lama has been the face of Buddhism for 60 years. China wants to change that https://t.co/e0ZQQxePZN pic.twitter.com/63EYhOku9B — TIME (@TIME) March 7, 2019

不過，這60年來，達賴喇嘛印度建立西藏流亡議會與藏人行政中央，開始推動民主轉型。2001年，西藏流亡政府舉行藏人歷史上的首次議會選舉；達賴喇嘛也在2011年主動卸下一切政治權力，將統治權交給民選的內閣總理。

但是「留在」中國的「西藏自治區」可就沒那麼幸運了。

中共自1965年9月正式成立西藏自治區，1989年、2008年曾發生兩次大規模藏人抗爭事件，起因都與打壓信仰自由有關，死傷均超過上百人。根據統計，自2009年至2018年12月，在西藏自治區及周邊省份藏區被證實有154名藏人自焚，其中132人去世。由此可見，中國境內藏人對「藏人自治」的強烈渴求。

而藏區每年還是吸引大批遊客前往一探究竟，據《新華網》統計，2018年西藏地區旅客人數仍高達3368.7萬人。但每逢敏感時刻，北京當局就有各種理由拒絕外國遊客入藏申請。《西藏之聲》報導， 今年1月30日至4月1日期間，不為外國遊客辦理入藏許可證， 旅遊業者還解釋說，自從2008年3月14日以來，這已經成為了正常的年度關閉。

美國總統去（2018）年則簽署《西藏旅行對等法》（Reciprocal Access to Tibet Act）生效，對於禁止美國外交官員、記者和旅客進入西藏的中國官員，美國政府將能禁止他們取得入美簽證。

對於「入藏登記」引起質疑，西藏自治區黨委書記吳英杰7日受訪時說，從來沒有限制外國人入西藏，只是很多外國遊客到很高海拔地方自助旅遊以後出了事，有老百姓就說，曾看見有人在帳篷內死了好多天。

吳英杰聲稱，在這種缺氧環境下，考慮到西藏特殊的地理和氣候條件，依法依規對外國人入藏採取了一系列的管理規定。不光是美國人，其他外國人也要辦這種手續，外國人都很感謝這樣的幫助和關心，「唯獨美國人好像對此有點耿耿於懷」。

此外，中共官媒《西藏日報》還從8日起連續3天在頭版推出系列文章，痛批達賴喇嘛是「分裂主義反動陣營的總頭子」、「國際反華勢力的忠實工具」、「在西藏製造社會動亂的總根源」。

根據國際非政府組織「自由之家」的《2019年度國際自由度報告》中，中國毫不意外地被評為「不自由」國家，僅拿到11分，而西藏排名倒數第二，只獲得1分自由度，也顯示西藏在中國的鐵腕統治下，毫無自由度可言。

流亡藏人看台灣：華人世界的民主珍寶

台灣除了今天有「310西藏抗暴日60週年大遊行」，「西藏台灣人權連線」也在7日開記者會，而這次60週年活動也獲得台灣各政黨跨黨派的支持，包括民進黨秘書長羅文嘉、時代力量秘書長陳孟秀、社會民主黨苗博雅議員以及綠黨召集人余筱菁都出席記者會。

Photo Credit: 中央社

擔任西藏台灣人權連線理事長、台灣西藏人福利協會前會長的札西慈仁，來台已超過20年，他提到長住台灣的流亡藏人約有150人左右，多半生活在桃園一帶，從事工地、市場的勞力工作。若再加上往返海外者，每年在台灣的藏人應有超過千人。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁來台已近15年，一直都是藏人行政中央駐台灣代表。達瓦才仁日前接受《中央社》訪問時便提到，台灣近年來關心、支持西藏議題的人越來越多，且有越來越年輕化的趨勢。「常常我們辦活動，都會出現許多不認識的年輕人來參加，我其實很驚訝」。

達瓦才仁表示，目前台灣是華人社會當中，唯一享有民主自由的國家，也是唯一願意聲援西藏的國家，因此對藏人而言，「台灣就是華人世界的民主珍寶」。他也提醒台灣，如果要與中共有任何的協議，一定要確保有能力保護自己，「你們一定要汲取西藏的教訓」。

國立交通大學族群與文化研究所教授潘美玲是國內少數長期研究流亡藏人社會、經濟議題的學者，她指出，如今海外流亡藏人的經濟條件漸豐，子女也能在歐美取得良好學歷，擁有良好的社經地位，這些人未來會是藏人在國際發聲的主力軍。

潘美玲並以這次加拿大多倫多大學士嘉堡分校選出藏裔學生會長拉莫（Chemi Lhamo）為例表示，有越來越多的藏人青年能在外國大學環境展現優秀的能力。不過，有趣且諷刺的是，讓這些藏人獲得世界關注的主因，竟是中共的打壓行動。

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核稿編輯：楊之瑜