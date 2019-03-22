社會主義與資本主義，一場「你中有我、我中有你」的博弈

2019年2月18日，美國總統川普（Donald Trump）在佛羅里達邁阿密州國際大學演講，批評了社會主義制度，他說：「專制的社會主義政府將私營企業國有化，並接管了私營企業。他們進行大規模財富沒收，關閉自由市場，壓制言論自由，建立無情的宣傳機器，操縱選舉，利用政府迫害其政治對手，破壞法治公正。」他還提到：「社會主義承諾繁榮，卻帶來貧窮；社會主義承諾團結，卻帶來仇恨和分裂；社會主義承諾美好的未來，卻總帶來歷史上最黑暗的時期；這就是永恒的規律，驗證從沒有失敗過。」

川普的這番話是為了聲援委內瑞拉的自由民主運動，但是他對社會主義制度的批評似乎也是說給其他社會主義國家聽的，社會主義的種種劣跡很容易讓人和今天的中國對號入座。最後川普還說：「美國永遠不會成為社會主義國家。」彷彿在給倡導社會主義的美國民主黨「拎耳朵」。

這其實不是川普第一次批評社會主義制度，去（2018）年9月，川普在聯大一般性辯論的演講中表示：「社會主義和共產主義給人類帶來苦難和腐敗，所有國家都應抵制社會主義和它給所有人帶來的痛苦。」

那麼社會主義真的是川普口中的「票房毒藥」嗎？資本主義當真就是強國富民的「靈丹妙藥」嗎？

我們首先需要了解一下資本主義和社會主義的內涵：

資本主義指私人擁有資本財產，且投資活動由個人決策，而非由國家所控制，經濟行為則以尋求利潤為目標。而社會主義主張整個社會應作為整體，由社會擁有和控制產品、資本、土地、資產等，其管理和分配基於公眾利益。馬克思（Karl Marx）和恩格斯（Friedrich Engels）認為社會主義社會，是資本主義社會向共產主義社會過渡的社會形態。

社會主義的類別相比於資本主義更豐富，按照是否有市場，可以分為不帶市場社會主義和市場社會主義。還可以分為空想社會主義、科學社會主義、民主社會主義和社會民主主義、國家社會主義等，中國如今的特色社會主義又自成一個流派。

資本主義的優勢與問題

一般認為在工業革命和現代資本經濟出現前，世界各國的國內生產總額都相當低，成長也較為緩慢。在那之後資本主義國家的成長則非常迅速。資本主義提供了個人更多的機會去從事新的行業或進行商業冒險，使個人有機會更快的致富。此外，資本主義的經濟自由促進了政治的自由，奠定了自由民主政治的基礎，保障了基本人權。

至於資本主義的缺點，生活在社會主義國家的人可以說倒背如流。很小的時候，學校老師就告訴我們：資本主義的基本矛盾是社會化大生產和生產資料私人占有之間的矛盾，最有代表性的例子是資本家的牛奶賣不掉的話，就算倒入河中也不會分給窮人。美國還拍過一部反映資本主義罪惡的紀錄片《食品公司》，揭露了大型食品公司經營者為了獲取高額利潤不惜改變動植物的生長方式和生長周期，他們在經營上取得豐厚的利潤，而代價卻是公眾的健康和安全。

另外，資本主義還會造成社會財富分配不均，馬克思的「剩餘價值學說」認為在資本主義體制下，資產階級藉著對於資本財產的壟斷而剝削勞動階級，使得雇傭者只獲得生產利潤的一小部分。

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社會主義的優勢與問題

社會主義的優點在中國的一首叫做《社會主義好》的紅色歌曲裡有所體現，它形容「社會主義國家人民地位高」，不知道社會主義國家的人民有沒有真整體會到這種優越感。

社會主義在理想化的狀態下，社會財富可以公平分配，貧富差距很小。社會主義國家因為掌握了主要的生產資料，可以集中力量辦大事。

社會主義的缺點正如川普所言，所有美好的願景可能都是口頭承諾而難以實現。

資本主義和社會主義沒有不可逾越的鴻溝

資本主義和社會主義因為不同的人掌握生產資料，它們注定要相互對立，這種對峙也讓它們，相互借鑒、完善和發展。

20世紀的經濟大蕭條促使許多資本主義國家選擇了福利國家的道路，為窮人提供了「從搖籃到墳墓」的服務，被認為是社會主義和資本主義國家之間的中間路線。第二次世界大戰後，歐洲許多國家選擇了為人民提供部分或全面的社會服務體系。

現代福利國家從提供養老金、失業補助等現金福利，擴大到衛生保障、嬰幼兒保障等福利。

1917年俄國十月革命誕生了世界上第一個社會主義國家，二戰後，社會主義國家紛紛建立。冷戰鐵幕的對峙下，社會主義國家積弊叢生，不得不引進資本主義的市場經濟，蘇聯解體、東歐巨變後，原先的社會主義國家直接變成了資本主義國家。

目前，世界上共有14個國家在憲法中規定本國實行社會主義制度，其中有四個是以共產黨為法定的一黨執政國家，分別是中國、越南、寮國、古巴。但是這14個國家幾乎都實行了市場經濟，今天中國特色的社會主義，雖然在政治上繼續堅持公有制，但是經濟上卻一步步向資本主義靠攏。

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「你中有我，我中有你」的博弈

社會主義在資本主義國家有社會民主主義和民主社會主義之分。社會民主主義支持通過在自由民主體制和資本主義經濟體系下，通過經濟干預和社會干預的手段促進社會正義。社會民主主義支持代議制和參與民主，主張進行收入再分配，通過調控手段使經濟發展符合大眾共同利益，建設福利國家亦是社會民主主義的目標之一。典型代表是英國工黨、澳洲工黨、加拿大新民主黨等。

民主社會主義是一種把現代民主憲政和社會主義經濟合為一體的政治意識形態。民主社會主義屬於社會主義的範疇，它比一般的社會民主主義更為左傾。主要代表有巴西勞工黨、法國左翼黨等。

世界各國的社會民主主義政黨和民主社會主義政黨組成了社會黨國際，即第二國際。

在資本主義國家，也有資本主義政黨和社會主義政黨的博弈。以美國為例，民主黨內即有社會民主主義派別也有民主社會主義派別，是典型的社會主義政黨。而共和黨是主張經濟自由主義的資本主義政黨，它們二者經常相互博弈。川普是一位大商人，它的背後是共和黨，最近因為美墨邊境建牆問題和民主黨談不攏，宣布政府關門，還罕見地多次宣布國家進入緊急狀態。川普批評社會主義，不僅是槍口對外也是對內，他甚至還說：「中國比美國的民主黨好打交道。」

近些年，歐洲一些國家因為長期實行高福利，而陷入危機，比如知名的「歐豬五國」。福利國家可以說是一把雙刃劍，它是資本主義國家的社會主義政黨的一貫主張，而資本主義政黨為了不輸掉選票，也要提出相應甚至更好的福利政策。

高福利國家的問題主要表現在財政開支太大，加重了政府的負擔；全面福利政策導致一些人懶惰，不利於社會進步；政府對經濟的控制阻礙了市場繁榮。

再看看今天實行中國特色社會主義的中國，雖然公有制經濟的主體地位和國有經濟的主導作用沒有變，但是民營經濟在經濟結構中所占的比重逐步擴大，發揮越來越廣泛的作用。今天的中國面臨的問題並不比當年資本主義原始積累階段少，中國國有企業產能過剩的問題日益突出，為了消化這些產能，中國政府通過「一帶一路」計劃在沿線國家修建基礎設施，雖然美名其曰互利互助，但是天底下畢竟沒有免費的午餐，很容易讓人聯想起當年的帝國主義國家在中國修建鐵路的歷史。

社會主義不是什麼「票房毒藥」，資本主義也不是「靈丹妙藥」，它們誰也消滅不了誰，今天早已你中有我，我中有你，未來它們如果能互為明鏡，說不定能為人類謀更多福祉。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航