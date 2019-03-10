高雄宣布重慶將送一對貓熊，中國網民：諂媚台灣人

（中央社）高雄市政府今（10）日表示將籌備迎接一對來自中國重慶動物園的貓熊，市長韓國瑜指出，貓熊若來高雄有檢疫及居住的問題要處理，市府不會貿然行事，還是要徵求市議會的意見。但中國網民在微博齊聲反對，痛批「喪權辱國」、「諂媚台灣人」。

媒體報導，中國全國人大「台灣省代表團」代表、重慶籍的全國台聯副會長許沛，對高雄市長韓國瑜3月底參訪廈門、深圳等4城市表達歡迎，更期待韓國瑜日後能赴重慶交流，而「人要交流，動物也要交流」，她將在此次兩會上建議「向高雄市贈送貓熊」。

高雄市觀光局長潘恆旭除了證實將成立貓熊小組，並在臉書貼出貓熊照片，還寫著「融融？雄雄？」宣且指是致贈2隻貓熊給高雄，「一對公母貓熊雄雄和融融要來高雄了！」

據參與籌備相關事務的工作人員表示，將與重慶動物園等方面聯繫，擬訂完整的計畫，目前可能致贈1公1母的2隻貓熊給高雄，但名字不確定命名為融融或雄雄。

對此，韓國瑜今天出席在樺舍商旅舉行的農漁會簽約儀式前受訪表示，除了檢疫還有貓熊居住問題，最重要的是高雄市議會的態度，不管做什麼事情，都不會貿然行事，他會徵求市議會的意見。

高雄市議會上則有不同看法。

國民黨籍市議員黃紹庭、蔡金晏受訪表示，歡迎貓熊到高雄，可以帶來很大觀光效益，可望增加壽山動物園門票收入，有助於挹注營運。目前壽山動物園每年約有75萬人次入園參觀，門票收入約1500萬元。 民進黨籍市議員郭建盟說，餵養一對貓熊開銷年逾4000萬元，若再計入貓熊館興建，動物園預算要倍增，建議市府三思。民進黨籍市議員康裕成表示，願意支持引進貓熊，但堅持台灣不能被矮化為「國內運送」，盼韓國瑜能先研究華盛頓公約等相關規定，是否有其困難度，免得說出來又做不到，市民期待落空。

但有趣的是，新聞一出，中國網民齊聲反對，在微博新聞討論串反問許沛：「真的代表台灣嗎？」、「台灣省人民知道被你代表嗎？」許多網民主張貓熊不能送，「把許沛送過去」。

多數中國網民主張，如果一定要送，應該比照世界各國「租借」給高雄，不能免費贈送。也有網民援引馬來西亞前例，質疑高雄市財政不佳，根本養不起貓熊，「與其養不起送回來，倒不如不送」。

2014年，中國租借母貓熊「靚靚」和公貓熊「興興」給馬來西亞動物園，租期10年，每年租金100萬美元。去年12月，馬國土地與天然資源部長塞維爾說，由於政府耗費大量金錢飼養貓熊，人民表達強烈不滿，已要求他把兩隻貓熊提前送回中國。

「養一對熊貓」到底要多少錢？

高雄若養一對貓熊，壽山動物園需全年支出3千萬高雄市壽山動物園管理中心主任莊絢智今天說，壽山動物園年度業務費預算約新台幣3200萬元，估餵養照料一對貓熊1年約需3000萬元，等同壽山動物園整年業務支出。

莊絢智指園方無既有空間，若要養貓熊需選址建房舍、布設空調，約需兩年時間。估計還需一支含餵養及獸醫的5人小組；粗估不含人事費，一年約需3000萬元；貓熊食用的10多種竹子初期要採購，未來需規劃種植。不過，莊絢智表示，貓熊輸出需經中國中央林業部門許可，所以相關輸出仍要視中國方面的決定。

Photo Credit: 中央社

2008年12月23日中國贈送一對大貓熊「團團」與「圓圓」給台灣（來自四川臥龍自然保護區，現居於台北市立動物園），而於2011年4月16日台灣也回贈給中國一對長鬃山羊與台灣梅花鹿（送往山東威海市森林公園）。​​

根據過去台北市動物園引進團團、圓圓的經驗，貓熊要到高雄也得經過相關程序，農委會林務局組長夏榮生指出，大貓熊是《野生動物保育法》規範的瀕臨絕種野生動物，同時也是瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）附錄一的物種，因此大貓熊輸入案必須同時符合這兩規範。

夏榮生表示，依照《野生動物保育法》24條規定，保育類野生動物的輸入輸出，必須經中央主管機關許可才行，壽山動物園是公立動物園、符合申請輸入的資格，但要經過審核。陸委會則指出，依據國際華盛頓公約CITES規範，若重慶動物園有意贈與大貓熊，可循台北動物園引進大貓熊模式處理。

你不知道的「中國貓熊外交史」

中國「貓熊外交」歷史，可追溯至西元685年唐代女皇武則天時期，當時武則天贈送二隻貓熊給日本天武天皇，是歷史記載最早的「貓熊外交」。

從西元685年到1982年，中國一共向國外贈送了約40隻貓熊。1941年，當時的總統夫人宋美齡贈送美國一對貓熊，以表救濟中國難民的謝意，貓熊自此開始以外交使者身分，被贈送到各國。

1949年中共取得政權後熱衷「貓熊外交」，將貓熊贈送給各個友好、或欲建立友好關係的國家，這時期「出訪」的貓熊都具有政治意涵或目的。

從1957年至1982年，共有23隻貓熊被贈送給前蘇聯、北韓、美國、日本、法國、英國、德國、墨西哥和西班牙等9個國家，藉以促進雙邊友好關係。

最早接受中共贈與貓熊的國家是前蘇聯。1957年，名叫「平平」的貓熊抵達蘇聯；1959年，另一隻叫「安安」的貓熊也被送往蘇聯與「平平」做伴。另一個中共長期盟友北韓，也在1965年至1980年間先後獲贈5隻貓熊。

1956年至1957年，美國邁阿密稀有鳥類飼養場以及美國芝加哥動物園，分別向中國表達希望以貨幣或動物交換一對貓熊的想法。

中方於1957年同意，但設下「雙方互派人員到對方動物園訪問並領取交換的動物」的條件，後遭美國國務院以「不同意直接與中國進行動物交換」否決，因而作罷。

1972年2月21日，美國總統尼克森訪問中國，並安排尼克森赴北京動物園參觀，也看了貓熊；在此後的一場宴會上，時任中國總理周恩來表示將贈與美國二隻貓熊。同年年4月，「玲玲」與「興興」抵達美國華盛頓國家動物園，第一個月，參觀者就達100多萬人次。

但到1982年，中共當局宣布開始停止贈送貓熊，改由「租借」或「科技交流」方式讓貓熊出國，傳統的政治性「貓熊外交」時代宣告結束。之後，中國只有贈送過台灣與港澳貓熊。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜