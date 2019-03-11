【福島核災8周年】日本災民：雖然有點厚臉皮，但還是請大家將我們當教材

今（11）日是福島核災八周年，由台灣環境保護聯盟、全國廢核行動平台、台灣教授協會、台灣基督長老教會等民間團體發起「福島核災八周年 – 2019年民間能源會議」，立委黃國昌、陳曼麗、陳歐珀及前中研院院長也到場致意。

這幾年擁核團體在許多場合表示，福島核災沒有人死亡，代表這個災害沒有什麼厲害，也說日本的核電廠已經重啟了，發生事故的國家都重啟核電了，代表核災不怎麼樣。綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰批評，這全是謊言。

居民都回災區、當地都沒汙染了？

洪申翰表示，日本政府為了要在東京奧運前讓災民的數字於帳面上歸零，加快解除避難區域的居住限制，不只將輻射的安全暴露值從每年1毫西弗提高到20毫西弗，也要求原居民如不盡快歸回，將取消補助的津貼，刻意對外製造居民返鄉的假象。目前仍有超過4萬名福島前居民在外避難（從2012年避難人數為16萬人）。

日本政府在2017年3月開始陸續解除福島縣浪江町及飯館村地區的避難指示，不過根據綠色和平實際調查，即將在2023年開放居民回歸的浪江町大崛社區，當地平均每小時的輻射劑量為4微西弗（安全標準為每小時0.23微西弗的暴露值），平均超標17倍，最高輻射量甚至達每小時24.3微西弗，超標100倍。

正在日本參與311相關活動的綠盟，日前訪問日本地球之友（FoE Japan）事務局長滿田夏花，她受訪時指出，核電事故之後，受到輻射污染的物質廣泛擴散，日本區域內部出現很多輻射汙染，農林漁業都受到影響。她指出，土壤裡所含的輻射汙染物質，會漸漸沉澱並且附著在土壤中，不同地區汙染的嚴重程度不同，「看不見這些汙染，就認為好像什麼事情都沒有發生過、很安全，這樣的說法是不對的。」

現場也公開一封由日本廢核辯護律師團全國聯絡會代表河合洪之，去年寫給台灣人的信，內容寫道，說沒有人死於福島核災，但至2018年3月止，已有2222名死者被福島縣政府認定為「核災關聯死」，也就是因長期避難生活帶來身體情況惡化，或過度疲累所導致的間歇性死亡。河合弘之批評，僅用直接致死來評斷福島核災的代價，不但過於簡化，絕大多數日本人想必也感到憤怒。

日本剛舉辦福島核災8周年紀念會，會議上有福島居民表示，「今後不管怎麼做，我都不覺得福島有可能恢復原狀。已經失去的東西不可能再回來了，雖然如此還是要不斷的傳遞，因為我們不希望再有像我們一樣的受害者出現。雖然這樣說有點厚臉皮，但請大家記得以我們的教訓為教材，不希望看到這樣的事發生」。

日本核電都重啟了？

因為福島核災，2013年開始，日本政府制定了新的核電安全基準，審查標準更加嚴格。根據日本財務省資料，截至今年2月，日本一共有60座核電機組，其中確定重啟的只有9座機組，佔整體15%，另外確定或正在申請廢止的機組高達40%（有24座），另外12座仍在等待重啟審查中，還不確定能否通過審查。

原子力資料情報室共同代表伴英幸指出，有的地方政府，如新瀉縣政府就認為，在福島事故弄清楚之前，他們不會重啟核電，以至雖然符合重啟核電基準，但至今都遲遲未能重啟。

洪申翰也指出，因為提升安全費用，全球核電站建設費用大幅膨脹，日本核電海外輸出也面臨失敗，今年1月，日本跟英國合作核電廠的興建計畫宣告失敗，另外日本政府也被迫放棄在土耳其和越南的核電建設項目。

日本前首相：福島事故發生後，我徹頭徹尾的清醒了

曾經挺核的日本前首相菅直人昨日參加首都圈反核聯盟在國會前的抗議行動，致詞表示，

「福島事故發生以後，我的意識轉變了，我發現距離福電核電場半徑250公里中，有5千萬人要避難，而這樣的避難生活會持續30-50年。」

他指出，核電是和戰爭一樣嚴重的災難，甚至比戰爭還要嚴重，風險是相當高的。他說日本不需要核電，世界也不需要核電，應該使用再生能源取代核電。

綠色和平能源專案經理李之安說，核能的確是可以穩定發電的能源，但可能發生的風險不是我們可以承擔的。她說日本東京電力和日本政府去年9月才承認，無力處理福島核災產生的輻射汙水，計畫將超過100萬噸的汙水排到太平洋。日本經濟研究院2017年預估，日本福島核災的除役、除汙到補償，總花費將落在4490至6280億美金。

以核養綠領銜人來踢館：福島核災真有死人嗎？

另外今日上午的會議插曲，在一開始台灣基督長老教會鄭英兒牧師為福島災民祝禱完畢，去年「以核養綠」領銜人黃士修突然從位子站起，質問福島核災是否真有死亡人數，現場也有民眾憤怒拍桌，要他出去。

Photo Credit: 關鍵評論網／黃筱歡 攝

核一、四廠所在地的區域立委黃國昌也到場傳達在地居民的擔心，憂心核廢料未來無處去，還留在核電廠內。黃國昌說，當初台電和政府告訴居民，時間到了，隨著科技的發展就可以處理，等到核電廠終於要除役了，現在核廢料到底要放在什麼地方，沒有辦法解決是不是丟在原地？

立委陳曼麗也批評，昨天馬英九召開能源會議，只是把「核能幫」聚集在一起，她表示民間能源會議應該還是要認真思考台灣的未來，禁不起像福島這樣的事件發生。立委陳歐珀則表示，馬英九和朱立倫目前正在推動「重啟核四」公投，將來台灣是不是真能脫離核能夢魘？還要靠民間來發聲。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊之瑜