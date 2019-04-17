旅鴿滅絕之謎：從50億到0，人類只花了50年時間

撰文：黃文山、李壽先、洪志銘

重點提要：

19世紀初，北美洲東部的旅鴿數量龐大，有人估計當時總數多達50億隻。

人們濫捕以及棲地改變，旅鴿數量逐漸減少，1914年9月1日，最後一隻旅鴿在美國辛辛那提動物園死亡，這一個物種宣告滅絕。

Photo Credit：科學人

你能想像一種曾經遮天蔽日的鳥類，可以在短短50年間，數量快速下降而終至滅絕嗎？在19世紀初，北美洲東部的天空仍可以見到數量龐大的旅鴿（passenger pigeon）成群遷徙，在歷史記錄中，曾經有人形容一個遷徙的旅鴿群體，就像是一條在天空流動的河流，需要長達3天的時間，才能讓整群旅鴿飛越一個地區。

但是從19世紀末葉開始，旅鴿的數量卻快速下降。在1914年9月1日，一隻名為瑪莎（Martha）的雌性旅鴿，也是整個物種的最後一隻個體，死於美國的辛辛那提動物園。瑪莎的逝去，不但代表一個傳奇物種的消失，也使得旅鴿成為一個保育象徵，讓全球人們開始關注人類行為導致的物種絕滅。

飛鴿過境，遮天蔽日

初估50億隻的旅鴿曾被認為是永無止境的資源（比你家後院的麻雀數量還多很多）。夏季時，旅鴿廣泛分佈在北美洲東部，牠們在此覓食及繁衍；冬季時向南遷移到美國南方過冬。旅鴿就像家鴿一樣，喜歡成群結隊一起飛翔及遷移，但旅鴿的群體大上許多，牠們經常數億隻一起飛行，一飛上天，遮天蔽日，吵雜的叫聲足以蓋過任何聲音，待過的森林到隔天早上有如颶風過境：樹枝折斷、樹木幾乎毀壞殆盡，而且地面上留有超過30公分厚的鳥屎。19世紀初，曾經有人記錄到一棵樹約有100窩巢（每窩一顆蛋），鳥蛋過多的程度幾乎像是掠食者的美味自助餐一樣，想吃哪一顆自己挑。

當時，旅鴿常被捕捉當成餐桌上的佳餚或者絞碎當成養豬的飼料，一箱箱的旅鴿由火車裝載運向美國各地，因有利可圖，許多捕捉旅鴿的職業獵人應運而生。

鐵路和電報的發明，甚至加劇了旅鴿的商業獵捕與販賣，獵人之間可用電報快速互通旅鴿繁殖地點的消息，他們捕捉大量的旅鴿後，以每打31美分的價格賣出，旅鴿一噸噸地被運走當成食物，而這些食材大多都運往美國東部城市成為餐廳菜單上的選項之一，羽毛則做成床墊使用，旅鴿在當時成為了全美國販賣的商品。

獵人除了使用傳統的弓箭、彈弓和槍枝獵殺外，還會把一棵棵樹燒掉，如此，每一棵樹約可抓到上千隻的旅鴿。僅僅50年的時間（19世紀中葉到末葉），旅鴿由數十億隻降到僅剩千隻。

19世紀末葉，有識之士開始注意到旅鴿的族群正在快速下降之中，可是為時已晚。1900年，最後一隻野生的旅鴿在俄亥俄州由一名14歲男孩射下，至此，野生旅鴿的命運畫下永久休止符。

除了人類大量捕殺外，砍伐森林也被認為加速了旅鴿的滅絕。橡樹（果實為旅鴿的主食之一）常被當成寢具和家具最優良樹材之一，又為了增加果樹或農作耕地之所需，歐洲移民大量砍伐橡樹開墾成農地。在此雙重壓力下，旅鴿的野外棲地遭受大規模破壞。

在野生旅鴿滅絕後，人們曾經試圖以人工飼養繁殖的方式恢復旅鴿數量，但失敗了。美國鳥類學者協會在1909～1912年曾經懸賞，找到野生旅鴿的人可得1500美元獎金，可是這筆獎金從來沒有人領過。直到人類飼養的旅鴿瑪莎1914年在辛辛那提動物園過世，整個旅鴿家族澈底滅絕。瑪莎的屍體被放入冰塊裡保存，送到了史密森尼學會做成剝製標本，保存於美國的國立自然史博物館至今，供人憑弔。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航