以色列研發出透明的「人工皮膚」，用「噴」的解決燒燙傷患者換藥痛苦

燒燙傷患者最煎熬的過程，莫過於換藥。換藥時，紗布撕開、棉花棒碰到肉的過程，都令患者痛不欲生。為了減低患者痛苦的時間，每次換藥醫院也都要出動6～8名醫護人員同時進行。但近期，以色列醫療公司發明一種名為 SpinCare的透明人工皮，除了可以免除換藥的痛苦，噴射式的設備也可以讓醫護人員輕鬆為患者貼上敷料，可以說是燒燙傷患者的福音。

燒燙傷換藥：8名醫護幫忙，患者還是痛到「像刀子割過去」

《大紀元》報導，燒燙傷患者真皮層的皮肉重新生長，需要數週到半年，所以醫護人員會在傷口上覆蓋敷料（如紗布、人工皮等），隔絕病菌、防止水分流失。三軍總醫院外科實習醫師張嘉敏說，敷料下的傷口會不斷滲水，因此需要每天換藥兩次，吸去水分。

換藥的過程需要先將舊的敷料取下，用棉花棒清潔傷口，清完後蓋上燒燙傷藥膏，最後貼上新的敷料，由於傳統敷料容易沾黏傷口，患者每次換藥時，又要再面對一次傷口拉扯的疼痛。《時報週刊》報導，陽光基金會北區中心主任王佩珊說，也患者形容當棉棒劃過鮮紅色的肉，即使力量再輕，也像「拿把刀子割過去」。

《天下雜誌》報導，換藥的過程，熟練的護理人員需要30分鐘，不熟悉的護理師可能要花上兩個小時。林口長庚副院長鄭明輝表示，一名傷患一天需換藥兩次，需要抬患者的手、腳、刷傷口、敷藥、包紮，平均一次動員6至8名護理人員，才能在最短時間內完成，減輕患者痛苦。但若不檢查傷口、換上新的敷料，可能引發細菌感染，最嚴重可能導致敗血症、截肢，甚至死亡。

根據世界衛生組織的資料，每年光是因火導致燒燙傷死亡的人數估計在26.5萬之譜，除此以外，數百萬傷燙傷患者則是留下終生的肢體障礙。

以色列開發透明「人工皮」，一把噴槍解決換藥問題

但《以色列時報》報導，以色列一家醫療科技公司Nanomedic技術有限公司，近期開發出一種新的人工皮，名為 SpinCare。 SpinCare 的設備，由一把輕質的噴槍，和裝有溶液的拋棄式安瓶組成，醫護人員只要操作噴槍，就可以 噴出奈米材質的溶液，溶液碰到患者皮膚後，就會變成固狀的透明人工皮，覆蓋患者的傷口。

醫護人員可以在不接觸患者皮膚的狀況下，替患者敷上SpinCare，有助於防止感染。另外，由於SpinCare是 透明的敷料，可以讓醫生直接檢查傷口，不需要再把紗布拆掉才能檢查，且治療過程不需要任何進一步的敷料。

此外， SpinCare的噴槍也可以根據 患者的需要添加其他藥物，比如抗菌乳膏、抗生素、膠原蛋白、大麻素等。而這層人工皮噴灑一次即可維持1～3週，且治療後1～2天內就能碰水洗澡。如果新皮膚組織再生， SpinCare 還會自然無痛地剝落。最重要的是， SpinCare的 設備輕巧易於攜帶，治療過程只要30秒～1分鐘。

花6年把設備變成可以「帶著走」的噴槍，未來將在歐美推出

總部位於以色列 盧德（ Lod）的的Nanomedic公司擁有約8名員工，是醫療公司Nicast的子公司，Nicast專門將「靜電紡絲技術」用於醫療設備。Nanomedic公司的執行長巴拉克（Barak）表示：「當我們試圖尋找靜電紡絲技術的其他用途時，我們想到了傷口護理。」 團隊花了大約6年時間，才把「靜電紡絲機」縮小成容易攜帶的噴槍形式。

SpinCare已被試用於以色列及歐洲的多家醫學中心，包括 位於以色列 第二大城特拉維夫（Tel Aviv）的伊奇羅夫（Ichilov）醫學中心、位於以色列第三大城海法（Haifa）的瑞本（Rambam）醫學中心等。

《新唐人》報導，試用的30歲的燒傷患者羅滕伯格（Avi Rottenberg）表示：「相較於傳統治療需要包覆整隻手臂，新療法只需要事先清理傷口，然後使用SpinCare覆蓋整個燒傷區域。這終結了過去每天早晚需要打開紗布檢查傷口所帶來的痛苦，我現在非常滿意，新療法確實讓我少受許多罪，而且治療傷口的同時，又不需要一次次的打開檢視傷口有沒又被感染。」

以色列的國家燒傷中心主任海克教授 (Josef Haik）表示，這技術將為醫療人員帶來許多好處，因為它操作便利，與傳統的敷料治療方法相比，不但有助於降低感染率，還能直接監控傷口狀況，大幅提高治療效率。

巴拉克説，SpinCare一開始是為醫院和護理站開發的，但未來也可以應用在救護車、消防包等緊急情況，甚至用於戰區醫療中心。 目前SpinCare已獲得以色列監管部門核可，開發者計劃於2019年中先在歐洲市場推出，之後將在美國取得FDA批准。

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核稿編輯：楊之瑜