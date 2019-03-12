文：楊逸飛（全教總幼教委員會／公幼教師）

近日因兒虐事件平凡，耳聞立法院現正磨刀霍霍，希望依照民意，在幼兒園內裝設監視器，以維兒童和幼兒的安全。針對幼兒園內是否該裝監視器，在近期已引起不少的討論，筆者身為教育工作者的立場，想針對一般社會大眾對於此議題的認知做些討論與觀念釐清。

幼兒園內裝監視器，其實無法真正預防幼兒被虐待

監視器對於能否預防成人對於兒童施虐的效益，其實有很大的疑慮。從犯罪防治的觀點來談，中正大學犯罪防治所於研究生陳燕瑩早在2007年就做過一篇「監視錄影器防制竊盜犯罪效能之研究－警察與犯罪者之觀點」的研究，該研究同時從警察與犯罪者的角度來看監視器的效能。

研究結果發現：增設監視錄影器後，轄區竊盜案件的減少並不明顯，無法證明有預防犯罪的效用，而且竊盜犯甚至因監視錄影器影響行竊決意後，產生了犯罪移轉的現象。（犯罪移轉：原想預防某區的犯罪，但卻難以遏止犯罪動機，犯罪者可能轉而對其他對象或地點實施犯罪，產生替代效應）。

從這個立場來分析，「真正有意」要虐打孩子的成人，就會選擇在監視器看不到的地方進行，或是換在別的時間、換成別的對象來施為。

通常在裝了監視器的地方會虐打孩子的，絕大多數都是因為當下情緒失控造成，但情緒失控只是爆發點，許多被指控虐童的老師，很多是處在極高壓的工作環境底下，長期累積之後才爆發，爆發的當下，就算知道有攝影機，也因為無法控制自己而無法在意。換言之，所謂「拍到虐打兒童的事件」其實屬於結果，在這之前就有很多的「原因」才會造成這個結果，如果不針對「原因」進行處遇跟改善，單就一支監視器，根本無法解決問題，而且，只會造就更多的問題。

高壓與不友善的職場條件，才是造成幼兒園發生兒虐的原因

我前述所說的高壓環境，大家或許還沒有概念。我且打個比方，一般的家長在跟家中1位或2位孩子朝夕相處，一定就會有壓力，再加上工作等等因素，都很期待孩子可以到幼兒園，至少讓自己可以專心工作、休息或喘息一下。

那各位思考，當一個成人面對15位小孩的時候，那種壓力豈止百倍？若其中有幾位孩子開始哭泣或身體不舒服，那種場面大概可用「哀鴻遍野」來形容，而且還要持續8小時。喔，不！再加上幼兒園的課後班，其實是8小時以上。

除了孩子本身之外，幼兒園的老師還要面臨各種家長的要求、行政的作業、課程的規劃（私幼的老師還外加低薪），在這種高壓工作條件底下，有多少人可以挺得住？保住自己毫無情緒？

我們也很常在電視新聞當中看到，許多公眾人物平時都是溫文儒雅，但是當鏡頭不斷對準他，再有修養的人，都難免會被激怒，更遑論我們只是一介小小的幼教老師，為何卻需要像楚門的世界一樣，工作時間無時無刻都被監視著？

教室內的監視器會扭曲教育的本質

除了無法達到嚇阻犯罪的功效，監視器進入幼兒園教室後，更會破壞家庭與幼兒園的信任感。有些人主張，裝了監視器後，主要是用於事情發生後的調查，只要不隨意調閱就好了。但問題來了，所謂的「事情」是誰可以認定的？以下的場景大家應該很好想像：

家長看到中班的小明手上有紅腫，就問小明怎麼了，小明也不知道，家長就懷疑是不是旁邊的孩子故意攻擊小明？或是老師虐打小孩？家長因此覺得事情很嚴重，所以就向園所要求調閱監視器，基於要調查真相，園所無法拒絕，只好一群人只好看了一天的監視器…結果發現小明可能是自己在教室移動的時候撞到手臂的，但家長還是不相信，要求調閱前兩天的影帶….。

一旦教室內裝了監視器後，是不是所有人都可以主張要釐清孩子的問題，所以可以調閱？監視器只有畫面沒有詳細的聲音，對於影像的詮釋，很常受到當事人心中的偏見影響，這些偏見可能造成錯誤的解讀，對學校、孩子、其他孩子還有家長們，都只是一種撕裂與分化。

回到主體，筆者以為，學校在本質上是教育的場所，我們能理解家長關心孩子的心情，也清楚家長想要時時刻刻照看孩子的擔憂。但實際上，教育的過程就是要教導孩子，這世界上不會有人會24小時看顧著你，生活遇到了問題，最重要的就是之後可以怎麼處理？該用怎樣的心態面對？該如何尋求協助？對於可能犯錯的孩子，我們則要給予機會，因為這裡是「學校」，是一個「教育的殿堂」，是允許孩子「犯錯與學習」的地方，這些過程，都需要靠老師耐心的教育跟引導，才能讓孩子有所學習，不會是監視器就可以做到的事情。

我們是學校不是法庭，學校和家長最不該做的，就是拚了命追根究柢，挖出事情的真相，然後開始審判誰是誰非，然後定罪。

話說從頭，家長送孩子來，定然是希望可以相信幼兒園與老師，如果連老師都不肯相信而堅持要用監視器，那你為何要送孩子來學校呢？

除了家庭，學校幾乎應該要算是社會最安全的公眾場所，也必須要夠安全，家長才有辦法安心把孩子託付給政府，但如今我們的立法委員，不從根本的職場條件、師資來源、公眾與校園安全…等層面政策來下手，讓學校可以更安全，卻確認為學校裡面可能時刻都有犯罪者，所以需要裝設監視器？這是一種怎麼樣的思維？我們送孩子來應該不是一種想等待犯罪發生的心態吧？（例如：「你看吧！還好還好有裝監視器！果然打小孩了！」）

兒虐案件的最大宗根本不是老師

如果你還是覺得不太放心，擔心孩子在學校被施虐，所以希望裝設監視器，那我舉個數據給你聽聽。

依據衛福部統計處的網站，在類別3.5.10兒少保護資統計資料中，2017年兒虐案件，施虐者身分為父母的總計有3031件，遠遠超過於老師的283件；2018年的前三季，施虐身分為父母的也有2350件，老師則為129件。

若按照社會當前為了保護兒童被虐所以裝監視器的邏輯，那麼，最該裝上監視器的，就應該是在孩子的家裡面，各位家長你說對嗎？但你真的相信在家裡裝了監視器就不會有父母虐待兒童？靜下心來想，那些虐童的人固然不對，可誰有真正去思考造成虐童的原因是什麼？

我們再看依照3.5.12施虐者本身因素分析，位居最高位的是缺乏親職教育知識（1776件），體罰與不當管教為其三分之一（618件）。我想對育兒的基礎知識不足、壓力過大、社會支持不夠，才是虐童的主要因素，有多少案件是年輕的父母？前陣子甚至有未滿18歲的媽媽虐死自己的女兒；有多少案件是父母處於高壓的狀況下產生？這些原因如果都視而不見，裝了監視器有用嗎？

建立對主要照顧者的友善職場條件，才能根本預防兒虐

我想到這邊大家應該都很清楚，以當前社會發展的狀況來說，對於育兒歷程整體環境的支持程度，才是兒少保護的正向催化因素，只有建立對於主要照顧者（父母和教保服務人員）的友善支持環境，才能降低對兒童的傷害，就家庭層面而言諸如：回歸正常工時、提高育嬰假福利、提供足夠的育兒知識與技巧、建立良好的社區環境、鏈結緊密的社會關係…等，這些環境改變了，家長自然可以好好的照顧幼兒； 就幼兒園層面而言，已經超過30年未調整的幼兒園師生比（1：15），也應該通盤的檢討，此比例對現場壓力與品質有多少影響？還有準公共化政策，到底有沒有為教保服務人員塑造一個更友善的環境？坊間又有多少幼兒園沒有依法晉用合格的教保服務人員？

若這些根本的問題都不去處理，只是在一個成效不明的監視器上大做文章，對於國家整體的生育率是毫無幫助，單用「監視的角度」，去預設所有人都會刻意傷害兒童的思維，是一種不健康的公民意識。

參考資料：衛福部統計處兒少保護相關資料網站

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航