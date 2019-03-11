【插畫】整個《還願》裡的悲劇，都是沒有家庭醫師的觀念

看了《還願》的遊戲畫面和劇情，覺得實在是非常的憤怒和難過，從美心出現身心症狀就醫檢查無異常開始，事情都還是有轉圜的餘地的，請你轉診去精神科，並不等於女兒有精神病，不接受醫療轉介，不想看精神科，撕毀診斷書都好。

但是你還有家醫科。

整個劇情裡的種種悲劇，都是沒有家庭醫師的觀念，不知道要看家醫科引起的，只要有一個好的家庭醫師，就可以控制住整個場面，最少阻斷掉美心的症狀循環，有需求再與精神科合作，根本用不著什麼何老師出場。

而還願裡頭美心所患的，可能就是「恐慌症」。

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沒有來由地突然發生，胸悶，心跳快，呼吸喘，手抖，手腳麻，每個患者的症狀或有些微不同，可能伴隨失去控制感或覺得快要死掉，這就是典型的「恐慌發作」症狀。

而我們在美心身上看到的，更精確來說是「恐慌發作」的「症狀」，但是恐慌發作不代表就是「恐慌症」，也可能有許多共病（共同存在的其他疾病）甚至是一些身體疾病，尤其是恐慌發作的症狀與「氣喘」和「心律不整」幾乎一模一樣，所以才需要臨床醫師替我們一一分辨。

上述四大類的症狀所列13個症狀，只要滿足四個並排除身體原因，就稱為恐慌發作。

最重要的是，恐慌症在精神科診斷分類上屬於「焦慮性疾患」，有些人會以「自律神經失調」來概括稱呼焦慮性疾患這類疾病，由於會以很喘的表現來急診，醫療人員也會暫時以「過度換氣」稱之，但不管怎麼說，都不會歸類為「精神病」喔！

因為一般人不太了解恐慌發作的關係，醫師檢查正常，還是覺得身體有問題，常造成患者到處求醫，到處逛醫院。

30年前的台灣，還是家庭醫學科的草創期，但現在不是了，好的家庭醫師，到處都有，為了避免《還願》中發生的憾事，及早給予患者正確的診斷與治療，才是終止就醫輪迴，避免偏方的捷徑。

本文經秒懂家醫科授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航