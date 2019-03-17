「揚州八怪」金農與鄭板橋的人生啟示：瀟灑坐看雲起時，才是最終的勝利

清朝初期的藝術界也有著頗為尷尬的一段時期，特別是在江南一帶，這裡充斥著大批的明末名家董其昌的嫡系。由於政治矛盾的心緒，當時有一些藝界人士受到明代義士情緒的影響，流行的書畫風格都是以大自然風物和山水為主，主要的原因是希望能夠透過筆墨、丹青，在字裡行間抒發被異族統治的心情。在這時期，書畫界孕育、造化出了極具代表性的人物，例如弘仁、石濤、朱耷等藝壇領袖。 其中的石濤，由於他有著明末皇室的血統，當時藝術界文人都以他為馬首是瞻。從此以降，有清以來不斷地代有高人輩出，像金陵八大家的作品，也都有別於有明以上書畫的風格。

在乾隆期間，江南地區的揚州也出現了所謂藝術創新派，後人稱他們為揚州書畫派。在揚州的藝術圈中，最為有名的就屬「揚州八怪」——高翔、羅聘、黃慎、金農、汪士慎、鄭燮、李方膺、李鱔。所謂的八怪並不僅僅只是八人而已，他們之所以會名重一時、獨領風騷，在於他們的書畫除了極具個人色彩之外，從作品中也反映出當時政治的弊端以及人民的訴求。從八怪之中的首領——金農的生平來了解，金農本來是錢塘江人士，後來落籍於揚州，他是一位特立獨行、 從小天資就極為卓越的才子。後來又受到西泠名家丁敬的薰陶，使得他在藝術才學與內涵上更上層樓。只是金農的仕途生涯始終坎坷，受試不第，由於終年的鬱鬱不得志，只能放情於山水天地。再加上膝下無子，配偶早逝，更令他覺得人生無常，仕途無望，於是性情更顯得流蕩不拘。 我們可以從金農所畫的作品中，感受到他心中的無奈與落寞。由於他腹載五車，胸墨無限，文江學海頗受有清一代文人墨客的愛戴，於是被推崇為揚州藝文壇場上的領袖。

或許因為命運撥弄，他中年也曾忘情於佛道之中，往返於江浙一帶的道觀和寺廟，託情於黃冊與佛像之中，因此在他的著作中也有極多佛菩薩聖像的繪製。金農除了擅長於作畫之外，也精通於金石篆刻以及古董收藏。他擅長於書法，對於隸書更是獨步於當時，筆墨的用法更是獨特難尋，氣勢萬鈞，力透紙背。金農在畫作上也堪稱是奇才，有別於當時傳統畫家，年過五十好幾之後才全力於畫作創作。但由於他的百龍之智及卓越的才氣，使他不但後來居上，更以他獨特的筆法、古拙的線條、奇異又鮮明的凝練墨色，令人耳目一新，難怪也曾洛陽紙貴，名重一時。

其實揚州八怪之中，在後來的歷史上，更受人爭議、名氣也不遑多讓於金農的便是鄭板橋。他成名的原因，並不僅僅只是他六分筆法的書法而已，而是他的行事風格和優美的人格很受當時人們的愛戴。在八怪之中，他也算是一位全才，歷經清朝三位皇帝——康熙的時候已初試啼音中過秀才，雍正即位期間他又中過舉人，到了乾隆當皇帝的時候，他也得到進士的榜位，可見他的學問沒有話講。

鄭板橋的一生頗具傳奇色彩，敢諫不怕死，不畏懼權貴，不怕丟烏紗帽，只要能作為百姓的喉舌，他都身先士卒、赴湯蹈火，甚至於敢和朝廷的頒令作對，因此雖然他的考運不錯，但是官運卻不怎麼亨通。他曾經在擔任知縣的時候，由於當時遭逢饑荒，他逾越權限，不顧同儕的阻擾，先把官糧借貸給老百姓，使得原本將要活活餓死的一萬多條人命獲得了救援。不但如此，他為了要讓饑民們有收入、有飯吃，假借名目修造地方，創造工作機會給大批的饑民。他完全不會畏懼自己的下場，只是不忍心看到人民受饑、受寒，無瓦錐之地可容身，這種視民如子的氣度贏得了不少的人心。更特別的是，他曾經怕人民寫了借條而有壓力，再加上那年秋天農作物收成又不好，百姓們蹙額愁眉、憂心忡忡，為了要讓民眾們放心地過冬，他揪合了民眾，把他們當初借糧所寫的欠條當眾給燒毀，這令當地的百姓更視他為神明一般地敬重。鄭板橋為官極為清廉，在他任內十幾年當中，沒有發生過任何一件弊案或冤屈。雖然他只是一員七品芝麻小官，但是在他擔任知縣期間，他的清廉名聲連微服出巡在外的乾隆都有耳聞。後來乾隆還特地到他擔任知縣的地方召見過他，事後給了他書畫史官的頭銜。

因為從不收取任何民眾的饋贈和金錢，鄭板橋到了晚年，一方面身無長物，更無積蓄，再加上平日裡對於飲食也不加講究，簞食瓢飲，因此到了最後健康不佳，感覺力不從心，無法再為民付出心力，於是辭官四處遊歷。他離開官場時，身上只剩下幾本書陪伴，最後落腳於揚州，隱姓埋名地煮字療飢，靠賣字畫維生，因此被當地人所看重，無論是詩、書和畫作，當時的揚州人們都把鄭板橋當成丹漆隨夢及鞍前馬後的佼佼者。

跌倒處勿停留 成功處疾走過

我和陳穀雷相識時間極久，雖然他年紀比我大上許多，我所上的一些課程，他一有閒暇便會出現，我心裡對這人倒是挺欽佩的。據我了解，他是四〇後出生，現在也近不踰矩的年紀了。他在一次的茶敘中對我說道：

「老師啊！我的人生似乎只能用浮生如寄、福不盈眥來形容吧！只是可惜到了這把歲數，才覺得浪費了。這是不是就像古人所說的韶光虛擲、歲不我與啊！可是想想，我從年少起從來就沒有廢日曠時、玩日愒歲過，一直都是為家人、事業、夥伴而打拼……這一生中就如同電影情節般高低起跌，好的時候，我從未想過要揮霍、享福；低谷的時候，我也始終未曾逃避或認輸過。我療癒的方式就是跌倒時絕對不會趴在原處等著救援，或要他人來舔拭我的傷口，通常我都勉勵自己，於跌倒處絕不停留，於成功處莫做久留。這樣子已經悠悠忽忽七十年快過去了，現在我思考的已經不是名和利、去和留的問題，而是在人生的尾巴，思考著來這人生一遭，所為為何？以及要留存些什麼精神遺產給身邊有緣的人及後代？」

聖人們曾經說過：「你不能因為看到天上無端飄落的花雨，心中就充滿了幸福；你也不能因為路邊的枯木、稜石默不作答，就充滿了沮喪。」有些人已經習慣了在他的人生路途中，有一套排遣療癒自己的方式，當他中槍的時候，他會在踉蹌、蹣跚的步履中，順便仰望虛空中偶然飄過的雲彩，做為內心創傷的祭品。稍微堅強一點的人，不會急著起身，無的奔跑，他會從黑暗中等待黎明再現，就像死了丈夫的寡婦期待著晚晴一般。許多人無法接受命運低潮時期所遭遇的蠱毒，卻習慣於滿堂的喝采和掌聲，這就不是英雄的絕對、勇者的壇場。人最終的勝利是在生命終期時，可以瀟灑地坐看雲起。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航