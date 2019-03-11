批「重啟核四」公投其實是「2合1」，詹順貴：是在「詐騙社會」

為使台灣續用核電，擁核方2月提出「重啟核四」和「核能減煤」2大公投案，中選會正審查第一階段連署。不過，前環保署副署長詹順貴今（11）日出席「福島核災八周年 – 2019年民間能源會議」，批評這2項公投提案在法律上的不足，是在打高空、詐騙社會，如果通過後權責機關將很難執行，呼籲中選會這次審查，要好好把關。

卸下公職，詹順貴今日以律師身分出席民間能源會議，他表示稍早各界從地質、產業上分析再生能源，已經講得很多，他自己是學法律的，從法律上來分析最近2大核能相關的公投案，究竟合不合法。

「重啟核四」公投，其實是2案合併1案

詹順貴指出，由黃士修提出的「核四重啟商轉發電」公投，內容其實包括2項政策事項，包括「核四啟封」與「核四商轉發電」。

「重啟核四」主文：「您是否同意核四啟封商轉發電？」（重大政策創制案）

詹順貴表示，核四2部機組均未完工，且施工進度不一，加上之前有馬政府時代「核四封存」的決策在，所以這項公投其實包括了「核四啟封」、「核四運轉發電」2事項，已違反了「一案一事項」的公投規定。

詹順貴說明，核四啟封屬於複決案，在討論能否正式運轉之前，必須先否定掉封存的政策決定：「如果當時沒有馬英九封存，（核四）還在繼續蓋，你公投說要發電還可以，現在應該變成『核四重啟』公投，也就是要先啟封，推翻之前封存的決定。」2公投依法不能合併成1案。

不只如此，詹順貴指出，該公投也忽略了核電廠必須通過試驗，合格後才有可能發電的安全事實。

詹順貴認為，這樣的公投沒有建立安全的前提條件，就是一定要商轉發電，但核四2部機組進度還是一個大問號，有沒有足夠的零組件能夠更換？重新蓋要多少時間、多少經費？他表示依照經濟部沈榮津部長的公開說明，因為這些困難，核四從啟封到能運轉發電，相隔可能達6年以上，中間還涉及安全性問題，但這一切提案方卻完全漠視不談。

詹順貴表示，有人說公投最大，可以改法律，但他也表示，「攸關安全的強制規定，不能用公投去取代。」如果核四某一部機組有機會蓋好，結果做功能測試時發現有問題、結果還是不能商轉，屆時會不會又被罵說「這是違反公投？」

批「核能減煤」公投是「藉核增煤」

另外，針對廖彥朋所提「核能減煤」公投，要求制定專法使燃煤在2030年前發電占比不得低於核電占比，詹順貴則批評，表面上是講核能發電不得低於燃煤發電，「意思就是說要大量增核」，他說自己不能呼應他們「以核減煤」的說法，應該是「藉煤增核」，他說馬英九還在主張「1234」的發電占比（也就是綠能10%、核能20%、天然氣30%、燃煤40%），如此一來核電占比是不是也要到40%？這樣不是核煤並增嗎？批評這樣不僅再生能源沒有機會，未來天然氣也沒有成長空間。

他也表示，去年核能占比10.13%，如果核能要跟燃煤一樣，需增加2-3倍，無論是電廠延役還是新選廠址，這些工程需要多少時間經費？需承擔多少風險？批評該公投主文裡面完全都沒有講，就要人民來投，認為中選會可以用《公投法》第10條「提案內容不能瞭解其提案真意」，要求提案方補正。

中選會上次未盡責，這次應好好把關

詹順貴說，公投是直接民權，通常會盡量讓提案成案、付諸公投，公投出來的結果作為政府決策的參考。他說過去有個公民投票審議委員會，結果什麼樣的公投案進去，幾乎都會被封殺，不過之後大幅度修法，審議會已被拿掉，但拿掉之後，他說比較可惜的是，從去年10個公投案，看到中選會並沒有盡到實際把關的責任。

詹順貴表示，公投提案人應該誠實揭露自己的想法，不管是什麼類型的公投案，未來才能要求權責單位。他批評這2個民間公投案只是「打個高空，去詐騙社會，等通過後權責機關很難執行的時候，就像我們現在看到的，罵政府不尊重民意、踐踏公投」，認為這樣的結果，就是中選會上次沒有好好把關之故。

詹順貴說，上次公投第16案（以核養綠公投）從成案到投票只有1個月，認為提案從成立到投票至少需要半年的時間，才能讓支持方和反對方好好去談，也讓真的想知道資訊的民眾有機會去了解。他也呼籲在場的立委負起修法把關責任，擋下會誤導人民的公投。

立委陳曼麗會後回應，表示這幾個月立法院都在談論公投，就是看到1124的公投亂象，討論《公投法》要不要修、要怎麼修。她說從提案開始就是在宣傳，針對議題開始分眾和分流，過去不管是能源公投，還是婚姻公投，分流的情況都非常嚴重，值得好好追蹤這些議題的後續。她說詹順貴的意見，她也有看到，希望檯面上不只有喊要核電的公投，有更多的聲音，也歡迎大家提出，針對公投和大選脫勾，她表示民進黨也有在討論是否要設公投日，讓兩者分開辦理。

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核稿編輯：楊之瑜