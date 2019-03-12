《RBG：不恐龍大法官》：性別歧視真實存在，我們要一件件打破它

（以下內文有紀錄片《RBG：不恐龍大法官》相關內容，請慎入！）

「I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks.」——Sarah Grimké.（我不因我的性別要求特權。我只想要我們的男性同胞，把腳從我們的脖子上移開。）

這是廢奴主義、女性主義者Sarah Grimké曾經所說的名言，也是後來美國大法官露絲・拜德・金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）在1973年替女飛官爭取居住津貼的訴訟案中，在面對清一色為白人男性的大法官時，所引用的一句話。

性別歧視真實存在，我們要一件件打破它

《RBG：不恐龍大法官》不僅僅是一部解釋金斯伯格如何成為一位在美國家喻戶曉、備受愛戴的法官的紀錄片，更多時候，我們能從這部紀錄片中看到，我們所追求的平等、自由與不被差別對待的權利，是不少女性堅定奮鬥而來的成果。

就在離我們不遠的40、50年前的美國社會，那時美國仍有成千上萬的法律，限制或剝奪女性的權利：

財產管理人以男性優先考慮，已婚女性若要申請貸款，需要她丈夫的簽名。 女性並不享有工作的保障。 維吉尼亞軍事學院僅收男性。 女性空軍無法取得住宿津貼

金斯伯格作為哈佛法學院五百多名學生中，九名女性之一，也曾經面對校長的提問，要求這九名女學生告訴他，為什麼哈佛應該放棄錄取男學生，而錄取他們。

性別就像是一道道窄門，不斷地把女性排除在外。好不容易進入哈佛法學院，並以優異成績畢業的她，隨之而來的是，她要面對到那些對於女性律師、對於女性權利毫不在意，並以白人男性為主導的法庭之中。

為了對抗那些限制女性權利的判決先例和法律觀點，金斯伯格從不畏懼展現自己的立場。她曾經提起六次憲法訴訟案，並且打贏了其中五件，她就是想要告訴法官們：不要相信性別不平等不存在，性別歧視真實地存在我們的生活中，只是我們卻從未把「以性別作為差別待遇」的事情當作一回事。

1973年，她使大法官以8:1的比數，推翻「女性空軍無法取得住宿津貼」的法案；1975年，並再以8:0的比數，使法院宣告鰥夫也不該因為性別，而無法領取當時「單親媽媽專屬」的育兒津貼——人們不因性別而取得特權——她，說服了大法官。

在女性權利開始被強調的1970年代，比起的其他的女性主義運動領袖們，金斯伯格所選擇的改革道路，顯然相當特別，也是一條人煙罕至的路：她隻身走進了法庭裡，對抗法律的不平等，為性別平等寫下一篇又一篇的答辯書。

隔離從未平等，我們不該創造一個「蒼白的影子」

後來，金斯伯格在1993年，獲得總統提名，成為美國史上第二位女性大法官，而她更持續為了性別平等奮鬥。在1996年「合眾國訴維吉尼亞州案（United States v. Virginia）」中，她引領多數意見，大膽地對抗了維吉尼亞軍校創校158年來只收男性學生的傳統，宣告「只招收男性」的政策違憲，建立起更細緻的「性別平等保護」違憲審查依據。

在當時，維吉尼亞州政府在法庭訴訟中一再地主張：只保有招收男性的學校，對於教育的實現和意義有相當重要的政策目的。為此，維吉尼亞還另外設立一個女子領導學院（Virginia Women’s Institute for Leadership, VWIL），並以此宣稱：女性也有機會受到同樣的教育機會，來作為「替代方案」。

在上訴審中，州政府關於「女性的權益沒有受損，因為他們可以就讀另一所學校」的主張，一直被法院所採納。法院皆認為：這是解決「軍校只招收男性」政策的合理方案。但金斯伯格在憲法訴訟中卻直指這種說法的荒謬：

我們不該持續複製女性本來就在社會中的劣勢地位。州政府所提供的替代課程，必須使女性的地位不受到任何歧視。創立另一所學校，所能提供的資源將遠不及於歷史悠久的維吉尼亞軍校，這將使女校淪為男校「蒼白的影子」（pale shadow）。

在這場憲法訴訟中，金斯伯格所帶領的多數意見，以7:1的比數贏得最終表決，也一舉打破男性主導的教育體制，踹開維吉尼亞軍校的大門。他說服了人們看見了性別平等保護的重要性，也告訴其他大法官：隔離並未平等。

勇敢說服、勇於異議，是RBG讓人敬佩的原因

在她這一生的奮鬥中，她一步步打破了性別不平等的限制，也在過程中面對到美國政治體制中，多次自由派與保守派之間的消長。為了讓倡議持續有效，她採取了相當不同的策略。一開始，她為了說服保守派法官，她選擇採取較為中立的態度；但當面對到保守派的勢力日益增強時，她則選擇不屈從妥協。

例如在2007年「萊得貝特訴固特異公司案」（Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co.），當事人指稱該公司長期歧視女性工資達19年之久。但依照法律規定，若公司支付歧視性工資，必須在180日內提出請求告訴，而當事人已經超出期限。最高法院大法官大多認為，應該只能承認賠償提告前180日內的工資差異。

但金斯伯格卻領銜提出反對見解並公開宣示，這樣的判決忽視「同工不同酬」通常是長期性的制度性歧視，而且身為勞工和女性，根本難以得知整體公司的薪資水準資訊，使女性勞工無從採取積極的抵抗行動。

她的立場雖未得到多數大法官的採納，但她的異議促使了政府修改法案，打破性別歧視必須嚴格遵守提告期間的僵化規定，落實真正的平等。

如今已85歲的她，人稱「惡名昭彰的RBG」，仍持續對大法官的決定發表異議：他是保守派難以對付，但卻不得不敬佩的強大對手，也讓自由派支持者感到堅定、並擁抱著她這樣的「惡名」。有溫柔、有堅定，甚至使人又愛又恨——她精湛的倡議策略，是他為什麼會成為美國家喻戶曉的大法官、如此令人敬佩的原因。

她也一直堅持著他的母親所教導她的一句話：「Be a lady, be independent.」她敢於直言批判、表態自己的立場，因為她不想作為一個中立卻沒有立場的大法官，也不想屈從於性別不平等的框架之中。

這句話如何在金斯伯格身上完美地實現？請大家走進電影院中，找出答案。

延伸閱讀：她「聲名狼藉」，卻深受年輕人歡迎：矢志為女權奮鬥的大法官「RBG」

本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航