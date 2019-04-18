在政教分離的德國，薪資單被扣8~9％「宗教稅」是理所當然的事

在德國看似民主自由，但是在許多非政府的社會服務機構中，宗教的涉入仍然著墨頗深，許多德國的醫院和幼稚園及安養院多是天主教或基督教所設立，據統計全德宗教所屬設立的受雇者上達140萬人以上，是僅次於國家公務員體系的第二大企業主。 由於宗教有各自的理念與教義，所以在德國宗教所屬的醫院、安養院及幼稚園等機構都必須遵守其教義，這些機構可以享有特殊規範員工的權益與義務，而不須遵守一般勞工的權益，這點對於虔誠的信教者來說無損，但對於一些來自非基督教體系的人來說，可說是一種嚴重的歧視。因此，許多沒有宗教信仰或非天主或基督教派的人，常常莫名所以地吃悶虧，而社會大多數也默默接受。

稅單直接扣稅 舉例來說，一般受雇者的薪水單上，都會有一欄是宗教稅的扣稅欄。如果是個異教徒或是沒有信仰者甚或是非主流的天主教與基督教的信徒，稅單上的宗教稅是空白的，不會被扣稅。但是絕大多數的德國人在嬰孩時期，就多被帶去受洗，大多是主流的天主或基督教信徒。因此國家直接通過公權力扣除個人所得之8％到9％的宗教稅，是理所當然的事。

雖然德國是宗教與政權分離的國家，但在各級公立學校裡的牆上都掛著十字架。學校也會安排宗教課，非天主基督教父母的學童可以選擇上倫理課。在德國基督與天主教就像空氣一樣地進入學校，德國人並不會感到特別奇怪，就像國家直接介入徵收宗教稅一樣，一般人不會覺得有異狀。 另外讓人覺得不可思議的是，連出生嬰兒的出生證明都會填寫嬰兒父母是什麼宗教。為什麼宗教在一個人的出生就須被界定呢？當我想到過去德國有殘殺猶太人的歷史時，原本很難想像屠殺者如何得知一個人的宗教信仰為何，但當看到出生證明上面必須填寫父母宗教別時，一時之間，對於德國宗教界定屬別確定分明就有了答案。 因為每個人在出生證明上就會有宗教屬別，德國人從出生就被界定出來是什麼宗教，當要用宗教區別時，看出生證明就是最清楚不過。在德國如果告訴別人，個人沒有宗教信仰時，他們大多會把你當成是外星人一樣看，因為他們大多無法想像一個人怎能沒有宗教。 Photo Credit:Reuters/達志影像 受雇者的信仰與任用 信仰是個人的事，但在德國宗教所屬醫院或幼稚園等機構從事專業工作，如果個人的私人作為牴觸教義，是會被開除，這也讓一般社會人士對宗教慢慢感到不友善。 今（2019 ）年一位在天主教醫院服務的主治醫師打了10年的官司，終於在歐洲法院解釋下，認定醫師工作並非直接與宗教所持的理念有直接關係，而打贏他因為再婚而被解職的官司。長達10年的官司訴訟，還好有歐洲最高法院的解釋，不然他因違反宗教教義而被解職的工作權益就無法被討回。這也是歐盟以後，德國法院不能單獨就德國國內法或宗教有特別規範員工法令的優勢來判決。

德國的宗教企業機構早已普遍地用其信仰來選擇員工。個人因為是護理人員，在德國找工作時，常常會暗踩這樣的地雷，經常在應徵時莫名其妙地不被任用。他們應徵時的招聘，會註明要前來應徵者必須有對基督或天主教信仰持正面的觀感。但當你被邀請去應徵時，這些宗教設立的醫院、安養院或幼稚園會特別詢問個人宗教屬別。應徵者若非屬於同一個宗教屬別，通常是被剔除在任用名單上。即使是基督教，也有不同教派，他們不會對同信基督但不同教派者更仁慈，而是視同沒有宗教者般地對待。

這些機構不論個人的資歷，在乎的是應徵者宗教信仰是否符合。但在去（2018）年這個成規漸漸被打破了。柏林的一個社會教育工作者對法院提出告訴，認為這些機構歧視她，損害她的工作權益而求償。此案從德國最高法院轉歐洲法院，經過歐洲法院解釋而勝訴。

由此可以見，德國的宗教力量在社會上雖盤踞非常大的力量，但已漸漸式微。他們擁有德國政府徵收的大量稅款，獲准經營社福機構，卻不讓人民有同等的工作權益，從人權角度來說，這是宗教歧視。多元的社會與法院的判定，正讓德國宗教回歸到神愛世人，而不用宗教屬別區隔人民的初衷。

責任編輯：羅元祺

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