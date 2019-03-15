預言「兩個中國」的神書《推背圖》，看見亞洲大同的未來

文：張向忠（曾經到台灣跳機被遣返，目前流亡馬來西亞，繼續推動中國走向台灣的民主）

這幾天台灣在發酵土包子，韓市長、習先生你們兩個人共同的特點都是包子。呵呵，包子在中國不能說，說了會坐牢還要被罰款。而韓市長的土包子在台灣成為電視、網路、街頭討論的話題沒有任何風險。這種台灣社會的現象就是莊子夢中的逍遙遊吧，是人民喜歡民主的原因。

我稱呼韓國瑜市長因為韓市長是民選市長，習近平先生的黨我沒有加入，國家主席也不是全民選舉，所以我只能稱呼習先生。

今天和韓市長、習先生談——后羿射日。

我們先做個推演：聯合國中華民國下面有台北、北平，兩個政府都是China，China是印度人對秦人的稱呼， 2000多年前秦人生活的地區是習先生出生的陝西。秦人的祖先少昊是中華太陽神之一，另一位是太昊伏羲。習先生也是太陽神的后羿，有沒有《推背圖》44象的緣分那要看您自己。我們繼續看中華文明太陽神中太爺爺伏羲、少爺少昊，是不是中間缺了一個人。對，缺失的這個人就是太陽神「赤」。為什麼不見了，就因為被后羿射死了。

《涿鹿之戰》起源是4800年前的大乾旱，遊牧民族的黃帝部落侵蝕了農耕民族的九黎部落。做為九黎聯盟的首領蚩尤，責無旁貸要去第一線保衛加盟的族群，到了今天，河北張家口的地方保家衛國，歷史記載雙方多次的衝突和戰爭中，九黎部落九戰九勝。

蚩尤卻怎麼死了呢？從后羿射日的神話傳說可以瞭解大概，不過要反著看，就像看中共的CCTV一樣。

后羿的祖先神羿受上天「帝俊」恩賜，給他弓箭保護被上天賜福的神仙部落九黎國，那「神羿」就是蚩尤的弓箭手。據苗族傳說，九黎國的軍師背叛了蚩尤，蠱惑了蚩尤的弓箭手射死了自己的首領。

黃帝勝利後賜給了神羿不死藥，也就是今天說的免死金牌。

在4800年前，人們管軍師叫「男覡」，他獨有的占卜技能是族群代代口授相傳的文化。占卜的男覡作為和上天通靈的祈福人，禱告國泰民安五穀豐登，地位非常高，就像中世紀的基督教會的教皇。

涿州之戰之所以發生，是因為亞洲出現的歷史罕見的大乾旱，而求雨是通靈人的責任。求雨久旱不雨讓男覡無法自圓其說，當民眾的壓力越來越大時，男覡通過把太陽神和太陽的熾熱結合在一起，把矛盾轉化成人們對太陽神的不滿，蠱惑神羿射死太陽神求得上天的恩典而普降雨露。（插一句，台灣今天2020大選看選民有沒有看清楚誰真正在守衛台灣，是不是有人被中共財物收買後蠱惑自以為是的年輕人，中共通過台灣內部的殺戮不戰而取得台灣。）

跑題回來，后羿射日的原貌，就是內部叛亂而殺死了部落首領，這在歷史上屢見不鮮，自然，后羿射日是黎民百姓地國的哀歌。

中華太陽神戰死也被勝利的敵人寫成蟲子，並且傳承了幾千年。

中華民國也一樣，蘇聯的中國代理人小星星驅趕了中華太陽神，迫使青天白日旗遷都台灣。

中共「叛國」70年，中華唯一的合法代表台灣中華民國被中共代表，台灣受到中共的文攻武嚇和外交圍困，不過這一切就要結束，我們一起看《推背圖》44象。

推背圖第44象 | 公有領域 cc0

《推背圖》44象起點日月麗天這一句，日是太陽，說太陽神的後裔，也可以說是中華民國；月是嫦娥，嫦娥奔月的故事是說不和叛徒同床共枕，而毅然選擇了漂泊的嫦娥。這種漢賊不兩立的精神，更多的說是一個部落或者很多部落，據說蚩尤有72個也許81個兄弟，他們不和皇帝部落結盟開始南遷，走向高山的成為今天的苗族和東南亞國家的原住民，其中的幾個或幾十個部落選擇了出海，漂泊去了遠方。

「登月」的那些人，真的上月亮去了嗎？比較讓人相信的說法，那些人應該是去了今天台灣研究比較多的南島語系國家。如同聖經寫的出埃及，不屈服外邦的精神看出來中西文明是相通的，因為這個民族有這樣的精神，才積累下文化的結晶。如果中國與南島語系國家合起來將佔地球三分之一的地區，通過嫦娥奔月等文化結合蔡英文總統說的「台灣民主燈塔效應」照亮世界，台灣的能量也許會促成世界大同，最少是東南亞和南島語系國家大同。

台灣的民主燈塔怎麼照亮世界呢？看看44象行文的落點「否極泰來九國春」，這句話的重點是九國，是九黎的黎民百姓的國，也是嫦娥奔月去的眾南島語系國家。

九國春的目標有誰來實現呢？百靈來朝，雙羽四足。是說鳳系，飛出的鳥兒回來了。嫦娥奔月的九黎國以鳳凰為吉祥物（彭麗媛女士出生的地方），南島語系國家尋根回來敬拜台灣的民主和中華文化。

韓國瑜市長、習近平先生，我很尊敬你們，所以和你們談，中華太陽神有文化的自豪，卻也有民族的黑暗。你們兩人都有機會繼承中華民族黎民百姓的太陽神精神，帶領中華在世界文明中擁有一席之地。

中華太陽神可能是你，也可能是他，但到頭來，神人都認同的一定是「太陽」，是中華民國的青天白日旗，絕不會是星星。

星星在黎明前最黑暗的時間存在，而日月才是中華民族的希望。習先生，您如果認為自己祖上也是黎民百姓出身，就應該迎接祖先的太陽，舉起青天白日旗繼承中華民族的衣缽，以中國文化諧南島語系等國家，帶領中華民族回歸世界文明。

至於韓市長，香港小說家倪匡說過：妓女尚可信，共匪萬萬不可信。

韓市長你要去北平，我建議您帶上任何有青天白日旗的禮物，送給習先生。其實您只是見到習先生的代表，他們肯定請您喝好酒，這時候酒桌上昏天黑地才可以說出來《推背圖》44象的日月麗天，這些人很迷信的。

我也再次向習先生喊話：請習先生以智慧化解中美的貿易平衡和知識產權糾紛，結構改革直接採用中華民國的體制，也就是中國回歸中華民國。結構改革您自己有什麼好處呢？給習明澤小姐鋪平未來競選的道路，這也許是做父親的送給女兒最好的禮物。

2020中國走向台灣的民主在您的一念之間，我們祈願上天的祖靈賜給你勇氣和擔當。

中華太陽神死在有記錄的第一場戰爭《涿鹿之戰》，但前面就沒有人類的衝突嗎？

有，只是前面的多少年的歷史也就是中華文明被黃帝的孫子顓頊絕地天通了，就像毛澤東的文化大革命一樣，打斷文人的脊樑和整死不合作的精英，顓頊殘忍地殺光了會文字和從事文化傳承的男覡女巫，歷史上稱為絕地天通。

第二個問題，百多年來我們都是炎黃子孫，今天怎麼不是了？我說，炎黃子孫是大清的文人提出來的，滿族是炎帝的後裔，在清朝說炎黃子孫基本是大清子民的意思。就像今天的中共是馬列子孫，寫進憲法被中國人敬拜高歌一樣。

最後我想多說一句，中共代表了中國，這是中華民族的悲哀，今天生活在中共控制區的自由派，才是真正的歷史責任者，承擔著回歸中華文明的重擔，而生活在自由社區的台灣人，更有精力和財力對中華文明研究和傳承。

這是台灣能量所在。

祝福中華，祝福台灣！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航