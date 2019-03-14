《觀念一轉彎，業績翻兩番》：讓王建民成為我的LINE好友

文：吳家德

認識王建民——原來，不是路的盡頭到了，只是忘了轉彎！

客戶經營不是一下子，而是一輩子，

當王建民沒有加我的LINE，就想辦法繼續努力。

找出方法，永不放棄。

有時候你不得不承認，「否極泰來」這句成語真的有大數據的根據。

在發生等一下要說的「好事」之前，我連續遇到了兩件「鳥事」。先是原本要搭的高鐵班次因為路上塞車沒搭上，再來是到了高鐵站之後，排隊買東西又被插隊。這兩件事情讓我心情不美麗。

但接下來發生的好事就蓋過剛剛這兩件壞事。好事是，我遇見王、建、民。

或許是錯過前一班車的緣故，讓我有時間不疾不徐的漫步到第九車廂候車。就在月台行走之際，我看到距離我眼前十公尺的椅子上，坐著一位看似王建民身影的帥哥。當我走更近時，我確信他就是王建民了。

在這當下，你會和他打招呼嗎？無庸置疑，這時候，如果你是外向的人或是業務人士，應該都不會錯過這個可以認識大人物的機會。

「請問您是王建民嗎？」基於禮貌，我還是保守發問。

「是啊！」這是他回我的短句。

「很高興遇見您，我在大聯盟最關注的兩位球員，一位是您，另一位是鈴木一朗。」我開心的告訴他。

「謝謝！」他還是簡短俐落的回答。

「請容許我介紹自己，我在迷客夏工作，也是一位作家，因為長期關注您與鈴木一朗的動態，寫了幾篇關於從球場看職場的文章。對了，鈴木一朗小我十天出生，你就知道我多麼關注棒球。」我有條不紊的說著，並從胸口掏出名片拿給他。

「從你的臉上看不出年紀耶。」我講完上一段話之後，他稱讚我的年輕。

我開心告訴他：「若不是剛剛塞車，沒搭上前一班車，我就沒有機會遇見您。我要去台北開會，您也是去台北嗎？」「是啊，我也是要去台北。」他回答。

在三分鐘閒聊之際，我心想，若能夠與他留下合照，一定是很棒的事。而我也知道，火車即將進站，這場短暫的邂逅時光將隨即結束。於是，我向他提議：「可以拍照嗎？」他說好。我立刻從口袋掏出手機，完成與他的第一次合照。

在月台傳來廣播聲，說車子即將進站的那一分鐘時光，我告訴他，若不介意，只要將我名片上的號碼輸入手機裡，就可以加我的LINE。我接著說，若方便的話，加完LINE之後，希望他留下地址，我想要寄上我的職場勵志書給他，當成見面禮。我一說完這句話，高鐵列車就緩緩的進站，我用最熱情的微笑向他道別，快步跑向第九車廂，而我知道，他應該是坐在與我會面點的第六車廂。

一跳上車，我的心情是非常雀躍的，彷彿剛剛遇到鳥事的陰霾皆因看到王建民而一掃而空。我再度拿出手機，一來看剛剛與他自拍的合照是否拍得燦爛自若，二來也打開通訊軟體，期待建民加我的LINE。

在車上的時間，我一面回味剛剛與建民的美好邂逅，一面看著等會到台北開會要用的文件。列車疾駛，很快就到了桃園站。我再度拿出手機，瞧瞧建民有無加我的LINE。答案是：沒有。說實話，這很正常，要讓一位剛認識的新朋友馬上加LINE，還是有難度的，更何況對象是王建民。

重點來了，如果你真的很想要加到王建民的LINE，你該如何做？（請想個一分鐘）

我自己也快速的沙盤推演，想想如何取得建民的信任，並加到LINE。一位成熟的業務，不管是在面對陌生客戶的開發，或既有客戶的耕耘維繫，乃至於經營客戶、介紹客戶的模式，一定都有章法可言。我冷靜思考，讓自己處在一種頂尖業務想要開發金字塔高端客戶的狀態。然後，我想到一個方法。

我的正向思考是，既然建民沒有加我LINE，那就讓我去加他的吧！

搭過北上高鐵的朋友一定知道，桃園的下一站是板橋，板橋的下一站是台北，最終是南港。而板橋站到台北站約莫只有五分鐘，我即將施展「業務的關鍵五分鐘成交法」。

業務的關鍵五分鐘成交法

業務的關鍵五分鐘成交法，泛指在銷售過程中，含金量最高的關鍵時刻。在這五分鐘內，業務人員要取得事先設定的目標，舉凡業績、客戶名單、客戶對業務的允諾等事項都算。

做過業務的人都知道，業務的成交系統，一定是從認識到熟悉，到信任，再到有需求，最終評估後，達到成交。在這個系統裡，認識、熟悉、信任，這三點是要花最久時間經營的，也是許多業務人員鎩羽而歸的罩門，原因無他，人們喜歡向信任的人買東西。而需求、評估兩點，則是要看當時的需要程度與比較之後所賦予的價值。至於成交，就是在天時、地利、人和匯聚之下的最終結果。

雖然我的目的地是台北站，但到了板橋站後，我旋即從第九節車廂下車，在月台用快跑的節奏穿越第八與第七車廂，最後跳上第六車廂，尋找建民的蹤跡。明眼人應該已經懂得我要做的事情，就是趁列車在板橋車站啟動、將到台北站下車的這五分鐘，我想與建民二次交流。

衝進第六車廂後，很快的就讓我一眼看到建民。我走到他座位旁邊，再度用熱情的笑容對他打招呼，然後露出稍稍不好意思的表情，告訴他我的手機沒有收到加LINE的通知，接著問他，可否用行動條碼掃描加友。

這是當下最緊張的時刻，用求婚的場景來解釋，就是一方講出：「請嫁給我，好嗎？」另一方回答：「好的，我願意。」這般的充滿雀躍喜悅之情。

沒錯。建民在我問他意願之後，拿出了手機，打開LINE，亮出QR Code條碼，讓我掃描。YES！我成功了。

從此，我知道一件事。就是我和建民的關係，不再只是擦肩而過的緣分，未來還有機會透過LINE，成為更好的朋友。

我想要用邂逅建民的故事，來解釋關於「做業務」應該要注意的五件事。

第一、大膽開口，熱情握手：業務不是不能內向，只是內向機會比較少。訓練自己先開口說嗨，換得對方真情相待的機會較高。其實走在我前面的旅客，幾乎每個人都看到了王建民，只是他們不敢過去聊天而已。

第二、自我介紹，要有亮點：不論是在社交場合認識新朋友，或是拜訪新客戶之際，都應該要說話得體，讓人驚喜。我在與建民的互動當中，很快的做自我介紹，我的關鍵字有兩個，分別是「鈴木一朗小我十天出生」與「作家」。

第三、不卑不亢，態度謙和：不要因為自己是業務，就覺得低人一等。用專業建立自己的自信；用服務打造自己的風評。當我第一次向建民告辭時，我希望他輸入我的手機號碼加LINE，代表我和他平行，並不會覺得他是名人，我是凡人，就矮他一截（雖然身高真的矮他一截）。

第四、找出方法，永不放棄：不是路的盡頭到了，只是忘了轉彎。方法很多，只怕不願嘗試罷了。當建民沒有加我的LINE，就想辦法繼續努力。一旦你真心誠意想要做一件事，全宇宙都會幫你。而我會善用板橋到台北的五分鐘，其實是有原因的。因為多數人不喜歡被打擾，而我在那段只剩下五分鐘的時間找建民，讓他不會有壓迫感，因為馬上就要下車了。

第五、持續聯繫，友誼如戲：客戶經營不是一下子，而是一輩子。當客戶願意向你購買東西，不單只是銀貨兩訖的關係，更是信任你具有售後服務的能力。和建民加了LINE之後，我細心呵護這個善緣，把我寫的文章傳給他看，也寄去兩人的合照，目的只有一個，就是未來能夠互通有無，讓關係非常舒服自在的發展下去。

鳥事變好事，「否極泰來」這句成語是最佳詮釋。

書籍介紹

本文摘錄自《觀念一轉彎，業績翻兩番！》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：吳家德

沒有運氣，只有爭氣！

「業務」不只是一種職稱，更是一種人生態度，

學習業務精神的熱情、拚搏，讓我們找回夢想、實踐熱情！

吳家德，從飯店的財會人員做起，培養對數字的敏感度，奠下業務基礎。之後，他考上以為是金飯碗的銀行業務員，卻要面對每月業績歸零的壓力，同期夥伴紛紛求去，但他從不放棄，自我激勵構思各種業務奇招，不但達標更能超標，在2016年獲選為《經理人月刊》「100 MVP經理人」。二十年的銀行業務生涯，讓他練就陌生開發、客戶介紹、創意行銷的真功夫。

如今他從金融業跨行到手搖飲料業，擔任迷客夏副總經理，既頂尖又有創新思維，無論你在哪個領域：舉凡房仲、保險業務員或櫃姐等銷售人員，以及行銷企劃，都能因為讀此書，讓你的業務魂快速覺醒，找回工作熱情，更能「業績翻兩番」！

本書傳達最實用、最關鍵的心法：從基本功做起，你會相信當業務，人生更開闊；只要有同理心，奧客自然會退散；有好的人際嗅覺，顧客就不會變過客；建立自我品牌，讓重要的人認識你，你的名片就能帶來生意；當然，「業務就是要成交，不然要幹嘛！」所以要用格局來影響結局。

對吳家德來說，業務已不僅是一種賺錢的能力，而是應對人生之道——眼界愈廣，未來打下的版圖就愈遼闊；關心的人愈多，日後的機會就愈多。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航