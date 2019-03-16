網傳肚子抹精液防妊娠紋？婦產科醫師：不知根據何在

文：郭安妮（婦產科醫師）

網路傳言無奇不有，在媽媽社團竟傳出用「老公的精液擦肚皮可以防止妊娠紋」。婦產科醫師無奈表示，不知道這樣傳言有何根據！想要避免妊娠紋，最重要的仍是控制懷孕期間的體重，避免太快速的增重，降低妊娠紋生成的機會。

中山醫院婦產科醫師郭安妮表示，妊娠紋發生是因為皮膚拉扯速度過快，表皮的纖維組織受到損傷斷裂加上荷爾蒙刺激產生的疤痕。但是否會出現？這無法預料，也可能和遺傳體質有關。

而要避免妊娠紋最好的方式就是「不要讓它長出來」，其中關鍵在於「體重控制」，郭安妮說，整個懷孕過程當中的體重增加應該控制在12到15公斤，建議最好是前三個月增加3公斤、中期5公斤、後期5公斤，漸進緩慢的增加。

此外，可以在肚子的部份擦妊娠霜或者保溼乳液來提昇肌膚表皮溼潤度，也要勤加按摩，特別是懷孕20週之後肚子會開始快速變大，此時保溼、按摩的工作更顯得重要。飲食上也應該注意均衡，多補充優質蛋白質，並且適度運動。



郭安妮說，妊娠紋一旦生成，要恢復到和懷孕前一樣幾乎是不太可能，但可以藉由醫學美容的方法來淡化與縮小範圍，且產後1到3個月是治療最佳實機，特別是身上紫紅色紋路還沒有變成白色的時候。



現階段有多種治療方式，包含水光槍注射、果酸換膚、磨皮、雷射等，都可以幫助改善妊娠紋，約可以恢復到過去的7成左右。



不過，控制體重並非希望懷孕媽媽太著重於身材保持，坊間甚至有人追求「養胎不養肉」。郭安妮提醒，如果體重增加的太少，不僅孕婦本身可能會高危險妊娠、容易早產，寶寶生出來很有可能體重過輕，甚至於影響智力、免疫系統發展，造成成長遲緩。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九