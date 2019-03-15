《如何說服一隻貓》：永遠先考量貓咪的利益，並貢獻出你的大腿

文：傑伊．海因里希斯（Jay Heinrichs）

永遠先考量貓咪的利益

善用展現人格的三大工具

「當一隻貓在討好你時⋯⋯他絕對是真心誠意的：你可以欣然這份真實的善意。」——英國詩人瓦特．薩維吉．蘭德（Walter Savage Landor）

看到這裡，你也許會懷疑：我們什麼時候才要開始說服別人？還有運用迷人的邏輯、一針見血的說法，以及能讓對手說不出話的機智妙語？

我們會在之後談到邏輯與風趣的力量。但問問自己：你曾經對貓有邏輯的講道理嗎？有貓咪因為你的風趣而笑出來嗎？

我想沒有。

偶爾與人發生爭執的時候，這些技巧確實可以派上用場。我們甚至會告訴你如何與一隻貓用邏輯來講道理。但是最重要的說服工具與對手是否認為值得在你身上磨蹭有關。

你想要她認為你有親和力，就要跟群體一致。你可以藉著把思考放到未來，讓她感覺沒那麼生氣。

但最重要的是，你想要她相信你、信任你，而這就是這章要講的內容。

無論是貓咪或人類，都比較喜歡聽他們認為名聲好的人說的話。我們很確定你是非常好的人，（你喜歡貓吧，不是嗎？沒錯，這就證明你是個好人。）但做個好人並不夠，你必須讓陌生人和憤怒的貓認為你是大好人，這就需要一些說服力。

好消息是，一旦當你的聽眾喜歡你、信任你時，他們不只會聽你講話，還往往會做出你想要他們做的事，即便有的時候你的聽眾只是一隻貓。

因此，讓我們來看如何擦亮你的人格特質。如果你喜歡，可以稱這是你的「形象」。古希臘人稱這是「人格」（ethos），意思為「人格特質」（character），也就是其他人與貓咪眼中的你。偉大的人格會產生偉大的領導人，深受愛戴與信賴的領袖會讓所有人和生物想要追隨她。

為了讓你擁有第一等的人格，你必須在領導的三大人格特質上著手，包括關心（caring）、才能（craft）和動機（cause）。

永遠提供你的大腿

關心是指要讓聽眾相信你會把他們的利益放到你的利益前面。你只希望他們能得到最好的結果，即便這意味著你會放棄最喜歡的椅子，或是犧牲一件毛衣，讓那件毛衣變成能夠蜷縮在那裡的完美毯子。

這對人類來說往往更難做到。多數時候，貓咪總是會讓你知道他們最好的利益是什麼，但人類就不一樣了。就算你每天固定時間餵飽你的伴侶，也不一定能贏得她的忠誠。她也許真的想要一趟度假，或因為工作升遷想得到讚美，或要你回答她換了髮型。

這也是為什麼在明智利用人格特質上，展現關心的第一個步驟是發覺聽眾的利益。他們想要什麼？醫生有時候會誤以為寫個處方籤就夠了，但許多病人需要的是醫生的關注。（多數的貓也是如此。）當一個冷漠的醫師犯錯時，他更有可能會被病患提告，但病人會對一個關心病人的醫師網開一面。那麼，怎樣才是關心病人的醫師呢？比規定花更多時間在病人身上的醫師，或是能理解為什麼持續節食真的很困難的醫師。

同樣的構想也適用在不是醫師的我們身上。如果同事認為我們願意為他們犧牲時間與精力，那麼當我們把事情搞砸時，他們就會願意伸出援手。老闆也是如此，更別提政治人物和其他領導人了。想想甘地（Gandhi）和馬丁．路德．金恩（Martin Luther King）， 想想德蕾莎修女（Mother Teresa）。前兩個人帶來革命，而第三位則成為聖人。人們想要追隨這些關心他們的領導人，而他們三個人都明白，對他們的聽眾來說，最好的利益是什麼，這是他們之所以受眾人愛戴的原因。

你要如何讓人認為你關心對方？顯而易見的方法是實際付出關心，找出聽眾的需求，然後日復一日的盡其所能去滿足這些需求。

不過這不是說服，儘管這更快可以達成效果。為了說服別人認為你是一個關心對方的人，你必須做到兩件事。首先，展現你的理解。第二，表示會做出一點犧牲。

男友：數學考試讓我壓力好大。

關心的女友：不然我不去營火晚會，幫你複習怎樣？

請注意。比起只是解決問題，同情心更能展現你的人格特質。此外，絕對不要只是提供建議。

女友：把這些架子堆起來讓我的背痛死了。

男友：你需要更常上健身房鍛鍊背部肌肉，然後在鍛鍊的時候順便減個肥。

這對展現你的人格毫無幫助，還不如看起來很難過，然後提議要幫她按摩。

貓咪不需要這麼複雜的心理遊戲。要想讓你的貓認為你是個關心他的人，只需要待在家裡，不要去出差或度假。當他需要大腿時，你可以放下正在做的事情，掛掉老闆打來的電話，而且打開一個鮪魚罐頭。

知道我們在這裡做什麼事嗎？我們表現出我們理解什麼是貓咪最好的利益，而且我們讓貓咪明白，我們願意做任何能夠滿足這些利益的事。

不過，這並不意味著對每個請求都要讓步。貓咪的智慧足以讓他們知道某些不愉快的事是為他們好。假設他是一隻笨貓，會吞下緞帶。如果你偶爾把一條緞帶從他的食道拉出來，他不會因此恨你，而且如果你把所有緞帶都鎖進抽屜裡，他可能會理解你的苦心。

說服一隻貓認為你只在乎他聽起來很難，但一個真正愛貓的人知道，要說服一隻貓你愛他，比說服人簡單的多。一隻貓會簡單假設你的人生中沒有其他對象，但是一個人總是會懷疑這點。

在準確的地方搔癢

「才能」則意味著使聽眾相信你真的擅長某個重要的事。在任何情況下，你都知道該怎麼做。古人稱這個特質是「實踐的智慧」，這是因為才能遠遠比書本上的知識還多。一名老師需要實際體驗才會知道學生什麼時候覺得無聊，而且才會知道要做什麼來拉回他們的注意力。一名在解剖課上拿到A的醫科學生，可能還沒準備好實際執行闌尾切除手術。才能，也就是實踐的智慧，需要學習與經驗。

對人類而言，你不用教一門課或切除闌尾來給人你有才能的印象。不過有另一個方法，那就是使用術語，使用正確的術語。如果你不知道某個族群使用的特別用語，就不要說太多話。傾聽這些用語，以及這個團體使用這些用語的方式。你會因為使用錯誤的用語而傷害人格特質中的才能。當老人說自己會「推特」新聞時，會讓年輕人笑出來。（學習什麼是Snapchat會更好。）如果你希望給人很懂車子的印象，那就要知道板手與套筒板手的不同，而且知道哪個能幫你換掉避震器。

貓咪就沒有那麼在乎語言了。對一隻貓來說，最重要的事情是服侍好他。因此，有好才能的人懂得在準確的地方幫特定的貓搔癢，那個人也會準時提供正確的食物，而且有時候還會提前準備。他們會買正確的玩具，把被窩弄得很舒服，而且從沒有放在很冷的地方。

想要讓一個人信任你嗎？使用正確的用語來發群組郵件。想要讓一隻貓信任你嗎？處理好那隻不懂得貓的禮儀、熱情過頭的狗。

無論透過何種方式，你要展現出你知道自己正在做什麼的態度，這就叫才能。

書籍介紹

本文摘錄自《如何說服一隻貓？》，天下雜誌出版

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作者：傑伊．海因里希斯（Jay Heinrichs）

譯者：李祐寧

能夠說服貓，就能說服任何人

從貓咪身上學習亞里斯多德的不敗溝通術

不說話就能操控人心的技巧

再難搞的人和貓都能輕鬆應付

作者海因里希斯是美國知名的修辭學者，他的著作暢銷書《說理》入選哈佛大學跨學院必讀書單，也是全美3000多門大學課程指定閱讀的書籍。但是身為一名愛貓人士，每次跟家裡的兩隻貓交手幾乎都輸得一塌糊塗。

為什麼會這樣？因為貓咪不容易哄，甚至往往比人更聰明。貓咪善於操控人心，能不說一句話就要你心甘情願去做事，讓你放下手邊所有事情去跟他們玩、提前餵他們吃晚餐，還會讓你貢獻大腿讓他們休息。

因此，如果能夠說服一隻貓，還有誰說服不了？

海因里希斯鑽研亞里斯多德修辭學，深深體認亞里斯多德說，完美邏輯論述並不見得最能說服人，我們的情感、認同感與歸屬感才是影響人心的最強說服要素。就跟貓咪的一舉一動一樣，他們從沒打算用言語說服人類，而是透過肢體語言來操控人心。

該怎麼像貓一樣不落痕跡的說服人心？在這本書裡，你可以學到：

不翻臉的必要，就像和貓對話，耐著性子別撕破臉。

磨蹭、呼嚕聲都是訊息，學貓善用肢體語言來表達想法。

行動舉止融入周遭環境，就跟貓咪改變姿勢要塞進紙箱一樣。

等待時機再發動，跟貓咪抓蟲子一樣，抓準時機才發動突擊。

看出邏輯謬誤，拆穿壞人和貓的騙術。

設計按部就班的流程，利用誘餌和斜坡，慢慢的讓貓聽你的。

說服一隻貓並不是永遠做不到的事，只要練習這些說服技巧，就算是再難搞的貓咪也能把他叫過來，再難纏的對手也會照你的話做。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航