《潛意識自癒力》：催眠能不能「讀取人心」及「控制他人行動」？

文：張義平（幽樹）

我有個對於魔術很有興趣的學生，非常認真的研究跟魔術有關的知識，某天他傳了一個YouTube的影片給我，點開一看，原來是Discovery頻道所做的「讀心術報導」。這已經是幾年前的節目了，節目拍攝的是有名的催眠大師Keith Barry，有興趣的夥伴可以自己搜尋他的資訊。我原本並沒聽說過這個人，直到看完影片後，一問之下，發現身邊有不少朋友都看過他的影片，也對影片內容有許多好奇跟疑問。像是「催眠師跟他一樣，可以讀取我腦中的想法嗎？」「催眠會不會讓我失去意識或控制？」，有些朋友對此覺得很有趣，也有些人覺得有點害怕：「提款機密碼就這樣被問出來了？他應該沒有先跟路人套好招吧？」

多數人對催眠的恐懼跟懷疑，主要來自舞台魔術、電影或小說情節的誤導。例如熱門電影《出神入化》中，其中一個角色所使用的瞬間催眠術，會讓人瞬間被主角控制，這點讓許多觀眾對於催眠的魔力感到驚歎不已。或者是電影《逃出絕命鎮》（註1），讓人忍不住害怕催眠師的「控制能力」，而知名電影「催眠大師」，裡面所提到的「清醒催眠」（註2），更讓人對於資深催眠師感到懷疑跟恐懼。

除此之外，有些人可能會在大眾心理學的書籍裡，看到作者介紹與催眠相關的心理學研究：過去曾經有段時間存在著所謂的「潛意識廣告」：透過在影片裡穿插快速閃過，在意識層面上卻不會知覺到的畫面，誘導觀眾進行消費行為。（相關介紹請搜尋維基百科）然而似乎不太有作者願意提及在「認知心理學」的研究領域裡曾提及，基於道德與醫療倫理的立場，這類透過消費者無法覺察的方式，誘使大眾做出非自願選擇的嘗試，已經被法律明文禁止了。正因為催眠，以及從催眠延伸出來的NLP技術，持續被直銷與商業人士炒作為「瞬間控制人心」「影響你的客戶，讓他們買更多」「完美打造親和力」這類的用途，使得催眠以及相關的延伸技術，在台灣社會裡評價非常極端：一類人對於催眠或NLP能帶來的神奇效果，抱持著深信不疑的態度，甚至積極用在職場行銷或所謂的「成功學」，另一類人則對催眠抱持強烈懷疑的態度，認為這只是某種噱頭，或是缺乏科學根據的行銷話術，外加道聽塗說的靈異故事。

有些催眠技術使用者確實也暗藏心機，表面上宣稱自己很「科學」，或是充滿「光與愛」，實際上卻暗藏潛意識的「指令」，誘使對方進行自己想要的選擇。輕則讓人損失財產，重則身體界線遭受侵犯，甚至影響被催眠者與親友的關係！正是基於這些因素，我發現多數夥伴，除非曾經接受過催眠，或是擁有足夠的信任感，否則一聽到催眠兩個字出現，身體似乎仍會不由自主的僵硬起來。

催眠師是怎麼看透我心中的想法？

很多人都會好奇，節目中的催眠師是如何在短時間內，猜中題目的答案，在discovery頻道的這個影片中，Keith Barry這位「讀心術大師」，第一個挑戰的街頭實驗就是「猜出路人的提款機密碼」，影片時間不長，營造出來的視覺效果卻非常驚人，因為他確實把路人的提款機密碼猜出來了！

事實上，他一開始的幾個問題，例如「你可以幫個忙嗎？」「只需要兩分鐘」或是「我真的不知道你的密碼，對吧？」是在營造與路人之間的信賴感，同時製造出一種「我真的不知道你的密碼」的親和力，進而透過接下來的提問，取得更多心理線索。套用諮商心理師的專業術語，這個過程叫做「關係建立」。催眠、NLP這類跟潛意識有關的技巧，是否能夠成功，其實存在著一個很重要的決定性因素：信任感，透過這一連串的問話，Keith Barry已經成功建立起他跟路人的信賴，同時也強化了路人對自己的信任感。

接下來他使用幾個NLP中常見的技術，像是詢問他「你上一次使用提款機是什麼時候？」「你最近有告訴過任何人密碼嗎？」同時藉由一些細微的線索，逐漸判斷出提款機號碼，整個過程看起來讓人嘆為觀止，卻也讓我覺得心情複雜！我的本業是諮商心理師，在我接受的催眠訓練裡，同樣依循諮商專業原則：每個催眠技巧，都要讓個案感受到自己心中本來就有的力量，同時，能夠帶來生活中小小的改變，而這樣的「表演」卻以娛樂為目的。

當然，舞台魔術催眠最重視的是娛樂效果，許多時候帶來的是歡笑、驚奇跟正面渲染力，只不過這個街頭實驗的結果看起來造成比較大的是恐懼感，以及影片觀眾對催眠的不信任。

接下來第二個實驗，他邀請路人想一個單字，而這個單字居然就是他手中的快閃字母！除了運用到前面我分享過的「潛意識廣告」中的技巧，（心理學專業術語叫做「域下刺激」，意思是我們知覺不到但確實存在的外在訊息）同樣也使用了一些常見的NLP技術，設法讓這位路人把注意力放在有限的視覺範圍裡，並於這個範圍中展現他希望路人記得的單字。這個實驗巧妙的結合了催眠技巧、人體生理反應、視覺習慣等要素，成功將路人的視線限制在他想要的範圍中，再透過這種方式，讓路人「回想」出他預先準備好的單字。

在這個影片當中的最後一個情境，則是Keith Barry善用了各種潛在訊息，成功讓教室中的7個聽眾，全部都在心中想著自己設定的撲克牌花色，在這裡他也善用了艾瑞克森取向中幾個最基本的技術，透過個人散發出來的自信心，與「學術證據」來拓展對聽眾的影響力，透過視覺上的暗示線索，來鎖定聽眾們內心想像畫面的範圍。當然，可能在教室裡他還藏了其他的暗示，不過影片就沒有提到了～在這個情境中，Keith Barry完美結合了催眠現象三要素：專注力、內在對話與人際影響力。生活中，催眠影響力其實無所不在

之所以在花了許多文字來一一拆解這個影片中，看似神奇的結果背後，所潛藏著的每一個細節，其實是想再度與讀者們確認一件事：催眠師事實上無法讀取我們腦中的想法跟情感，就跟諮商心理師一樣，我們只能透過一連串的問話或互動，從過程中各種微小的線索，來獲得跟眼前這個人有關的一些資訊。簡單來說，我們都不是通靈少女，比較像是訓練有素的福爾摩斯，我們給予回饋的精細程度，取決於實務經驗的豐富程度，以及持續練習的努力。回到「催眠到底能不能讀取人心」這個大哉問，看到這裡，我們心中應該已經很自然的浮現出「不能」的答案了。

至於「催眠是否可以控制他人的行動」？從這個系列的影片裡，我們可能會從結果來推論出「可以」。同時，如果仔細重新看看我剛剛拆解影片的各種步驟，同時回憶一下催眠現象成立的三大元素：專注力、內在對話與人際影響力。慢慢的，應該就會感受到，與其說是Keith Barry控制了路人們的反應，不如說他透過許多巧妙的方式，營造出一種暫時的親密感與信賴感，使得這些路人們在潛意識之中，願意依循著他所提供的暗示線索進行行動。

事實上類似的事情，在我們每天的生活中都持續上演著。例如我們順著朋友的建議嘗試去吃一間新開的餐廳，或是依循著父母親的期望，選擇了他們認為穩定的好工作，又或者是為了自己的男女朋友或伴侶，去嘗試一些原本自己不會做的事情......只是透過訓練有素的催眠技巧應用，擴大了這些現象帶來的效果罷了。這種短暫的信任感，在舞台催眠秀中已經足夠，但若要運用在自我探索或更深入的療癒中，則仍有些不足。

回到催眠技巧到底能夠有多神奇這件事，我自己經歷過俗話所說「見山是山，見海是海」的3個不同階段。在剛開始學習的時候，會覺得催眠技巧其實跟許多心理諮商技術差不多，並沒有太神奇之處，隨著實務經驗愈來愈豐富，慢慢觀察到催眠過程裡，確實可能會發生許多神奇的體驗。尤其是時空感受的變化、莫名情緒的意外解答，或是在短時間內，當事人獲得快速成長與改變的經驗，然而又隔了一陣子，當把催眠運用在各種不同的場合之後，又重新看到催眠技術的極限，以及在不凡之下的平凡之處。

對催眠充滿神奇想像的人，可能仍會覺得催眠過程中，具有許多「無法解釋」的現象。然而對於喜歡徹底鑽研一門學問的我，逐漸發現許多看似神奇的現象，往往可以從科學、心理學或其他相關的知識領域中，獲得可能的線索。雖然透過催眠技術，有時候可以在短時間內，讓我們的心情或對某個人的看法有快速的改變，然而這份效果是否能夠長久維持，仍然需要許多不同要素的配合。除此之外，我更覺得與其認為催眠是一個奇特的技巧，倒不如說我們每個人的潛意識當中，確實儲存著各種意想不到的心靈資源，催眠只是讓我們真實的感受到，原來一個人真正渴望改變的時候，能從心中汲取出多麼驚人的力量。

註釋：

逃出絕命鎮：2017年的驚悚片，裡頭講述黑人男主角陪伴女友回老家，卻意外發生一連串驚悚的遭遇。過程中有許多透過茶杯、話語等方式進行催眠的橋段。 清醒催眠：「艾瑞克森取向催眠」的非正式稱呼，當事人可以自行選擇閉上眼睛，或不閉上眼睛，皆可享受催眠帶來的好處。

書籍介紹

《潛意識自癒力：讓催眠心理學帶你創造美好的生活》，四塊玉文創出版

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作者：張義平（幽樹）

開啟一趟潛意識的旅程，重新解析自己，了解孤獨、自卑、恐懼、壓力的原因，靠自己的力量撫平生命中的挫折與傷痛，迎接美好的未來。

改變的密碼，藏在潛意識內：其實潛意識就是另一個自己，只是你平常不認識他。悄悄地在內心深處埋入正向能量，帶來巨大改變！

Photo Credit：四塊玉文創

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航