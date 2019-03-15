《幸福丹麥流》：幸福感及人本工法，奠定丹麥美學基調

文：夏洛特．亞伯拉罕

幸福感及人本工法奠定丹麥美學基調

丹麥美學之所以如此名聲遠播，主要是因為丹麥現代運動在20世紀中期（約略是1930至1970年間）蓬勃發展，奠定了這個北歐小國的設計大國地位。丹麥建築師協會（Danish Association of Architects）會員暨丹麥設計學校（Danish Design School）家具學程副教授及主任尼克萊．德．吉爾（Nicolai de Gier）指出：「一個相對未開發而且沒有豐富礦物資源的國家，卻有優良的工藝傳統，突然在20世紀中期一躍成為位於領先地位的設計大國，實在是非常不可思議。」

丹麥現代運動並不是一夕之間從零到完全成形，而是源自精緻工藝的傳統，以及大衛．麥克法登（David McFadden）在著作《斯堪地那維亞現代設計：1880－1980》（Scandinavian Modern Design：1880－1980，暫譯）提到的信念：「設計必須源於最根本的社會價值才能發揮影響力，而藝術家／工匠的角色則是經由創作過程彰顯這些價值。」

設計足以引領社會進步的信念，至今仍屹立不搖；最早始於1800年代後期的美術工藝運動（Arts and Crafts Movement），一直到1920年代才真正成為主流。當時社會民主的概念在斯堪地那維亞半島遍地開花，接著在1924年，社會民主黨（Social Democratic Party）獲得多數丹麥民眾支持，而以社會進步為目標的社會民主黨認為，好設計正是進步的關鍵。

工藝傳統的歷史則更為悠久，最早至少可追溯至16世紀以及1554年組成的丹麥家具木工行會（Danish Cabinet Maker's Guild）。幾世紀之後，2個獲得更多國家資源挹注的工藝機構問世：首先是丹麥皇家藝術學院（Royal Danish Academy of Arts），成立宗旨是教導學徒（當時清一色是男性）學習繪畫；緊接著丹麥家具商行（Danish Furniture Stores）也隨之成立。商行除了販售皇家藝術學院出身工匠的作品之外，也為設計師提供木材、工作坊、資金和珍貴的人脈。如此扶植之下，家具業大為興盛。

此後，丹麥的家具產業持續發展，經過工業革命的考驗並延續至20世紀。就在其他國家紛紛賭上未來趕著開發新機械之時，丹麥緩緩進行了工業化，並且堅守工藝傳統。正如前明尼阿波利斯美術館設計策展人大衛．萊恩（David Ryan）在〈斯堪地那維亞現代風格：1900－1960〉（Scandinavian Moderne: 1900–1960）一文中指出：「由於堅信傳統是創新的重要基礎，丹麥人產生了結合手工與機械製品的想法。」

丹麥現代設計之父克林特的革新

在這樣的環境下，卡爾．克林特（Kaare Klint）於1924年創辦丹麥皇家藝術學院建築學院（Royal Academy of Architecture，大部分現代運動的知名人物都畢業於此），之後更被譽為丹麥現代設計之父。他出身傳統的家具工匠體系，對於丹麥的設計背景和技藝瞭若指掌；但也認知到丹麥家具已經無法滿足消費者的需求，決定做出改變。

克林特從一連串的人類學研究著手，調查人想要收納的物品、坐在椅子上的方式，以及和餐桌與書桌的互動形式，接著再將研究結果與仔細分析舊家具的心得結合，最後的成果就是全新風格的家具：外型簡約，與浮誇的維多利亞風格截然不同；功能人性化，等於是改良德國包浩斯學派（Bauhaus）所提倡的現代主義，打造出更柔和、更舒適的「生活機器」（living machine）。

克林特的追隨者伯格．莫格森（Børge Mogensen）深信，家具的主要功能就是讓生活更加舒適、有效率，並且批評部分設計師「受到邪惡力量驅使而企圖要求人類適應家具」。由於莫格森極度重視功能，會在設計嵌入式收納組合時，詳細研究常見物品的精準尺寸，例如襯衫和餐具。

Photo Credit：大好書屋

當時的重要人物還有芬．尤爾（Finn Juhl）、漢斯．韋格納（Hans Wegner）、阿納．雅各布森（Arne Jacobsen），以及丹麥現代運動中唯一的女性南娜．迪策爾（Nanna Ditzel）。有些設計師在技術層面的突破明顯優於同儕，例如雅各布森就曾經嘗試使用新素材玻璃纖維。

不過，這一代設計師都有相同的理念：好設計應該要低調美觀、功能實用，以及人人都能使用。1940年代早期，伯格．莫格森和漢斯．韋格納便曾參與合作社FBD發起的計畫，設計出名為「大眾系列」（The People's Collection）的產品，目的是提供「現代風格、具功能性且實用的家具，而且所有社會階級都能負擔得起」。

氣候也對這些設計師有深遠的影響，畢竟丹麥是個大半年都又冷又暗的國家，丹麥人也許是出了名的堅忍和逆來順受。有句話說：「世上沒有所謂的壞天氣，只有錯誤的穿著」（我馬上就發現在2月穿著Converse帆布鞋是錯誤的決定），但丹麥的天氣實在太具攻擊性，因而孕育出重視舒適與溫暖的設計美學。

以人為本的設計成為丹麥經典特色

20世紀中期設計師和建築師的作品大多數都沿用至今，例如雅各布森的螞蟻椅、天鵝椅和蛋椅；漢寧森的PH燈具系列；韋格納的Y字椅，全都是經典中的經典，但這些設計並沒有被局限在博物館中（雖然博物館確實有收藏），而是遍布全球各地，並應用在日常生活中的辦公室、公共設施和住家。此外，就我的觀察，這些設計在哥本哈根已經常見到理所當然的程度。前往「運河餐廳」可以坐在韋格納的Y字椅上；路易斯安那現代藝術博物館咖啡館（Louisiana Museum Café）有雅各布森的7號椅（Series 7）；而走進夏洛特堡宮（Charlottenborg Palace）的書店，抬頭可見更多漢寧森的燈具。

大師設計之所以歷久不衰，正是因為集無可挑剔的功能與賞心悅目的外觀於一身，並且凸顯出設計最優先的原則就是滿足人對舒適的需求，如韋格納所說：「椅子不只是一件家具，而是專為人類形體打造的藝術品。」

顯然，丹麥現代運動以人為中心的理念相當罕見，以芬．尤爾和法國現代主義大師柯比意（Le Corbusier）的差異為例，科比意提倡為居住而設計的機械，甚至當客戶薩伏瓦夫人（Madame Savoye）表示想在新的起居室放置扶手椅和兩張沙發，柯比意如此回應：「就是因為有不能缺少家具的可悲觀念，導致現代的居家生活癱瘓失能。應該要根除這種觀念，改用設備取代家具。」當時柯比意打造的別墅堪稱絕美，即使以現在的標準而言也是如此，鋼筋混凝土建成的白色建築以樁柱架高，因為太過完美而必須架離地面。

從美學的角度看來，這座建築物一直是現代主義最具代表性的作品之一，但從住家的角度看來，卻是失敗一場：受到柯比意同行大讚的平面屋頂滲漏太過嚴重，導致薩伏瓦家的年輕兒子感染肺炎，接著在別墅建成不過八年後的1937年，薩伏瓦夫人公開表示這棟房子不適合居住。

芬．尤爾之家（Finn Juhl's house）於1947年完工，這位丹麥建築和設計大師在1989年去世之前，一直住在此處。身為丹麥現代運動最耀眼的明星之一，尤爾一手打造的L形平房徹底展現出個人風格，也展現出他認為住家設計應該由裡到外的信念：首先是家具，接著是房間，最後才是外牆。

幸福感，勝於一切設計

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與薩伏瓦別墅相比，芬．尤爾之家略顯樸素，甚至有點普通，然而當你在附近走動，絕對會感受到其魅力—現在芬．尤爾之家已經開放大眾參觀，隸屬於哥本哈根以北數公里的奧德羅普格園林博物館（Ordrupgaard Museum）—這座建築採用落地窗和打磨木地板，開放式房間則是專為舒適而宜人的家具打造；尤爾曾在1982年寫道：「家具最基本的條件就是實用，椅子的設計不是為了好看，而是好坐。當然，如果椅子也值得欣賞，就會令人感到快樂。」

大面積的白色牆面搭配夏季氛圍的色塊更顯明亮：鮮黃色的天花板、些許草綠色的飾布、天藍色的床板，整體空間明亮寬敞，沒有多餘的裝飾，堪稱典型的現代風格住宅，卻也能讓人感受到這是符合生活需求的房子，有家的感覺。

柯比意仍然是值得尊敬的人物（我本人就因為其建築的純粹而讚嘆不已，也因為其作品的沉靜風格而大受感動），不過他所提倡的生活風格就沒那麼令人讚賞。

柯比意的都市計畫，是將摩天大樓矗立在綠地中，城市不過度擁擠，也不會無限擴張。然而他夢想中有如烏托邦的高樓大廈都市，卻是2700人共用同一個大門；之所以有可散步的公園，則是因為建築向上而非向外延伸，最後反而催生出反烏托邦式的貧民區：一層層的灰暗水泥高樓將人性全部抹殺，徹底隔絕居民與下方原有的城市。

2016年，前英國首相大衛．卡麥隆（David Cameron）誓言拆除這種住宅，並抨擊其為「殘忍的」高樓大廈，不僅「讓居民難以從貧窮中脫身」，還「圖利罪犯和毒品販子」。

另一方面，丹麥現代運動在國際間則依舊是設計典範的代名詞。雖然我猜測HYGGE（按：HYGGE來自古挪威文，原意為「身心安適」，現今通常理解為「親密的舒適感」）對於丹麥的設計文化有重大影響，但無法確定這種想法是否廣受丹麥人認可。不過，至少就我不怎麼科學的研究結果而言，還有其他人與我的看法相同。

家具品牌Carl Hansen & Søn執行長克努茲．埃里克．漢森（Knud Erik Hansen）表示，丹麥設計師選用天然素材和圓潤的外型設計，而HYGGE注重舒適與安全感，兩者之間顯然有強烈的連結；任教於丹麥設計學校的尼克萊．德．吉爾則指出：「雖然HYGGE稱不上是一切的源頭，但我認為HYGGE與丹麥設計發展的多個層面確實緊緊相連。」

從我一個外國人的角度看來，兩者間的相關性不言而喻。HYGGE強調舒適、溫馨與文雅低調的樂趣，丹麥設計則重視使用者的舒適度，偏好採用有溫度且自然的素材，彰顯出沉靜樸實的美。

尼克萊．德．吉爾向我解釋，這就是「滿足日常平凡的需求並臻至完美，因而成就精美的設計並賦予家具獨有的特色，於是平凡成就了不凡」。我認為，兩者的美感非常相似，而且都源於相同的中心思想：個人幸福是值得重視的課題。

書籍介紹

《幸福丹麥流： HYGGE！每一天愉悅舒心的生活提案》，大好書屋出版

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作者：夏洛特．亞伯拉罕

譯者：廖亭雲

HYGGE這個象徵丹麥幸福與溫暖生活的關鍵字，如何改變我們看待世界與自我的方式？我們如何才能擁有更踏實的滿足與快樂？英國設計策展人夏洛特親訪丹麥，分享幸福的哲學，邀你一起擁抱簡單、快樂、放鬆的丹麥式生活。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航