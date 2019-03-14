《一流的人如何保持顛峰》：專家的養成關鍵，在於巧妙的「刻意練習」

文：布萊德．史托伯格（Brad Stulberg）、史蒂夫．麥格尼斯（Steve Magness）

巧妙的刻意練習

頂尖高手之所以與眾不同，並不是靠經驗的累積，而是靠刻意練習。

1990年代初期，行為科學家安德斯．艾瑞克森博士（K. Anders Ericsson）開始研究專家究竟是如何養成的。當時，大家普遍認為經驗是關鍵。也就是說，一個人從事某件事情的時間愈長，就愈擅長那件事情，因此艾瑞克森推斷，經驗的累積——或許再加上先天遺傳的一點助力—— 使人在專業領域中登峰造極。但艾瑞克森展開研究後不久，卻發現全然不同的狀況。

艾瑞克森發現一項令人費解的研究顯示，在做入門的物理學考題時，加州大學柏克萊分校的物理學教授不見得表現得比學生好。但有些教授已經研究及傳授物理學數十年了，這個現象顯然跟前述的理論有所矛盾。

艾瑞克森持續探索那些鮮為人知的研究，不斷發現一些令人驚訝的結果。例如，心理醫師的執業年資也跟他治療病人的效果沒有關係。另一項研究顯示，許多醫生在放射掃描方面累積了更多的經驗後，診斷力反而變差了。他們離開正規訓練的時間愈長，犯的錯誤愈多。在研究人員探究過的每個領域中（從品酒到金融投資），經驗並不是讓頂尖高手脫穎而出的關鍵變數。在某些情況，艾瑞克森幾乎分不出新手和老手表現的差異。無論從哪個角度探索，艾瑞克森都發現經驗與專業不見得成正比。

艾瑞克森不禁納悶，既然經驗不是關鍵要素，專家的養成關鍵究竟是什麼？為了找出答案，他和研究團隊開拔到德國柏林的全球音樂學院（Global Music Academy），貼近觀察那裡的小提琴手。那所學院以培訓小提琴手享譽國際，許多全球最優秀的小提琴家都是該學院培育出來的菁英。艾瑞克森和研究團隊抵達後，請小提琴手繼續維持日常的作息，唯一的小差別是把一切的活動記錄下來。每天就寢前，那些小提琴手都會寫下他們清醒時，每分鐘在做什麼事情。過了七天，艾瑞克森比較幾位頂尖小提琴手的日誌和其他人的日誌。那幾位頂尖高手是被教授評為足以在國際樂壇以獨奏者之姿，發展出精采職涯的人。艾瑞克森發現，每個人每週練習的時間都差不多，大約都是五十個小時。艾瑞克森對此並不訝異，畢竟能夠進入該校就讀的學生本來就需要非常投入，也要相當努力。此外，每個人練習的時間一樣，只是證明了艾瑞克森已經知道的事實：光靠經驗累積還不足以成為專家。

接著，研究人員開始深入研究那五十個小時內發生了什麼事，每個人是怎麼練習的？結果發現差異很大。頂尖的小提琴手花很多時間精進特定的目標，而且練習特定的項目時完全投入，排除一切干擾和誘惑。他們練習時很少虛應故事，敷衍了事。誠如艾瑞克森和團隊所創造的術語所言，這些菁英遠比其他人更「刻意」地練習。

艾瑞克森和團隊接著又對運動員、藝術家、學者做了更多的研究，也發現同樣的結果。頂尖高手之所以與眾不同，並不是靠經驗的累積，而是靠刻意練習。雖然後來艾瑞克森因麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）宣傳的「一萬小時定律」而跟那個定律產生關連，但艾瑞克森的實際研究結果其實跟葛拉威爾主張的概念（任何人只要投入一萬小時做某件事情就會變成專家）大不相同。專業與否，跟你投入多少小時做那件事無關，而是看你在投入的時間內下了什麼功夫。光是練習，無法「熟能生巧」。巧妙地下功夫，才能「熟能生巧」。

巧妙地下功夫

究竟怎樣做才算巧妙地下功夫呢？艾瑞克森發現，頂尖高手會積極尋找「勉強可完成的挑戰」，為練習時段設定稍微超出目前能力的目標。但那樣做只成功了一半，刻意練習的真正關鍵在於深度專注。

光是練習，無法「熟能生巧」。巧妙地下功夫，才能「熟能生巧」。

為了驗證這點，研究人員找來一群職業歌手和業餘歌手，把他們接上衡量「專注度」生理指標的設備。感應器接好後，這些歌手開始做日常的練習。研究結束時，研究人員問每位歌手幾個問題，評估他的自在度和專注度。結果出現了明顯的型態。感應器顯示的生理資料和歌手自己評估的資料都顯示：對業餘歌手來說，練習過程很抒壓，整體來說是愉悅的；相反的，職業歌手在整個練習過程中都展現了極度的專注，他們鎖定歌藝中需要精進的部分，即使那種刻意練習導致整個過程不是那麼愉悅，他們依然樂此不疲。最優秀的歌手會挑戰個人極限，跨出舒適圈，而且他們清楚意識到那是一種自我挑戰。儘管業餘歌手和職業歌手練習的時間一樣，他們運用時間的方式卻大不相同。

無論是哪個領域，頂尖高手都是全心全意地投入練習，全神貫注地參與其中。

全神貫注

鮑勃．科確醫師（Bob Kocher）是我們的良師益友。他學識淵博，多才多藝，受過正規的醫學訓練，從華盛頓大學畢業後，進喬治華盛頓大學攻讀醫學院。雖然他沒有進入哈佛或耶魯之類的頂尖長春藤名校，但他獲選為霍華休斯醫學研究院（Howard Hughes Medical Institute）的院士，相當於醫學界的羅德獎學金。鮑勃醫師（許多人都這麼稱呼他）在哈佛大學附設的貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）執業多年，但後來意識到醫療體系不佳，導致他無法傾注全力去行醫濟世。他因此做出困難且讓人愕然的決定——放棄臨床醫療，轉而從體制面尋找改善醫療保健業的機會。結果他找到了很多機會。

鮑勃醫師自從脫下白袍後，開始身兼數職。例如，他是某大顧問公司的合夥人；擔任美國總統歐巴馬的醫療保健特助，直接為總統提出醫療保健方面的建言；在美國著名的智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）擔任學者；是史丹佛大學的教授等等。

目前他也是矽谷某大創投公司的合夥人，投資數百萬美元在新創公司開發的產品和服務上，以期徹底改變醫療保健業的面貌。他經常在《紐約時報》和著名的學術期刊上，發表對創新與醫療保健的看法。鮑勃醫師一直以來以專家的身分接受無數的暢銷書訪問。國內外的領導人被迫做出醫療保健的相關決策時，往往會先徵詢他的看法。總之，如果這世上有所謂的全能頂尖高手，鮑勃醫師可說是最佳實例。

我們當然很崇拜鮑勃醫師的過人成就，以及那些成就背後的辛勤付出，但他如此位高權重，卻戴著四十美元的電子錶，也令我們相當欽佩。換句話說，他身兼那麼多重責大任，並不是為了金錢，也不是為了奢華的物質享受。他非常重視身體健康，幾乎每天至少運動一個小時。最重要的是，他是愛家的好丈夫，也是兩名幼女的慈父，幾乎天天準時回家跟家人共進晚餐，也會參與孩子的課外活動。

所以，當我們到他位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的辦公室拜訪時，最想了解的是他究竟怎麼兼顧一切：不僅完成了那麼多大事，還能在工作和生活之間保持平衡？結果他還沒開口，就已經回答我們的問題了。

我們從踏入鮑勃醫師的辦公室開始，就一直跟他本人在一起，那裡沒有電子郵件、電話或同仁的干擾。他在我們來訪前，正為一本知名的醫學期刊撰寫文章，並為公司的未來做決策，但他沒有把那些事情帶進我們的訪談中。我們三人從見面的那一刻起，就只討論這本書的內容。現場可以明顯感受到討論的熱絡，他放在我們身上的關注力，就像他面對美國總統一樣，他全神貫注投入訪談，我們親眼目睹了他成功的祕訣。

鮑勃醫師因為一次只做一件事，而且每件事都是聚精會神地投入，所以可以把很多事情做得很好，包括寫作和影響醫療政策、投資公司、當個稱職的丈夫和父親。這種「一次只做一件事」的堅持，確保他從草擬的每個檔案及參與的每個互動中，有所學習與成長，他說：「我不是不能一心多用，但我只要一心多用，每件事都做不好，所以後來我再也不一心多用了。」

他把每天細分成每個小時，每個小時都有具體的目標。這些目標涵蓋的範圍很廣，例如為一篇論文寫五百字；深入了解一家公司以便做出投資決策；與有趣的人物自在地暢談；上健身課讓心跳維持在最高心率的80％；在非常政治的會議上影響決策者；與妻小共進晚餐。這樣的細分方式確保他能遵守自己的最高指導原則：「一次只做一件事」。鮑勃醫師之所以能完成那麼多事情，祕訣在於做好這些小事，他可說是「一心一用」的終極高手。

相關書摘 ▶《一流的人如何保持顛峰》：決策耗腦，頂尖高手的共通點在於「一切從簡」

書籍介紹

本文摘錄自《一流的人如何保持顛峰》，天下雜誌出版

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作者：布萊德．史托伯格（Brad Stulberg）、史蒂夫．麥格尼斯（Steve Magness）

譯者：洪慧芳

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本書作者史托伯格和麥格尼斯，一位曾是麥肯錫企業顧問，也是擅長解析健康與體能表現的優秀作家，一位是奧林匹克選手金牌教練，兩位本身都曾締造過驚人成就，長年與頂尖人士共事。他們聯手訪問頂尖的運動員、科學研究者、藝術家與各行業傑出代表，並從運動生理學、心理學、神經學、生物學、哲學等領域，爬梳最新的科學見解。

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Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航