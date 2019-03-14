《一流的人如何保持顛峰》：決策耗腦，頂尖高手的共通點在於「一切從簡」

文：布萊德．史托伯格（Brad Stulberg）、史蒂夫．麥格尼斯（Steve Magness）

管理每一天，凡事從簡

為了締造極大成效，你必須是極簡主義者。

邁克． 喬伊納（Michael Joyner） 是知名梅約診所（Mayo Clinic）的醫生兼研究員，他不僅是人體機能表現方面的專家，本身也是頂尖高手。他發表過三百五十篇以上相關的論文，以其研究榮獲無數獎項的肯定。最近，他獲選為梅約診所的傑出研究員，並從知名的傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）獲得研究撥款。喬伊納是麻醉科醫師，除了研究以外，他也定期看診並指導無數的後進，他說他隨興地經營「我自己的蒙特梭利學校」。他為《體育畫報》（Sports Illustrated）雜誌撰稿，其他的頂尖刊物也經常引用他的專業見解。如果這麼多的資歷還不夠神，喬伊納（現年五十八歲）本身也非常熱中運動，顛峰時期曾以驚人的速度跑完馬拉松賽，而且已婚育有幼子。

喬伊納之所以有看似無限的精力，並不是因為特殊的基因突變，也不是因為他每天工作十二個小時。不過，他確實會盡量減少分心，消除那些跟工作無關的活動。這不是說喬伊納的眼界狹隘，只窩在自己的領域裡，與外界隔絕，事實正好相反。他告訴我們：「我每天會騰出60 ∼ 90分鐘的時間，閱讀本行以外的知識，這樣做有助於激發新點子。」不過，喬伊納之所以做這種廣泛的閱讀，是因為他認為創意對他的研究來說是不可或缺的，而廣泛的閱讀有助於發揮創意。他不會把時間或精力花在對使命不重要的事情上。他說：「為了締造極大的成效，你必須是極簡主義者。」注意！這不是指你應該追求極致的專業化。在本書中，你已經看到許多頂尖高手有多元的興趣，他們會善用其他的興趣來締造本業的成就。不過，我們確實是想主張：你應該努力削減生活中無關緊要的事物，用心思考怎麼運用最寶貴的資源：時間。

喬伊納的日常生活就是這種人生理念的寫照。他每天起得很早，清晨四點半到五點之間就起床了，那時妻小都還在沉睡中。這段期間是他腦子最清醒的時刻，他可以全神貫注完成他覺得最緊迫及重要的任務。等家人醒來時，他已經準備好要休息片刻，所以他開始和家人共度美好時光。一個小時後，他出門展開一天的行程。他抓起預先準備好的健身包，裡面裝了每天都一樣的運動服和工作服，他告訴我們：「我不想花腦力去思考該穿什麼。」辦公室離他家僅幾英里，他先騎著單車去辦公室附近的健身房。「我挑選住家時，特別注意地點。我不想浪費時間通勤，也不想為了交通問題耗費心神，所以挑了一個騎車就能上班的地點。此外，在無法上健身房的日子，騎車上下班也可以至少做一些運動。」

你應該努力削減生活中無關緊要的事物，用心思考怎麼運用最寶貴的資源：時間。

喬伊納工作時不聊政治或辦公室八卦。雖然每天可以參加無數的研討會和會議，但他通常不會參加，因為那些活動會分散他工作所需的深度專注力。喬伊納下班回家時，會盡可能抽離工作，鮮少參加業外活動。他告訴我們，為了把工作做好，「你需要婉拒很多的事情，這樣一來，當你答應做某件事情時，才能全力以赴。」喬伊納也會很快強調，婉拒別人當然不容易，「其實我可以住在紐約、波士頓或華盛頓特區，但我之所以受到明尼蘇達州羅切斯特的吸引，是因為這裡最容易讓我專注在最重要的事情上：研究和家庭。」由於喬伊納熱愛研究，也熱愛家人，他覺得自己非常幸福。

喬伊納不僅設計日常生活而已，而是整個人生都想盡辦法消除令他分心的事物及「無關緊要」的決定。如此一來，他可以把精力和意志力都保留給那些對他最重要的事情。換句話說，喬伊納之所以成就斐然，在專業領域裡締造「極大成效」，祕訣在於他幾乎在其他方面都是追求「極簡」。

如果你覺得喬伊納的理念和生活型態聽起來很熟悉，那是因為他與第三章提過的另一位頂尖高手鮑勃醫生很像。鮑勃醫生把每天細分成幾分鐘的區段，並確保每個區段都有特定的目的。他像喬伊納一樣，對自己做什麼與不做什麼，以及要不要在哪裡花心力，都非常在意。我們稍後會介紹屢獲殊榮的藝術家艾米爾． 阿薩莫拉（Emil Alzamora），他在自家後院打造了一個工作室，稱之為「洞穴」。他告訴我們，他這樣做：「是為了盡量減少我和藝術之間的隔閡」。阿薩莫拉、鮑勃醫生、喬伊納和許多頂尖高手的共通點，就是這種「一切從簡」的堅持。頂尖高手決定把精力集中在哪裡，他們會盡量避免消耗精力的雜務，包括一些看似簡單的事情，例如決定穿什麼款式的襯衫。

做決策很耗腦力

下次你使用電腦時，花點時間用「Google 圖片」搜尋一下臉書的創辦人兼執行長祖克柏（現在你應該知道我們寧可你不要伸手去拿智慧型手機了，但如果你非拿不可，就拿吧）。你可能會發現那些圖片有點相似。除了極少數的場合必須改變以外，祖克柏幾乎都是穿同樣的衣服：藍色牛仔褲、灰色T恤和連帽衫。這不是因為祖克柏想發表什麼時尚宣言，向矽谷宣揚輕便的著裝規範，雖然他確實那樣做了。他的衣服之所以選擇有限，是為了提高工作效率和績效。

2014年底，祖克柏首度接受大眾的公開提問，其中最引人關注的問題是：「為什麼你天天穿同樣的T 恤？」

祖克柏回應：「我真的希望好好打理我的生活，除了盡力服務這個社群以外，我想盡可能減少日常決策。」他澄清他有「多件相同的T恤」，接著又解釋，挑選穿著之類的日常小決策加總起來可能很累人，「我現在有幸坐在這個位置上，每天醒來可以為超過十億人服務。我覺得我要是把精力花在一些無聊或瑣碎的日常事物上，就沒有善盡職責。」

祖克柏不是第一個簡化衣櫥的天才。許多人說，愛因斯坦跟祖克柏一樣，有一個衣櫃裡面裝滿了「多套同樣的灰色西裝」。賈伯斯幾乎只穿黑色高領毛衣、藍色牛仔褲、New Balance 運動鞋。美國總統歐巴馬接受《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌的採訪時表示：「你會發現我只穿同樣的灰色或藍色西裝，我正努力減少決策的數量，我不想決定要吃什麼或穿什麼，因為我有太多其他的決策要做了。」像這樣從生活中剔除瑣碎決策的頂尖高手，多到不勝枚舉，但是剔除那些簡單選擇（例如藍襯衫或紅襯衫、Apple Jacks 或Cheerios 麥片）真的會影響表現嗎？

回想一下心理學家鮑梅斯特博士率先提出的「大腦像肌肉」的概念。我們在第一章提過每個人的大腦意志力存量有限，在一天內，那存量會愈用愈少。最初這個理論的研究主要是把焦點放在自制力上：在一天內，我們愈早動用腦力來抗拒誘惑，後面就愈有可能因為受不了誘惑而屈服。但科學家很快發現，不僅抵制誘惑會消耗腦力，決策也會消耗腦力。

法官必須根據手頭上的證據，做出公正的判決。我們預期法官擅長排除雜訊和偏見，在不受干擾的真空中評估每個案件。但研究結果令人大感意外，研究顯示法官的判決深受當天他已經做了幾宗判決所影響。例如，一項研究發現，法官在一天剛開始的時候，有65％會批准囚犯假釋，但是排在一天快結束時的案子，獲准假釋的機率幾乎是0％。那些法官受到「決策疲乏」的影響，隨著決策數量的累積，他的大腦愈來愈疲累，沒有什麼能量審慎地思考案件，而選了比較容易的預設選項：不得假釋。

法官不是唯一因為思辨力受到敬重、卻飽受決策疲乏所苦的專業人士。最近一項研究發現，隨著一天接近尾聲，醫生開錯處方的現象也明顯增加。該研究的首席研究員傑弗瑞．林德醫生（Jeffrey Linder）接受《紐約時報》的訪問時表示：「這個研究凸顯的根本觀點是：醫生也是人，也會疲累。在看診時間接近尾聲時，醫生容易做出較差的決策。」

當然，評估是否批准假釋或診斷病人的狀況，遠比決定穿哪個顏色的襯衫需要花更多的心思。不過，連那種看似微不足道的決策也會消耗精力。實驗顯示，相較於沒得選的人，被迫從多種消費品中挑選的人，例如挑選T 恤顏色、香薰蠟燭的類型、洗髮精品牌，甚至是襪子類型，做各種測試時，從耐力測試到解題毅力測試等等，表現都較差。面對多重選擇的參試者在當天稍後面對生活中的其他方面時，也比較容易拖延。這些研究的研究人員因此推斷，即使是最簡單的事情，「做很多決定都會讓人疲憊不堪」，從而損及後來的活動表現。

相關書摘 ▶《一流的人如何保持顛峰》：專家的養成關鍵，在於巧妙的「刻意練習」

書籍介紹

本文摘錄自《一流的人如何保持顛峰》，天下雜誌出版

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作者：布萊德．史托伯格（Brad Stulberg）、史蒂夫．麥格尼斯（Steve Magness）

譯者：洪慧芳

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Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航