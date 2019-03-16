《心靈黑洞》：人是先感到快樂才笑，還是先笑才覺得自己快樂？

文：洪裕宏、高涌泉、臺大科學教育發展中心

本文摘自《心靈黑洞》第四章：腦與情感：人之異於禽獸，幾希？（講者：臺灣大學心理學系教授梁庚辰／彙整：林雯菁）

不管是行為主義心理學或是神經科學的研究，都只能告訴我們情緒反應是如何產生的，卻無法增進我們對於主觀感受的了解。所幸在情緒主觀感受難以客觀測量的年代裡，仍有少數學者試圖提出極有洞見的想法，它所引發的議論對於我們理解情緒意識如何產生有深遠影響。

一般人多數會認為，當人們遇見一個事件或刺激時，必須先認知到它的意義，以及覺察到它對自己造成正面或負面的衝擊後，才會引發情緒的主觀感受；有了主觀感受之後，接著身體才會產生適合該情緒的生理反應（圖4-6）。然而19世紀末一些學者有不同的看法，美國心理學之父詹姆士和丹麥醫生蘭吉（Carl Georg Lange, 1834-1900）所提出的詹姆士蘭吉理論（James­Lange Theory）便認為，情緒事件會直接產生生理及行為反應，人需先覺察到自己的行為與生理的變化，才能透過認知解釋產生情緒感受。換言之，是先有情緒反應，才有主觀感受。此一理論最膾炙人口的就是「遇見大熊」的例子。一般想法多會認為，當一個人在森林中看到熊，他認為會有危險而感到害怕，接著才心跳加速、直冒冷汗、轉身逃跑。但詹姆士蘭吉理論卻認為，人在看到熊之後就會立刻轉身逃跑，同時心跳加速冷汗直流，接著才意識到自己處在極度驚恐之中。

Photo Credit：三民書局

可以想像詹姆士蘭吉理論一提出便飽受質疑和挑戰，畢竟「還沒有情緒的主觀感受便先產生生理和行為反應」這一主張有違直覺常理。主觀感受都還沒出現，生理反應由何而來呢？比方說我還沒感覺到快樂就已經在哈哈大笑了，這到底是怎麼一回事？除此之外，當時認為不同的情緒有可能會引發同樣的行為或生理反應，那麼同樣的生理反應如何能夠引發不同的情緒感受？例如一樣的面紅耳赤，可能因羞慚愧疚，可能因當眾受到讚美，也可能是因為遇到心儀的對象呀！

美國的生理學家坎農（Walter Bradford Cannon, 1871-1945）和巴德（Philip Bard, 1898-1977）是反對詹姆士蘭吉理論的先鋒，他們提出了另一種看法情緒感受和生理反應是各自獨立的：刺激事件會作用於腦部不同結構，平行產生生理反應與情緒感受（圖4-7）；前者依賴下視丘，而後者依賴視丘背側神經核。這理論原則上認為：生理激動絕非產生情緒感受的必要條件。

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既然詹姆士蘭吉理論認為先有生理反應後有主觀情緒感受，那麼從這裡衍生出來的第一個問題是改變生理反應是否會影響情緒的主觀感受？1974年的一項研究指出，生理反應的確可以影響主觀情緒感受！這項研究便是日後眾人熟悉的「吊橋效應」 。該研究將參與實驗的男性大學生帶到郊外去，走過一條搖搖晃晃的吊橋或堅實穩固的鋼筋水泥橋。在橋上，他們會遇到迎面走來的女性助理，當學生和女助理在橋上相遇時，助理會遞給學生自己的電話號碼，並告訴學生若想知道實驗原委及結果可以晚上打電話給她。

結果，走吊橋的這群學生中有比較多人在事後真的打了那支號碼。研究者對於這一實驗結果的解釋是：走吊橋的學生心跳較快（因為吊橋比穩固的鋼筋水泥橋危險），但他們誤以為自己心跳加快是因為自己與那位女性助理兩情相悅，於是打電話的意願便增加了。假如讓參與的學生戴著耳機通過鋼筋水泥橋，並告訴學生耳機中所播放的是他們自己當下的心跳聲。在其中有一群學生聽到的其實是比自己真實心跳頻率更高的假心跳聲。這群學生事後打電話比例也將會比較高。這項「吊橋效應」的研究顯示，人們會參考生理回饋來決定自己的情緒。

上述的研究顯示生理反應能夠影響主觀情緒感受，那麼如果是沒有生理回饋的情況下，我們還會不會有情緒呢？確實有研究者發現，脊髓損傷患者當損傷部位較高時（也就是大多數的生理回饋都無法上傳至腦部），往往會認知到情境的危險性但卻感受不到強烈的主觀恐懼。這些研究結果表示身體的生理反應回傳到腦部，確實可以影響情緒。

前面提過，坎農巴德對詹姆士蘭吉理論的質疑之一是不同的情緒可能都對應到相同的生理反應，如果生理反應先於情緒感受，那我們如何根據生理反應來決定自己的情緒？其實早期能夠測量的生理反應相當有限，不離心跳、血壓等少數幾樣指標，但若能測量更多不同的指標，是不是能發現所有的情緒造成多種生理反應的整體組態都各自迥異呢？圖4-8正是一例。這張圖所顯示的，是參與者報告當他們在不同的情緒狀態下，自己所感覺到的身體熱點分布位置。從圖中可以看到其實每種情緒的身體熱點分布都不盡相同。

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數年前科技部人文司支持臺灣的心理學界進行一個「情緒標準刺激與反應常模的基礎研究」，其中成功大學謝淑蘭老師的研究發現，針對影片情節所引發的情緒反應，利用計算模型以及學習網路分析計算一群量測到的生理指標，發現能夠藉由所有的生理指標的組合模態辨認出不同主觀感受的情緒。

換言之，單一生理指標或許無從區隔不同的情緒，但是若能同時考慮多種生理指標，便有辦法辨別不同的主觀情緒。

除了自主神經系統所控制的生理反應外，臉部表情也是情緒表現的重要一環，不同的情緒可對應不同的臉部表情，而不同的臉部表情會動用不同的肌肉，回饋給大腦不同的生理反應。臺灣師範大學陳學志老師實驗室做過這樣的示範，讓參與者用牙齒咬住筷子或翹起嘴巴以嘴唇和鼻子夾住筷子，前者會讓參與者覺得自己比較快樂，因為前者會使參與者做出與「笑」類似的表情。那麼為什麼臉部表情會對情緒產生影響呢？史丹佛大學的波蘭裔美籍社會心理學家翟恩茨（Robert Boleslaw Zajonc, 1923-2008）提出了「臉部回饋假說」（facial feedback hypothesis）。他認為由於我們的臉部和腦部使用了同一條血管供輸血液，所以當臉部表情不同時，所需的血流量也不同，腦部的血流量也會跟著有所改變。周邊肌肉對中樞神經系統的回饋，不論其機制是透過血流調節或是肌肉張力的感覺輸入。這或許可以說明為何笑臉迎人自己也會覺得心情愉悅；甚至戲劇演員在表演的過程中，會不知不覺的融入表演角色，假戲真作的依劇情產生情緒。上述人類的證據顯示，生理反應確實是塑造情緒主觀感受的因素之一，但卻非唯一因素。

書籍介紹

《心靈黑洞：意識的奧祕》，三民書局出版

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作者：洪裕宏、高涌泉、臺大科學教育發展中心

意識是什麼？心靈與意識從何而來？我們真的有自由意志嗎？植物人處於怎樣的意識狀態呢？動物是否也具有情緒意識？感覺與知覺經驗如何在大腦中產生？我們為什麼會有錯覺？人工智慧也能有自我意識嗎？機器算得出心靈與意識嗎？

自古以來人類就對自我的意識經驗充滿好奇，「心靈」與「意識」更是近來科幻電影常用的題材，對於社會大眾具有獨特的吸引力。過去總是由哲學家主導辯論的意識研究，到了21世紀，已被科學界承認為嚴格的科學，經由哲學進入科學的領域，成為心理學、腦科學、精神醫學等爭相研究的熱門主題。

本書收錄臺大科學教育發展中心「探索基礎科學系列講座」的演說內容，主題圍繞「意識研究」，由8位來自不同專業領域的學者帶領讀者們認識這門與生活息息相關的當代顯學。這是一場心靈饗宴，也是一段自我了解的旅程，讓我們一同來探索《心靈黑洞——意識的奧祕》吧！

Photo Credit：三民書局

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航