【專訪】那個「常跑殯儀館」的黨主席：邱顯智

談起「邱顯智」這個名字，知道的人會說，他是洪仲丘案、關廠工人案、鄭性澤案等的辯護律師，經常義務幫忙弱勢者打官司，不過他還有另一個身份，是時代力量全台第一個地方黨部——新竹黨部的主委。今年2月，他當選時代力量新任黨主席，即將在後黃國昌時代帶領時力打2020年關鍵選戰，也讓他備受注目。

邱顯智從小在嘉義農村長大，高中時的他不愛唸書，重考才考上法學院，後來到德國繼續攻讀法律，回到台灣開始當律師至今已8年，現在和妻女在新竹租屋居住。42歲的他，不像一般律師給人菁英的印象，總愛穿著襯衫牛仔褲，出庭時把皺巴巴的律師袍往身上套，一頭亂髮、講起話來聲音宏亮，時不時冒出幾句台語俗諺，然後自己哈哈大笑，草根又熱血的形象深植人心，從「邱律師」到「邱主席」，邱顯智的政治路如何走來？有什麼「魔力」讓人跟著他一起做事？

他最有成就感的，就是「推坑」志同道合的夥伴

在投入政治工作前，邱顯智只是個普通的律師，當時洪仲丘案的律師團成員李宣毅，問他願不願意加入由數個非營利組織共同組成的「公民組合」，他秉持「有需要就幫忙」答應了，後來公民組合有成員創立「時代力量」，需要人投入選戰，他也沒想太多就交出身份證、投入2016年立委選舉。

從法律工作到政治工作，「這兩種工作都蠻有趣的」邱顯智說，當律師處理的是非常具體的問題，想的是怎麼在法庭上取得符合想像中公平正義的審判；政治工作就比較抽象，是「找人做事」，從2016年新竹黨部成立後，他的任務就是找適合的人投入2018地方選舉，是「從無到有」的過程 。

邱顯智表示，法律和政治密不可分，想要改變就需要不同的方式：

律師面對的個案中，會發現很多制度的問題，像我手上有好幾個冤錯案都在爭取再審，但台灣法院就是不會裁定再審，一年只有10次吧，非常少，這跟我努力把再審狀寫得多好都沒關係，就是政治、制度、甚至文化的問題。 有些事必須透過政治手段改變，像關廠工人案最後修改了《勞基法》28條，讓墊償基金納入了退休金和遣散費，洪仲丘案最後廢除了軍審制度；這些都是從個案出發，但最後透過政治途徑促成改變，冤錯案需要的是司法改革，這也很重要。

邱顯智也坦言，他從很早以前就發現自己的「傾向」：「我不喜歡自己一個人，感覺很孤單、勢單力薄」，他從關廠工人案就會到處找人幫忙，在拉人過程中，「我忽然有了成就感，覺得順利把人『推坑』，真的很開心，後來訴訟又打贏」 。

回憶起關廠工人案在2014年3月7號宣判勝訴那天，對邱顯智來說是很大的鼓勵，律師團從一開始的5個人到最後57人，越來越多有理想的律師投入，對他來說非常重要，喜歡「看人找人」的他曾經在訴訟中默默觀察對方的律師，後來「挖角」來一起幫學生打大埔丟鞋案的官司。

對邱顯智而言，從組律師團到找候選人，他最喜歡的就是找到志同道合的夥伴一起做事，而現在擔任黨主席的角色，他認為也是一樣的，他把自己角色定位在「找到有志青年，透過時代力量這個平台，在公共政治領域貢獻他們的能力。」

你可以一直抱怨選舉的結構，但還是得努力

2018年的地方選舉，邱顯智擔任地方黨部主委的竹竹苗區獲得十分亮眼的成績（7位候選人中當選6位），邱顯智作為找人、統籌地方選戰的角色，幫助他的除了整個競選團隊，還有他自己2016年選立委時和柯建銘對決的「失敗經驗」。



經歷過兩次選戰的邱顯智直言，台灣的選舉是很資本階級化的，傳統的地方組織戰，就是花幾十萬甚至上百萬掛看板，然後透過樁腳、村里長、社區活動中心等動員參加造勢活動，一場活動幾百、幾千人參加，去講講話才會被認識，有了這些選戰打起來就很輕鬆，但時力的候選人都是「素人」，沒錢又沒資源，不可能這樣做，只能主動「接觸人群」。

「每天一早就先去站路口」邱顯智如數家珍講起候選人一天的行程，早上在路口揮手，大家上班上課騎車經過都看到，才會記住，接著去菜市場和去買菜買肉的媽媽握手打招呼，去完市場就去社區活動中心，很多阿公阿嬤在那邊聊天、唱歌也要「交關」一下，下午再去殯儀館，看到人家辦喪事就幫忙一起摺蓮花、聊天，傍晚下班下課時間還得回去站路口，而晚上唯一的機會就是「垃圾車」，竹苗地區好幾個候選人，每天晚上都跑步、騎腳踏車追著垃圾車繞社區跑，除了把握機會露臉、發文宣，甚至還會幫民眾丟垃圾。

邱顯智說，台灣選舉資本門檻很高，「你可以一直抱怨這個結構，但還是得努力，除非不想選了」，他看到年輕世代想出很多不用錢的方式，像新竹有個候選人林彥甫，後來做了個可以掛在身上的活動燈箱看板；比起其他人得更勤勞，也一定更辛苦，但效果令人驚艷；他回想自己競選立委時，每天站在路口揮手揮到手舉不起來，還去看復健科。

他認識社會的管道：很喜歡「去殯儀館」

邱顯智說，想實踐「新政治」只能更努力，一方面在具體的日常生活上讓選民感受到誠意，對於各種有邀請的活動場合幾乎都會到場，就算沒錢包「紅白帖」還是會現身致意；但因為想改革，除了基本的選民服務要顧，還得花額外的時間關注、研究通案或議題，試著找出制度面能改善的地方。

從2016年選立委之前，邱顯智就「常跑殯儀館」，常在那邊拜拜、問問看有沒有需要幫忙的人，例如繼承的法律問題、非自然死亡需要聯絡法醫等，這都是他「認識社會」的管道。

「殯儀館總是有很多故事，有人出山的時候冠蓋雲集，有的人連一個親友都沒有」在殯儀館看過各種人生百態的邱顯智，有時會遇到人告訴他關於爸爸（老榮民）來台一輩子的故事，有的媽媽請他幫忙處理2歲孩子被謀殺的刑案，也有人和他分享父母罹癌病逝的過程。邱顯智說道，這些故事裡就有關於老兵、兒童虐待和食安的議題。

邱顯智嘆道，很多政治人物會行銷包裝，很像整個社會歌舞昇平，但常去殯儀館就會知道台灣人民在煩惱什麼、痛苦什麼 ，親身和人們接觸，對這些事情就會「有感」，「人死了就躺在那裡，那些淚水，都是真的啊⋯⋯你會超有臨場感的。」

講著講著他臉色也沈重起來，說起前年遭警察開9槍打死的越南移工阮國非，邱顯智說，當時他以律師身份幫忙處理案件，還要求時力在新竹所有的黨工都去參加告別式，阮國非的爸爸從越南來台，連行李箱都沒有，只帶了個紙箱要幫兒子收屍。

邱顯智沈默了一陣說，「你會看到弱勢的人到底有多弱勢」，這也讓他思考，政黨可以在這社會做什麼？而他期待的政黨，在這樣的場合應該要出現，這是在展現決心，不只是嘴巴講講「顧弱勢」而已。

做一個政黨，我覺得要身歷其境，不要站那麼遠啦，你加入時代力量，成為這個黨的工作人員，不是在辦公室裡打電腦，你應該要去行動；你想知道罷工是什麼，就跟這些罷工的勞工一起在罷工現場吃便當，你想知道移工的處境，發生這樣的移工死亡案件，就去殯儀館，和移工的爸爸見面，瞭解他的痛苦在哪裡、以後還有什麼可以做的。 因為改革一定會遇到很多困難，那東西對你有衝擊、印象深刻，你才有動力持續去改變。

經歷過洪仲丘案的邱顯智說，當年會有20萬人站出來支持，是因為很多人都在軍中被欺負過，他自己也曾被欺負，所以更願意行動。

日前受訪時，邱顯智曾開玩笑說起自己相較於黨內的黃國昌、林昶佐、徐永明等「高帥路線」，他自己走的是「local路線」，而他也坦言因為一直在當律師，對政治的實務工作沒那麼熟悉，還需要仰賴黨團和黨內夥伴協助。不過，因為他常接觸基層的人，像是農民、勞工等，他自認對基層「更有感」，他可以近距離與基層溝通、與基層站一起。

核稿編輯：羊正鈺