人民對政府大撒幣無感，普亭喊話「孩子越多、減稅越多」

俄羅斯總統普亭（Donald Trump）在2019年2月20日向聯邦議會發表一個半小時的國情咨文，絕大多數內容瞄準國內政經面臨的狀況提出解決方案。相較於去（2018）年3月的咨文內容，對於外交方面的尖銳問題顯得緩和許多，去年的同時俄羅斯正面臨新一次的總統大選，儘管普亭以76％的得票率高票連任第四任期，但如何在2024年以前消除國內經濟困境以及翻轉人口負成長的趨勢，成為當今的首要任務。

人口問題艱難，普亭要人民「孩子越多、減稅越多」

俄羅斯在人口問題上還是處在非常艱難的階段，出生率下降與大量的移民造成俄國人口短缺的危機，迫使普亭必須一再加碼促進國人出生率。雖然以客觀的原因而言，20世紀第二次世界大戰的衛國戰爭期間造成人口嚴重傷亡，以及蘇聯解體後的經濟蕭條使人口大量削減皆是政府所必須承受的結果。

而俄羅斯人口負成長狀態已將造成國安危機，2013年開始出生率一路下滑，2018年俄羅斯人口減少了8.7萬人，並且2019年以-0.05％的下降率使人口數再度進行下修。負成長狀態使普亭進行了人口保衛戰一系列的措施，儘管長期以來男少女多的比例不均是不爭的事實，但造成俄羅斯年輕人不想生育的原因有經濟危機造成的低薪資、教育水準提高和育兒成本提高等因素相關，使得年輕人對生養孩子心生畏懼。

根據「全俄意見調查中心」（ВЦИОМ）的統計，2018年3月總統大選時，有75％的俄國國民認為國家在正確的政策方向運行，但一年後的2019年1月卻只剩下49％。這時俄羅斯人在乎的不是俄美或俄日關係，而是究竟國家能為他們做些什麼？俄羅斯人常私下抱怨政府說的多，做的少。2014年克里米亞事件與烏東危機讓俄羅斯遭受經濟制裁，對俄國百姓而言，大筆的財富已在2014年後逐漸離他們遠去，加上退休金的改革與2019年1月消費稅由18％漲至20％，商場即使是到了季末大打折也不見大量的提袋率，生活支出的提高說明這兩年來一般人生活上並未獲得好轉。

所以普亭此次提出的支持社會措施，總計俄羅斯政府每年的預算將多支出1000億至1200億盧布，並且普亭向民眾喊話「孩子越多、減稅越多」，意思是在政府未來的補助下俄國民眾應當多身體力行，增產報國。

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缺乏制度的大撒幣，俄國人民依然無感

人民窮困是俄羅斯現下社會問題的根源，議會上普亭自豪的表示2000年約有4000萬人生活在貧困線下，2019年已減少為1900萬人，這樣的好轉成了政府的優良政績。但即使俄羅斯交易指數股價（RSX）已從2016年一股13塊美元的最低點至2019年3月回到20.17美元，3年間大漲60％的極高利潤，卻沒有為一般人民帶來太多的轉機，甚至是對政府的無感。因為大多數的俄國人不習慣股票投資，為了增加收入往往會選擇兼差。長久的經濟無力不僅造成社會對立狀況，也增加了批評政府的聲量。

普亭在社會措施中重新計算了退休金發放的最少額度，以2019年第一季俄羅斯全體人口的最低生活費平均為1萬0444盧布（約5000台幣）作為標準，所有退休金將高於最低生活水平。並且普亭還承諾對大家庭減稅，將對殘疾兒童家庭的福利增加一倍；預算還將包括支付45萬盧布以償還擁有兩個以上子女的抵押貸款，並實施6％的貸款優惠利率（銀行一般貸款利率為12％，小型銀行存款年利率為6.5％）。

雖然克里姆林宮終於意識到人民生活艱難，即使是最絕望的人也需要幫助，但以上的措施是否能夠解決問題多數人還是抱持著遲疑的態度。原因在於制度本身原先就缺乏系統性，並且沒有足夠金錢可以支配的家庭，不會因為6％的優惠利率獲得更大的金錢運用空間，即使是無息貸款，對貧困家庭而言也將是個沉重的經濟負擔。此外，2019年預計高達4.3％的通膨率，讓人民的實際可支配貨幣收入持續減少。

而美國才在3月6號決定延長一年的經濟制裁與油價還是處於65美元相對低檔的狀況，雖俄國政府在年前已大量購入黃金來避開衝擊，但難免還是無法從此脫身。再者，俄羅斯社會的貧富差距是政府長期以來無法消除的門檻，人民2019年的薪資差距達到了14.1倍。在一連串主觀的條件下，再加上冗長的行政程序，人民是否可以輕鬆的收到政府的優惠，最後恐怕可能淪為看的到吃不到的窘態。

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外交政策卻在談「網路」，普亭出手管制反政府言論

和改善國內環境的政策相比，普亭將外交政策放在演說最後，德國媒體因此還稱讚他是一位專注於國內政策與了解社會細節的男人。當普亭端上「牛肉」的同時，國外媒體多半關心的是俄羅斯的外交走向。事實上俄國對《中導條約》（INF）的聲明早已不是新聞，隨後普亭在3月4日簽下了停止履行《中導條約》的命令。但為了防止西方國家藉由網路與新聞來影響俄國政局，普亭反而將重點放在網路防範措施上，欲建立獨立於世界網路的域名系統（DNS）。

普亭一再強調因為無法預測其他國家的行動，與無法完全掌控國內網路資訊存取系統，若一旦被外力斷開國際網路時，將會給俄羅斯帶來巨大的威脅。鑑於這種可能性俄羅斯需要建立獨立的網絡系統，即使受到西方國家的任何制裁也能夠獨立運作。俄國政府希望電信商盡量減少向國外傳輸的數據量與減少俄羅斯國外用戶之間交換的數據傳輸。創建俄羅斯與外國網絡連接的受控點，將提供政府集中管制的可能性。受到中國的影響，俄羅斯當局認為這是防止美國以駭客攻擊的最佳防禦措施，但普亭也承認，斷網行動將對國內9000萬民用戶造成影響，不僅是政治上和經濟上的損失，甚至對西方國家收集情資也將產生不利的後果，但普亭認為，唯有獨立於世界網路的運作才能確保國家安全與長期穩定運行的可能性。

網路管控是普亭近年來貫徹實行的政策。從2016年通過的俄羅斯聯邦亞羅瓦亞（Закон Яровой）法案，修訂了原先的反恐法，內容包括擴大執法機構的權力、數據收集和電信業的強制破譯，以及加強對活動的監管與包括禁止在非宗教環境中進行「傳教活動」，法案在2018年7月1日開始生效。該法律規定電信運營商將其客戶的所有語音和短訊保留半年，並將其網路流量保留30天。

2016至2018年這段期間俄國政府對LinkedIn、Zello、LINE、BlackBerry Messenger （BBM）、Imo.im、Vchat等公司，以拒絕授權俄國當局自家的用戶資料被大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）的原因進行封鎖。Telegram更因為拒交加密密鑰與俄羅斯聯邦安全局槓上，並且要求所有使用公共WiFi用戶需要輸入電話號碼採取實名制的措施。現在普亭更預計撥款200億盧布進行斷網的計劃，而國家杜馬代表也已一讀關於俄羅斯網路穩定性的法律草案。

此外，國家杜馬才剛三讀通過禁止在網路散布不尊重國家與政府言論的法案，若言論表達對社會、當局以及國家有的明顯不尊重，大眾傳媒監察機構有權強制刪除留言，散布者將被罰款30萬至100萬盧布（約15－50萬台幣），累犯則會被逮捕拘役15天。顯而易見地，俄國政府近年來對網路控管只有緊收而無放鬆的趨勢，目的除了防止恐怖攻擊、駭客入侵外，同時透過網路管制反對政府的言論與活動。

俄羅斯對於網路一連串的規範，正好與中國在2017年6月1日通過的《網路安全法》有些相似。鑒於中國在《網路安全法》加強審查制度、強制數據資料本土化與編制網路實名註冊，並要求協助安全機構的調查等項目。因為兩國政治體制相差不遠，俄中可說在控管資訊上相互學習與模仿。俄羅斯現在面對的不僅是外交衝突上的對立，還有內部因經濟問題造成的社會困境，為了達成維持國家秩序的目的，網路控管自然成了另一種掌控的選擇，但在自由與法律之間的取捨也值得我們一再深思。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航